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Трое белорусов погибли в ДТП в России
28.05.2017 17:34 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Трое белорусов погибли и еще двое пострадали в результате ДТП в городе Березники в Пермском крае, сообщили в МИД Беларуси.
"Насколько нам известно, погибшие находились в Пермском крае по служебным делам. Сейчас мы связываемся с родственниками и работодателем", — сообщил Дмитрий Мирончик.
Инцидент случился 27 мая около 20.00. В город Березники двигался автомобиль "Mitsubishi L-200". По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом МАЗ.
В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира, 1983 и 1985 годов рождения, скончались на месте, еще два пассажира, 1973 и 1969 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого были травмированы пассажиры автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
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Погибшие белорусы находились в Пермском крае по служебным делам.
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