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В агрогородке Кадино открыли профессиональную площадку для воркаута

04.06.2017 16:46 — Разное | Tut.by  
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Бесплатную профессиональную воркаут площадку открыли сегодня, 4 июня, в агрогородке Кадино Могилевского района. Строительство комплекса заняло меньше месяца.


Открытие воркаут площадки превратили в фестиваль здорового образа жизни и большой праздник для детей и взрослых. Несколько сотен людей стали участниками мастер-классов по здоровому образу жизни.






На площадке также работали бесплатные эко-мастерские для детей и детская творческая зона по раскрашиванию гипсовых фигурок. Гвоздем программы стало выступление обладателя 13 премий книги рекордов Гиннесса, самого сильного деда в мире, чемпиона по пауэрлифтингу Михаила Вербицкого.












 
 
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Спорткомплекс появился около кадинской школы благодаря поддержке ПРООН, ООН и БЕЛМЕД.

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