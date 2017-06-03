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В агрогородке Кадино открыли профессиональную площадку для воркаута
Бесплатную профессиональную воркаут площадку открыли сегодня, 4 июня, в агрогородке Кадино Могилевского района. Строительство комплекса заняло меньше месяца.
Открытие воркаут площадки превратили в фестиваль здорового образа жизни и большой праздник для детей и взрослых. Несколько сотен людей стали участниками мастер-классов по здоровому образу жизни.
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Спорткомплекс появился около кадинской школы благодаря поддержке ПРООН, ООН и БЕЛМЕД.
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