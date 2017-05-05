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Следственный комитет озвучил основную версию ЧП на "Брестбытхиме"

06.05.2017 20:24 — Разное | БелТА  
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Следственный комитет озвучил основную версию ЧП на "Брестбытхиме"
Фото из архива
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная версия ЧП на "Брестбытхиме" - нарушение технологического процесса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова."По основной версии, причиной случившегося стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара. Емкость в тот момент закрыта (герметична) не была, так как данная процедура проводилась открытым способом. Инцидент каких-либо разрушений и повреждений имущества не повлек. Госпитализированный слесарь находился рядом с оборудованием", - проинформировала Марина Дранькова.На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Брестского межрайонного отдела и областного аппарата Следственного комитета. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего изъята служебная документация, опрашиваются работники завода. Совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз, специалистами Департамента государственной инспекции труда и представителями предприятия проводится осмотр места происшествия, в том числе на предмет соблюдения требований техники безопасности и промышленного цикла производства моющих средств.Как сообщалось, сегодня утром в цеху по производству синтетических средств и разливу их в мелкую тару Брестского завода бытовой химии произошла утечка паров химического вещества. Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - с подозрением на отравление был госпитализирован.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Брестского межрайонного отдела и областного аппарата Следственного комитета.

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