В агрогородке Кадино открыли профессиональную площадку для воркаута

Бесплатную профессиональную воркаут площадку открыли сегодня, 4 июня, в агрогородке Кадино Могилевского района. Строительство комплекса заняло меньше месяца.





Открытие воркаут площадки превратили в фестиваль здорового образа жизни и большой праздник для детей и взрослых. Несколько сотен людей стали участниками мастер-классов по здоровому образу жизни.



















На площадке также работали бесплатные эко-мастерские для детей и детская творческая зона по раскрашиванию гипсовых фигурок. Гвоздем программы стало выступление обладателя 13 премий книги рекордов Гиннесса, самого сильного деда в мире, чемпиона по пауэрлифтингу Михаила Вербицкого.























