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Десятки автомобилей такси проехали по центру Бреста в память об убитом коллеге
23 апреля в центре Бреста, на проспекте Машерова собралось несколько десятков автомобилей такси. Такое сообщение пришло на горячую линию TUT.BY.
Видео:
По сообщению очевидцев брестские таксисты заняли всю правую полосу проспекта Машерова по направлению от Кобринского моста к бульвару Космонавтов..
В ГАИ региона пояснили, что замеченные автомобили приехали проститься с
Как ранее сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, по подозрению в убийстве задержаны двое жителей Гродненской области 1992 и 1993 годов рождения. Молодых людей "взяли" на территории Гродненщины в машине погибшего.
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По сообщению очевидцев проститься с погибшим приехали около 50 таксистов.
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