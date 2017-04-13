В конце марта стало известно, что Мингорисполком одобрил планы акционеров магазина «Кристалл» на Независимости, 39, о перепрофилировании его в точку белорусского фастфуда. Сейчас ЗАО «Кристалл» готовит документацию для начала работ по реконструкции помещения. Параллельно решается вопрос о получении разрешения в Минкульте. Местные чиновники заверяли, что жители дома в курсе реконструкции и вопросов с их стороны не было. Но оказалось, что жильцы дома до конца марта об этом даже не слышали и выступают категорически против того, чтобы вместо магазина в их доме открыли фастфуд.

«Фастфуд обезобразит проспект Независимости»





— О том, что вместо магазина на первом этаже в нашем доме откроют фастфуд, мы прочитали на TUT.BY, — говорят жители дома № 39 на Независимости. — С нами этот вопрос никто не согласовывал, никаких поквартирных опросов, собраний не проводилось, жильцам не было представлено никаких характеристик объекта. Мы категорически против того, чтобы в нашем доме был фастфуд.

Жители дома, среди которых есть несколько архитекторов (когда-то здесь жил один из авторов монумента на площади Победы архитектор Георгий Заборский), уверены, что открыть на месте магазина фастфуд без нарушения технических и санитарных норм не получится. Кроме того, здание относится к историко-культурным ценностям и, по мнению жителей, размещение в нем объекта питания нивелирует значимость и ценность этого здания, обезобразит эту часть проспекта Независимости и площади Победы.

— Насколько мне известно, в помещении магазина начали проводить обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей, — говорит архитектор, член инициативной группы жильцов дома Андрей Долговский. — Это первое, что нужно делать задолго до того, как объявить об открытии какого-либо предприятия, тем более когда речь идет о таком сложном объекте в историческом центре города.

В доме провели общее собрание жильцов и создали инициативную группу, которая собрала подписи против открытия фастфуда — из 153 владельцев квартир подписались 102. Кроме подписей в ЖРЭО Центрального района, местный исполком и Мингорисполком инициативная группа отправила обращение с просьбой отказать акционерам «Кристалла» в согласовании размещения на месте магазина фастфуда.



Жители дома собрали подписи против открытия в доме фастфуда

— К любым вмешательствам в этот квартал нужно подходить крайне осторожно, — продолжает Андрей. — Поймите, здесь десятилетиями формировалась не только сама застройка, но и комфортная жилая среда, которая сейчас нарушается. Здание уже перенасыщено коммерческими объектами — их более 20, двор задыхается от чужого автотранспорта, и при этом административные органы почему-то забывают, что основная функция объекта — жилой дом. Крупные объекты общепита городского значения вообще не должны располагаться в подобных местах, — говорит Андрей.

В компании, занимающейся проектом, о позиции жильцов дома знают. И в ближайшее время планируют с ними встречу.

— Начнем с того, что само слово фастфуд — грубо звучит, как «забегаловка» или «закусочная». Проект «Бульбяная» (именно так будет называться заведение на месте «Кристалла». — Прим. TUT.BY) — это ресторан быстрого обслуживания с достойным уровнем. Бурные обсуждения по поводу реализации нашего проекта начали, еще не исследовав объект на профпригодность. Недовольство жильцов вполне ожидаемо, и ничего удивительного в этом нету. Это обычная ситуация, при которой в любом случае две стороны должны встретиться и объясниться. Мы поставили перед собой задачу — возродить и развить старые традиции белорусской кухни в современном формате, основываясь на высказываниях президента по этому поводу, — говорит Ирина Кудревич, руководитель проекта «Бульбяная», ООО «БульбаСтар». — Конечно же, мы связались с группой активистов дома № 39 и договорились о встрече, где и будут обсуждаться все моменты, которые беспокоят жильцов. Но для того, чтобы организовать этот диалог, нам необходимо было для начала выяснить, реально ли в этом помещении реализовать нашу идею — это во-первых. Во-вторых — разработать предпроект, концепцию и программу взаимодействия с жильцами. И только потом, с материалом, идти к людям и рассказывать о перспективах. Что логичнее всего. Пока жильцы дома, к сожалению, пользуются не совсем корректной информацией по этому вопросу. Но в скором времени, мы думаем, ситуация исправится.