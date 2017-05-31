В столичной школе № 127 Фрунзенского района вчера решалась судьба частного сектора, который в народе называют Тучинка. Расположен он в границах улиц Гусовского — Харьковской — Верещагина — Одоевского, и, согласно генплану , большей частью должен пойти под снос. Зал был полон. Местные жители, которые живут под угрозой сноса больше сорока лет, хотели узнать простые вещи: кого снесут, кого оставят и когда все это случится. Градостроители удивляли ответами. Впрочем, все по порядку.





«Многострадальный район с дорогой землей»

Вступительное слово замглавы администрации Фрунзенского района Александра Некрашевича и его просьбу обойтись «без воплей и с уважением», женщина из третьего ряда пропустила мимо ушей.





В этот самый момент она вслух обозначила свою позицию и расставила приоритеты в начатом общественном обсуждении:

— За снос только те, у кого на 40 метрах прописано по девять человек! Остальные — против!

Ее сосед одобрительно кивнул и переключил внимание собравшихся на стенд, у которого главный специалист Минскградо Ольга Яновская говорила о том, что «это многострадальная частная застройка пережила не одно решение от полного до частичного сноса и обратно».





— Этот район, который находится в центре города, — высокоценный участок, — говорила Ольга Яновская. — Здесь очень хорошие транспортные связи, недалеко метро (по залу прокатился смешок). Дальше будет развиваться улица Харьковская, Одоевского, Гусовского. Планировочные ограничения сейчас — водоохранная зона перед улицей Тучинского и санитарно-защитная зона промышленных предприятий на улице Гусовского.

Яновская напомнила, что в 2015 году был принят новый закон об охранной зоне кладбищ. Рядом с обсуждаемым участком — Кальварийское кладбище, территория которого больше 10 га.

— Введена такая норма: в трехсотметровой зоне от кладбища нельзя располагать жилье и общественные здания, — говорит Ольга Яновская. — Можно паркинги…





Зал догадался, куда клонит главный специалист Минскградо и хором загудел о том, что паркинг между частным сектором и кладбищем никому не нужен. Ольга Яновская продолжила в цифрах:

— Сейчас на территории находится 199 участков. Общая площадь всего жилищного фонда составляет 37,1 тысяч м², из них 12,8 тысяч м² многоквартирного фонда, что равно одному дому на Харьковской, 58 (170 квартир) и 24,3 тысячи м² - усадебного. На проектируемой территории проживает 1400 человек. Из них 400 — в многоквартирном доме, а в усадебной застройке, согласно данным земельного кадастра, — 1000 человек. Учреждения предприятий и обслуживания на этой территории практически отсутствуют — нет детских садов, школ. Проектное решение, а также разработка детального плана основано на регламенте генплана, санитарных нормах и планировочных документах.

Ольга Яновская акцентировала: сегодня местным жителям представили лишь план функционального зонирования. Конкретный проект люди смогут увидеть на следующей стадии проектирования.

Главный специалист Минскградо также рассказала, что по генплану улица Одоевского будет расширена до четырех полос. Вдоль нее также будет проложен коридор инженерных сетей.



Улица Одоевского станет четырехполосной

— Улица Гусовского продлевается до улицы Коржа и дальше до Дзержинского — там она делает загогулину… в общем, разрабатывается, — объясняла Ольга Яновская. — Поскольку это центр города — мы формируем ядро многоэтажной застройкой со встроенными по первому этажу помещениями под соцкультбыт. Эти дома будут ближе к улице Гусовского. Внутренняя часть усадебной застройки остается без изменений.

Специалист также говорила о том, что оставшуюся территорию «полностью благоустроят -- проложат канализацию, водопровод, газоснабжение».

— В центре города не должен быть жилой район с выгребными туалетами, — это центр города. Кадастровая стоимость этой земли очень велика, — говорила главный специалист Минскградо. — Этот район должен быть лицом города, а не деревней.





В планах градостроителей — достроить гараж на Харьковской, а на Гусовского — построить многоквартирные дома с паркингом и магазинами в нем же.

