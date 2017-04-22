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Десятки автомобилей такси проехали по центру Бреста в память об убитом коллеге

23.04.2017 14:05 — Разное | Tut.by  
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23 апреля в центре Бреста, на проспекте Машерова собралось несколько десятков автомобилей такси. Такое сообщение пришло на горячую линию TUT.BY.

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По сообщению очевидцев брестские таксисты заняли всю правую полосу проспекта Машерова по направлению от Кобринского моста к бульвару Космонавтов..

В ГАИ региона пояснили, что замеченные автомобили приехали проститься с убитым коллегой, 35-летнем жителем Бреста, тело которого обнаружили 20 апреля. С проспекта Машерова колонна отправилась в направлении кладбища.

Как ранее сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, по подозрению в убийстве задержаны двое жителей Гродненской области 1992 и 1993 годов рождения. Молодых людей "взяли" на территории Гродненщины в машине погибшего.

 
Теги: Брест
 
 
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По сообщению очевидцев проститься с погибшим приехали около 50 таксистов.

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