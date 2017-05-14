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Вандализм на кладбище в Поставском районе оказался детской "шалостью"

15.05.2017 19:07 — Разное | БелТА  
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15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Около сотни надгробных памятников разбили злоумышленники на католическом кладбище в деревне Груздово Поставского района. Правоохранители установили троих подозреваемых несовершеннолетних, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Разбитые памятники сельчане заметили не сразу. О вандализме одна из местных жительниц сообщила 13 мая. На место выбыла следственно-оперативная группа, но по горячим следам найти злоумышленников не удалось. Опрос жителей деревни помог установить подозреваемых. "Зачинщиком оказался ученик 3 класса, мальчик проблемный, из неблагополучной семьи. Он подбил еще двух семиклассников, один из которых характеризуется положительно, пойти с ним на кладбище, чтобы собрать конфеты, которые родственники оставили у надгробий в день празднования Пасхи. Однако сбором съестного дело не ограничилось - из хулиганских побуждений мальчики разбили несколько памятников. По признанию самих детей, с того дня они совершали свои "шалости" на кладбище еще несколько раз", - пояснила Ольга Шкуратова.

Поскольку все трое являются несовершеннолетними, уголовное дело не возбуждено. Проверка по факту продолжается, компетентные органы работают с родителями, которым придется отвечать за поступки детей. Они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о направлении ребят в спецучреждение.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Разбитые памятники сельчане заметили не сразу. О вандализме одна из местных жительниц сообщила 13 мая. На место выбыла следственно-оперативная группа, но по горячим...

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