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Трое белорусов погибли в ДТП в Пермском крае

28.05.2017 16:48 — Разное | БелТА  
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Трое белорусов погибли в ДТП в Пермском крае

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов погибли в ДТП в городе Березники в Пермском крае России. Эту информацию подтвердили кореспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Посольство Беларуси в России занимается этой ситуацией", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 27 мая в 19.50 в городе Березники по ул. Пятилетки в направлении автодороги Пермь-Березники двигался автомобиль Mitsubishi L-200 под управлением мужчины 1988 года рождения. По предварительной информации, водитель внедорожника, проехав 150 м от дома №150, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом МАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира (1983 и 1985 годов рождения) скончались на месте, еще два пассажира (1973 и 1969 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были травмированы два пассажира автобуса. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство Беларуси в России занимается этой ситуацией", - проинформировали в пресс-службе.

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