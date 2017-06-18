Главные изобретения 2000-х: как появились социальные сети и Большой адронный коллайдер

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В проекте « 100 лет инноваций » 42.TUT.BY знакомит вас с важнейшими научно-техническими прорывами человечества последних десятилетий. В новой части мы рассказываем о главных изобретениях 2000-х годов: вспоминаем, как появился первый iPod, Большой адронный коллайдер и как создавался Facebook.

Как и зачем создавался Большой адронный коллайдер

Первые примитивные модели ускорителей частиц начали использоваться в 30-х годах прошлого века для изучения физических основ мироустройства и свойств материи.



184-дюймовый циклотрон (ускоритель частиц) в Университете Беркли в Калифорнии в 1940 году. Фото: warosu.org

Идея объединения усилий ученых из разных стран для достижения этой цели в рамках общего международного проекта появилась в конце 1980-х годов. Вскоре было принято решение о строительстве Большого адронного коллайдера (БАК) — самого крупного в мире кольцевого ускорителя частиц на встречных пучках протонов.

Основной целью БАК было уточнение или опровержение Стандартной модели — теоретической конструкции в физике, описывающей поведение и взаимодействие элементарных частиц. Для этого исследователи планировали заняться поиском бозона Хиггса — «неуловимой» частицы, последнего элемента Стандартной модели.

По словам ученых, если бы добиться открытия бозона Хиггса не удалось, это поставило бы под сомнение всю Стандартную модель. В свою очередь, это могло потребовать полного пересмотра всех существующих представлений об устройстве мира и элементарных частиц.





Большой адронный коллайдер располагается в тоннеле, большая часть которого лежит под территорией Франции на глубине в 50−175 метров. В тоннеле находятся две трубы, которые на всей протяженности (сегодня — около 27 километров) находятся параллельно друг другу и соприкасаются лишь в местах столкновения частиц ионов свинца и протонов.

Строительство коллайдера стартовало в 2001 году усилиями 20 государств-участников Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). В разработке также участвовало порядка 10 тысяч ученых из более чем 100 стран мира. По первоначальному замыслу, запустить БАК планировали в 2005 году. Но из-за недостатка финансирования и проблем с деталями для сверхпроводящих магнитов пуск установки был отложен.



Изображение: nnm.me

Первый пучок протонов в БАК разогнали только в сентябре 2008 года. Но вскоре произошла авария (в тоннель вылилось 6 тонн жидкого гелия и в трубах ускорителя был нарушен вакуум), из-за нее коллайдер закрыли на ремонт. Первые тестовые запуски возобновились в октябре 2009-го, а уже в 2010 году БАК заработал на полную мощность.

Коллайдер работает так: пучки протонов разгоняют до огромных скоростей и сталкивают. За 20 минут пучки получают энергию до 7 ТэВ, на нужной траектории их удерживают более тысячи сверхпроводящих магнитов. Накопительные кольца пересекаются в четырех точках взаимодействия, рядом с каждой из них — детектор определенной специализации. Два детектора собирают данные, необходимые для поиска бозона Хиггса.

В июле 2012 года руководство CERN заявило об обнаружении новой частицы, которая с вероятностью в 99,99995% является бозоном Хиггса. В конце 2013 года исследователи пришли к выводу, что выявленная частица не выходит за рамки Стандартной модели.

По состоянию на ноябрь 2009 года, бюджет проекта по созданию БАК составил порядка 6 миллиардов долларов США.

Как плеер iPod совершил музыкальную революцию

Музыкальные MP3-плееры начали выходить на рынок в конце 1990-х годов, но первым по-настоящему массовым устройством стал Apple iPod. Его презентацию Стив Джобс провел в 2001 году.



Изображение: imagazin.hu

Первым слоганом гаджета стала фраза «Тысячи песен в твоем кармане». Благодаря большому объему собственной памяти (порядка 5 ГБ) устройство действительно позволяло хранить сотни музыкальных композиций. Само название «iPod» придумал Винни Чико (Vinnie Chieco), входивший в команду по продвижению аппарата массовой аудитории.