Дальше Ольга Яновская перешла к главному:

— Проектом предусматривается снос усадебной застройки площадью 12,8 тысяч м² - это 112 домов. Также на землях, отданных под огороды или аренда которых уже закончилась, предлагаем строить блокированное жилье или индивидуальные коттеджи. А также, напомню, построить три многоквартирных жилых дома на 660 квартир. Население на 2030 год составит 3000 человек: 2,6 тысячи будет проживать в многоквартирных домах и 400 человек — в усадебных.





Существующая улица Харьковская останется как местный проезд, в южной части она будет расширена до городской магистрали и будет дублировать улицу Притыцкого. Здесь же предполагается прокладка трамвайной линии.

«Почему государство что-то планирует на участках, которые находятся в частной собственности?»

Люди, услышав про трамваи, засмеялись. Кто-то из зала посоветовал лучше убрать из этой части города предприятия, которые загрязняют воздух. Например, ООО «Табак-Инвест» на Гусовского, 22.

— Нашими коллегами была проделана большая работа, они связывались со всеми предприятиями и выяснили, что у каждого, в частности у «Табак-Инвеста», разработаны планы реконструкции или частичного изменения производства, — говорила Ольга Яновская. — Что касается неприятных запахов, то они нормативами не регламентируются, регламентируются только выбросы вредных веществ.





— Жаль, что свистеть не умею, а то бы дала понять, как к этому отношусь, — негодовала вслух местная жительница.

Слово взял общественный активист и местный житель «Тучинки» Игорь. Он говорил о том, что указы № 667 и 58, которые «изначально были направлены на развитие городов, сейчас носят антисоциальный характер».





— Для того, чтобы получить земельный участок хотя бы для проектирования, нужно сначала приобрести право на эти земельные участки! — говорил Игорь. Люди из зала ободрительно кивали. — Общественное обсуждение может проводиться только по участкам, которые принадлежат Мингорисполкому. А тут идет обсуждение по частной земле, что противоречит Конституции. Так объясните, как можно обсуждать то, что не принадлежит государству?

Отвечать на вопрос стал главный архитектор Минскградо Александр Акентьев. Он признался, что «не является знатоком всех юридических аспектов и комментировать земельный вопрос, который представлен на всех плакатах в зале, не будет». Потом напомнил о сути обсуждения и рассказал о том, как начиная с 50-х годов, Минск вырос до двухмиллионного города.





— Руководство города отвечает за его безопасность за счет развития инфраструктуры — инженерной, транспортной и социальной, — объяснял Александр Акентьев. — Красные линии и те улицы, о которых мы говорили, — священная земля, которая принадлежит двум миллионам жителей. Город Минск, развиваясь, вынужден поглощать те территории, которые не соответствуют тому масштабу города и тому характеру жизни, который связан с городом.

Мужчина из зала не выдержал и задал вопрос:

— Мой дом не идет под снос, но город хочет отрезать кусок земли, снести мои хозпостройки и продать его кому-то под частную застройку. Но это же не нужды города! У меня есть свои планы, в том числе на ту территорию, которую пытаются отнять. Так почему город так поступает?

Ольга Яновская объяснила, что регламентами генплана установлено: в центральной части города размер земельного участка может быть от 4 до 6 соток. За МКАД — до 15 соток.

— Мы не регулируем участки, но по регламенту больше шести соток не должно быть, — говорила специалист. — Вполне возможно, на том участке, что хотят у вас «отрезать», будет уплотнение. По идее, это центр города — надо делиться!

Зал снова возмутился. К микрофону вышел молодой мужчина и рассказал о своем доме, где выросло четыре поколения.





— Я 12 лет снимал квартиру и совсем недавно начал реконструкцию дома, — говорил он. — Потому что знаю, что могу это делать в границах своего фундамента. Вкладываю в это большие деньги. Так вот хочу узнать, сколько нужно ждать времени по плану, который мы сейчас обсуждаем. Мой дед 70 лет ждал решения города! Дяде и соседям, которые живут на Верещагина, уже давали ключи от квартир, а потом отобрали. Теперь мы должны ждать? Сколько еще? Но мне от города ничего не надо: за свой счет уже провел канализацию, на все заработал сам. Я производитель, плачу налоги в городской бюджет. Так покажите, как вы работаете, назовите конкретные сроки!

Замглавы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич рассказал, что окончательное решение о сносе будет к 2020 году.

