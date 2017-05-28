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Беларусь примет молодежный чемпионат Европы по настольному теннису в 2018 году

29.05.2017 21:12 — Разное | Tut.by  
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Беларусь получила право провести в 2018 году молодежный чемпионат Европы по настольному теннису. Такое решение принято сегодня в Дюссельдорфе на заседании исполнительного комитета Европейского союза настольного тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Белорусская заявка, которую представлял первый заместитель председателя Белорусской федерации настольного тенниса, известный тренер Александр Петкевич, получила высокую оценку участников заседания. В итоге Минск был выбран столицей континентального первенства для мастеров малой ракетки в возрасте до 21 года. Они будут соревноваться с 8 по 11 марта 2018 года, возможным местом проведения состязаний будущих звезд настольного тенниса станет Falcon Club.

Сегодня в Дюссельдорфе стартовал 35-й чемпионат мира по настольному теннису. Сборную Беларуси возглавили ее лидеры Владимир Самсонов и Виктория Павлович. Кроме них в турнире примут участие Павел Платонов, Глеб Шамрук, Александр Ханин, Дарья Триголос, Надежда Богданова и Алина Орловская. Мировое первенство продлится до 5 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь получила право провести в 2018 году молодежный чемпионат Европы по настольному теннису. Такое решение принято сегодня в Дюссельдорфе на заседании...

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