Во время разработки плеера Джобс постоянно ссылался на компьютер как на основной порт (центр подключения) различных гаджетов. В качестве примера такого порта Винни представлял космический корабль, который можно покинуть в небольшой капсуле (англ. Pod) и которой обязательно нужно возвращаться на основной корабль для дозаправки.

Плеер было необходимо подключать к компьютеру для записи новых песен, так же, как космической капсуле стыковаться с основным кораблем. Благодаря этому слово «Pod» закрепилось за устройством. В название добавили лишь литеру i (как в iMac).



Изображение: amazonaws.com

Среди других плюсов первого iPod стоит выделить относительно небольшой размер (этого удалось достичь благодаря 1,8-дюймовым жестким дискам, в то время как большинство конкурентов использовали винчестеры 2,5-дюймового формата) и легкую в освоении систему управления с центральным колесиком прокрутки.

Из минусов — совместимость лишь с компьютерами Mac. Впрочем, во втором поколении устройств 2002 года производитель сумел исправить этот недостаток и предоставил возможность загружать песни с платформы Windows. От одного заряда оба устройства могли непрерывно воспроизводить музыку 12 часов подряд.



iPod nano. Фото: superbia.ru

В течение следующей пары лет компания представила еще несколько поколений устройств, а также плееры под тем же брендом в более миниатюрных корпусах (например, iPod shuffle и iPod nano). В 2007 году на рынок вышел первый смартфон производителя — iPhone — с большим сенсорным экраном.

В том же году появилась первая модель iPod touch с таким же сенсорным дисплеем и операционной системой, но без телефонного модуля. Сегодня популярность переносных плееров постепенно падает — большинство пользователей предпочитают слушать музыку через смартфоны. Вероятно, поэтому Apple решила вывести iPod classic (последнюю версию оригинального iPod 2001-го года) из продажи.

История самой популярной социальной сети — Facebook

Первые версии социальных сетей начали появляться в середине 1990-х годов. Они были достаточно примитивными. Например, сервис Classmates.com лишь предоставлял людям доступ к электронной почте друг друга.



Изображение: consumeraffairs.com

К началу 2000-х качество таких сервисов сильно возросло. Основным элементом большинства подобный сайтов стали профили пользователей, которых можно было добавлять в список «друзей».

История создания самого популярного в мире сервиса со схожими возможностями берет начало в феврале 2004 года, когда Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) запустил Thefacebook по адресу thefacebook.com. Сперва пользоваться сайтом могли лишь студенты Гарварда, но в марте того же года аудитория сервиса расширилась еще несколькими университетами.



Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

Свободная регистрация на сайте была открыта в сентябре 2006 года (в то время от приставки «The» решили отказаться после покупки доменного имени facebook.com за 200 тысяч долларов).

С тех пор аудитория сервиса с каждым годом неуклонно растет и сегодня составляет более 1,9 миллиардов человек. Это позволяет сервису считаться самой большой социальной сетью в мире.

Facebook собирает и хранит личные данные пользователей. В этом состоит как преимущество соцсети, позволяющей общаться с реальными людьми, так и ее недостаток — зачастую пользователи, с готовностью заполняющие графы профильной страницы, вовсе не задумываются, что оставляют эти данные в публичном доступе.

За все время своего существования Facebook регулярно подвергалась судебным преследованиям — ее обвиняли в передаче персональных данных рекламодателям, в использовании имен и фотографий в рекламных целях без согласия владельцев, в неспособности четко объяснить пользователям настройки приватности сайта.

Своей главной миссией Facebook видит объединение на своей площадке пользователей со всего мира. Однако в ряде стран власти вынуждают интернет-провайдеров перекрывать доступ к социальной сети.

В числе таких государств в разное время были Иран, Пакистан, Сирия, Бангладеш, Туркменистан и Китай. В некоторых странах, включая Россию и Беларусь, Facebook не является крупнейшей соцсетью по числу пользователей, уступая сильным местным конкурентам (в странах СНГ самой популярной социальной сетью является «ВКонтакте»).



Изображение: amazonaws.com

Сегодня Facebook также является владельцем множества других интернет-сервисов и технологических проектов. Самые известные приобретения компании — сервис обмена фотографиями Instagram и компания Oculus Rift, занимающаяся разработкой систем виртуальной реальности.

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