В динамовском дерби Минск переиграл Брест

14, 15 и 16 мая проходит восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу . Открыл его на стадионе «Трактор» матч между столичным и брестским «Динамо», в котором минская команда одержала победу с минимальным счетом 1:0.



Брестское «Динамо» сыграет в финале Кубка Беларуси. А минское — нет. Фото: twitter.com/dynamobrest

Противостояние этих команд в этом году выдалось ярким. Напомним, футболисты с берегов Буга выбили из розыгрыша Кубка Беларуси минчан. Затем брестчане в Кубке прошли БАТЭ и вышли в финал.

Но дела в чемпионате идут ужасно. В то время как минскому «Динамо» пока удается удержаться в числе лидеров, несмотря на лихорадку на капитанском мостике и не очень внятную игру. Но ценные очки капают, а вот Бресту — с большим трудом.

Игры 14 мая.

Минск. Стадион «Трактор».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), А. Гетиков (Гомель), А. Полуянов (Мозырь); С. Гораютин (Минск), С. Лобацевич (Витебск).

«Динамо-Минск»: Климович — Швецов, Галович, Остроух (Бегунов, 75), Быков, Капленко, Сарока, Нойок (к), Сачивко, Хващинский, Лукич (Николич, 25).

«Динамо-Брест»: Малерб — Витус, Гаврилович (к), Лебедев, Легчилин (Василюк, 78), Иванов, Осучукву, Герман (Седько, 46), М. Чиж, Торрес, Мозолевский (Бабаво, 59).

Гол: 1:0 — Сарока (11).

Предупреждения: Нойок (48), Торрес (53).

Зачастую ожидание чего-то приятнее самого события. Это утверждение справедливо для прошедшего динамовского дерби, от которого ждали большего, чем 1:0 и малого количества опасных моментов.

Единственный гол в матче был забит на 11-й минуте, когда после удара Лукича мяч неудачно отбил Малерб прямо на ногу Антону Сароке, который отправил его в сетку ворот.

Под занавес матча Антон мог оформить дубль, но сыграл неуверенно после выхода практически один на один с вратарем гостей и запорол момент.

В самой концовке игры ветеран гостей Роман Василюк мог спасти одно очко для команды, но не реализовал выход один на один, ударив мимо ворот!

Столичное «Динамо» при новом тренере добивается третьей победы подряд, брестчане продолжают прозябать внизу турнирной таблицы, имея в активе всего одну победу в восьми турах.

«Слуцк» — БАТЭ

«Витебск» — «Минск»

Игры 15 мая.

«Нафтан» — «Городея»

«Днепр» — «Гомель»

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман»

«Ислочь» — «Шахтер»

Игра 16 мая.

«Крумкачы» — «Славия»

Положение в чемпионате после 7-го тура:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4 Мурат Хотов «Днепр» 4 Михаил Гордейчук БАТЭ 4 Александр Батищев «Крумкачы» 3 Роман Локтионов «Неман» 3