23 апреля в центре Бреста, на проспекте Машерова собралось несколько десятков автомобилей такси. Такое сообщение пришло на горячую линию TUT.BY.

Видео: Добрый Жук

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



По сообщению очевидцев брестские таксисты заняли всю правую полосу проспекта Машерова по направлению от Кобринского моста к бульвару Космонавтов..

В ГАИ региона пояснили, что замеченные автомобили приехали проститься с убитым коллегой , 35-летнем жителем Бреста, тело которого обнаружили 20 апреля. С проспекта Машерова колонна отправилась в направлении кладбища.

Как ранее сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, по подозрению в убийстве задержаны двое жителей Гродненской области 1992 и 1993 годов рождения. Молодых людей "взяли" на территории Гродненщины в машине погибшего.