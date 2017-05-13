БГК имени Мешкова в 10-й раз выиграл Кубок Беларуси по гандболу

Гандболисты БГК имени Мешкова в 10-й раз стали обладателями Кубка Беларуси среди мужских команд. 14 мая в финальном поединке в Гомеле брестчане взяли верх над минским СКА.

БГК им. Мешкова — СКА — 37:31 (18:17)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович, Черепенько; Рутенко (4), Кулак (5), Куран, Ященко (1), Бабичев (1), Криштопанс (10), Юринок (2), Стойкович (4/3), Шумак, Вукич (4), Проданович, Разгор (3), Куран, Шилович (3).

СКА: Мороз, Комок, Черников; Шинкель (4), Рабушко, Сончик, Жила (2), Алехин (2), Крицкий, Подшивалов (5), Карвацкий, Поцыкайлик, Кулеш (1), Гайдученко (6), Вайлупов (6/3), Бохан, Бровко (5).

До 55-й минуты армейцы оказывали упорное сопротивление брестчанам, однако в концовке встречи более опытные и мастеровитые соперники переломили ход событий в свою пользу.

Одним из ключевых шагов наставник БГК Сергей Бебешко назвал перестроение обороны и выход со скамейки словенского легионера Симона Разгора, которого штаб брестского клуба приберег для решающего отрезка поединка.

Отметим также, что БГК выступал в финале без нескольких ключевых игроков, которые пребывают в командном лазарете.

Теперь БГК имени Мешкова стал 10-кратным обладателем Кубка Беларуси (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017).

В матче за 3-е место гродненский «Кронон» в напряженной борьбе выиграл у «Гомеля» — 27:26.

Лучшие игроки:

Матвей Малышенко («Гомель»)

Дмитрий Потоцкий («Кронон»)

Вадим Гайдученко (СКА)

Дайнис Криштопанс (БГК им. Мешкова).