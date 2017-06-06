Какие иностранные языки учат в белорусских школах





Английский и китайский языки постепенно набирают популярность, тогда как немецкий, французский и испанский языки белорусские школьники учат все меньше.

Такие данные содержатся в статистическом сборнике Белстата, посвященном образованию в Беларуси в 2017 году.

Что учат в городе и деревне

Согласно официальной информации, в городах и селах Беларуси в качестве иностранного языка большинство учащихся изучают английский. Однако в городах его учат 87,9% школяров, а в деревнях 59,9%.

На втором месте по популярности – немецкий. Его штудируют, соответственно, 8,4% и 37,6% учеников. Примечательно, что в белорусских деревнях немецкий значительно более популярный, чем в городах.

Относительно небольшая разбежка в статистике по приверженцам французского языка. В белорусских городах его учат 2,9% школьников, а в селах – 2,4%.

С испанским дела обстоят сложнее. В городах его изучают 0,7% ребят, а в сельской местности – всего 0,1%.

Любопытно, что 0,1% учеников городских школ, гимназий и лицеев пытаются стать знатоками китайского языка. Однако в белорусских деревнях его не учат вообще.

Тенденции белорусской школы

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что в белорусской системе образования набирают популярность два языка – английский и китайский. Изучение остальных постепенно затухает.

Если в 2010/2011 учебном году английский в Беларуси учила 581 тысяча школьников, то в 2016/2017 – 616 тысяч. Китайский в эти же годы изучали 0,2 и 0,4 тысячи учеников, соответственно.

За этот же период число ребят, изучающих немецкий сократилось с 145 тыс до 103 тыс, французский – с 29 тыс до 21 тыс, испанский – с 5,5 тыс до 4,6 тыс.

Рейтинг основных языков мира

Пропорции изучения языков в белорусских школах не совпадают с популярностью языков у населения планеты.

Так самым распространенным языком в мире является китайский. Он является родным для 1 млрд 197 млн человек. Официальным является в 3-х государствах, но используется в 33-х. На втором месте по популярности в мире – испанский. Он является родным для 399 млн человек, является официальным в 20-ти странах и используется в 31-й.

Английский в мировом рейтинге занимает лишь третье место. Он является родным для 335 миллионов человек. Однако английский является официальным в 59-ти государствах, а используется в 101-м.

Немецкий в данном списке занимает 10-е место, а французский – 12-е.