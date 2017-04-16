Белорусские ученые разработали методику генетической терапии рака с помощью наноматериалов (дендримеров). Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией протеомики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Дмитрий Щербин.



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Для успешной генетической терапии необходимо эффективно доставлять лечебный генетический материал в клетки. «Мы установили возможность использования дендримеров как перспективных материалов для этой цели. Можем с помощью этих наноматериалов доставлять в клетки малые РНК, которые способны блокировать синтез определенных белков, свойственных именно опухолевым клеткам. В результате останавливается неконтролируемый рост опухоли и запускается процесс самоуничтожения раковых клеток», — сказал Дмитрий Щербин.

Также ученые установили, что если блокировать сразу три опухолевых белка одновременно, то выживаемость раковых клеток снижается до 5%. Эта разработка перспективна не только для лечения рака, но и для лечения нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера, Паркинсона).

«С помощью дендримеров для лечения этих болезней можно доставлять в клетки короткие нуклеиновые кислоты, называемые плазмидами. Тут происходит уже совсем другой процесс: плазмиды доставляются в клетку, встраиваются в ее ДНК и запускают выработку лечебного белка, который вызывает быстрое и эффективное восстановление нервных клеток», — пояснил ученый.

«Внедрение этой разработки требует времени, прохождения клинических испытаний. Препарат на основе дендримеров может быть создан в виде таблетки, но лучше, если он будет вводиться внутривенно», — добавил Дмитрий Щербин. Разработка белорусских ученых была высоко оценена и вошла в топ-10 результатов Национальной академии наук Беларуси за 2016 год .