Дальше взял слово депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Смольский — он же местный житель.





— К сожалению, обсуждение не дает ответа на те вопросы, с которыми сюда пришли люди. Это только проект, а простые люди пришли с простыми вопросами: будет ли сноситься мой дом? Если будет, то когда? Кто будет сносить и законен ли этот снос? На эти четыре вопроса и нужно получить ответ. Здесь сидит половина моих знакомых с Верещагина, которые не идут под снос, но пришли узнать: попали все же или не попали под снос? Потому что уже мы отпраздновали 50-летие, когда нас впервые собирались сносить. Но ведь нужно еще под этот снос найти инвестора. Я уж точно не доживу до этого сноса…

Мужчина из зала, который держал табличку «Отчество — это прежде всего отчий дом», вышел к микрофону. Он представился Андреем, рассказал, что живет в коттедже на улице Гусовского.





— В 2004 году получил разрешение на реконструкцию, вложил деньги. Земля — в частной собственности. В 2012 году — мой приусадебный участок был признан лучшим в районе по благоустройству, занял первое место. Так на каком основании Минскградо что-то планирует на территории частной застройки? Почему в центре Варшавы остались даже дачные участки по 3−4 сотки, где люди занимаются садоводством, выращивают огурцы-помидоры? Потому что там — частная собственность, потому что к гражданам относятся с уважением! На нашей улице шесть благоустроенных домов. Близко к нашим домам хотят построить паркинг. Почему мой частный участок будут изымать? Паркинг — не госнужды! На Харьковской, на пустыре полно места, делайте там паркинг.

Александр Акентьев вызвался ответить на вопрос и прежде напомнил, что к юриспруденции отношения не имеет.

— Речь идет о развитии крупнейшего европейского города, и необходимость этого развития возникает не по прихотям архитекторов, — говорил архитектор. — По законам физики движения транспорта, движения вещества энергии, как Вернадский говорил, обеспечивается по божьим законам, а не по юридическим или эмоциональным, или субъективным.

Зал ахнул. Акеньтев продолжал:

— Каким будет ваш район через десять лет? Я вам скажу точно — другим! Потому что каждый из вас получит возможность продать свой участок, который стоит больших денег, и улучшить бытовые условия. Также вы можете перевезти этот дом. Речь идет об адекватной компенсации за дом и участок. Я не видел ни одного минчанна, корый сказал бы, что столько -то вложал и мало получил взамен.

«Завтра земля под усадебной застройкой должна будет получить небедных жителей»

На общественное обсуждение приехала жительница Сельхозпоселка и вспомнила главному архитектору Минскградо о том, что на обсуждении их района, он называл дургие цифры относительно норм участков в черте Минска.





— Нормы прописаны в законе, 4−6 соток, не болле, — подчеркнул Александр Акентьев. — Завтра земля под усадебной застройкой должна будет получить небедных жителей. Разница только в одном: на одном гектаре многоквартирной застройки проживает в семь раз больше минчан, чем в приусадебной. Только поэтому затраты на эксплуатацию городской земли существенно будут выше, как и налоги.

Пока выступающие спорили, по залу передавали листок, где местные жители ставили подпись против сноса.





Ольга Борисовна Санкевич и ее соседки по улице Верещагина имели на этот счет убеждения, кторые забросили их в противоположный лагерь — туда, где голосуют «за снос». Бумаги такой по залу никто не пустил и женщины решили высказать наболевшее словами.

— Против сноса только те, кто получил каким-то обазом разрешение на реконструкцию и отсроил свои дома. У нас же, на Верещагина, есть много ветхих деревянных домов, которые никогда не разрешали реконтрурировать, а участки — приватизировать. У многих туалет и сейчас на улице. Получается, что мы живем в помойной яме в центре города — квартал застроят по периметру, а внутри отставят шанхай. Так что мы за снос!





Экспозиция градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 1-го этажа здания школы № 127 по адресу: ул. Берута, 12, с 29 мая по 12 июня. Свои замечания и предложения в это время можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе здания школы, а также их можно направить организатору общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 204−41−67) по 22.06.2017 включительно, электронный адрес: frun. stroi@minsk.gov.by)