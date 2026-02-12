Источник материала: ProBusiness

2026 год станет годом переоценки для частных инвесторов. Снижение ключевой ставки изменит доходность депозитов, а инфляция потребует более активного подхода к защите накоплений. Как адаптироваться к новой реальности? На какие тренды ориентироваться в построении инвестиционной стратегии? Какие инструменты станут альтернативой депозитам? И что конкретно делать уже сейчас? Об этом «Про бизнес» рассказал Валерий Богинский, коммерческий директор платформы «Партнерские финансы».



Валерий Богинский

Коммерческий директор платформы «Партнерские финансы»

Что будет определять рынок: три ключевых фактора

— В условиях высокой волатильности и неопределенности важно понимать глобальные процессы, которые будут определять поведение рынков. Это поможет не гнаться за быстрой прибылью, а выстроить осознанную стратегию, опираясь на три ключевых макроэкономических тренда 2026 г.

1. Геополитика: ожидание улучшения ситуации. Быстрого разрешения нынешней ситуации ждать не стоит — процесс займет время даже при благоприятном развитии событий. Однако ожидания инвесторов становятся более оптимистичными. Они рассчитывают на смягчение санкций, что откроет дополнительные возможности для импорта и экспорта.

2. Денежно-кредитная политика: курс на снижение ставки. ЦБ РФ взял курс на понижение ключевой ставки для оживления экономики и появления более дешевых денег. По консервативным прогнозам, к концу года ставка опустится до 13−14%, по оптимистичным сценариям — до 12%. Правда, это справедливо только при отсутствии серьезных геополитических потрясений. В противном случае ЦБ РФ умеет действовать жестко, и ситуация может резко измениться буквально за пару дней. Снижение ставки напрямую затронет инвесторов: традиционные инструменты вроде депозитов станут менее доходными. Придется искать более выгодные варианты для размещения средств.

3. Технологии: драйвер роста и источник инфляции. Искусственный интеллект и цифровизация развиваются стремительно. Изменения, которые год назад казались далекой перспективой, сегодня уже реальность. Такое развитие технологий дает компаниям серьезное преимущество. Появляются новые возможности для оптимизации процессов и роста эффективности. Однако есть и обратная сторона. Параллельно растет налоговое бремя, а увеличение денежной массы подстегивает инфляцию. В результате бизнес оказывается под встречным давлением: технологии помогают снижать издержки и расти, но налоги и инфляция съедают часть этого роста.

Защита от инфляции: переоценка классических активов

Описанные макроэкономические тренды неизбежно меняют расклад для частных инвесторов. Классические защитные инструменты остаются востребованными, но их роль и доля в портфеле будут корректироваться с учетом новой реальности. Рассмотрим четыре базовых актива, которые доступны инвесторам любого уровня и могут стать альтернативой депозитам в 2026 г.

Недвижимость. Рынок переживает «холодную зиму» — спрос низкий, объекты продаются медленно. Цены формально растут на 5−10% в год, но инфляция забирает большую часть этого роста, поэтому реальная прибыль получается небольшой. Ситуация может измениться к концу года с удешевлением ипотечных денег — тогда спрос оживится и подтолкнет цены вверх. В текущей ситуации недвижимость стоит рассматривать как защитный актив, а не как источник роста капитала.

Золото. В 2025 г. цена золота достигла исторического максимума за последние 45 лет. Эксперты прогнозируют продолжение роста в 2026 г., но более сдержанными темпами. Золото остается надежным защитным активом — оно хеджирует от инфляции, не имеет риска дефолта и подходит для диверсификации портфеля. Возможны периоды волатильности, но в долгосрочной перспективе актив работает стабильно. При этом стоит обратить внимание не только на само золото, но и на компании, работающие с редкоземельными металлами. Технологии, роботизация и искусственный интеллект требуют именно этих ресурсов, и спрос на них будет только расти. Китай доминирует в этом сегменте. Редкоземельные металлы — более перспективная история для роста капитала по сравнению с самим золотом.

Валюта. Рубль, скорее всего, будет слабеть, что создает возможности для заработка на ослаблении. Наиболее активная фаза ожидается в первом-втором квартале 2026 г. Важно держать часть капитала в валюте — это помогает застраховаться от рисков. При выборе валюты стоит обратить внимание на юань: китайская экономика выступает локомотивом для всего мира и представляет собой хорошую альтернативу доллару и рублю. Китайские компании активно заходят в растущие сегменты — роботизация, искусственный интеллект, редкоземельные металлы. Однако важно не складывать все яйца в одну корзину: юань должен быть частью портфеля, но не единственной валютой в нем.

Семь вопросов для построения личной инвестиционной стратегии

Понимание макротрендов и знание доступных инструментов — это важная основа. Четыре описанных актива показывают возможности для защиты капитала. Но прежде чем распределять средства между любыми инвестиционными инструментами, важно ответить себе на несколько ключевых вопросов — они помогут выстроить стратегию, которая соответствует именно вашим целям и возможностям.

1. Цели и горизонт. Для чего вам эти деньги? Пенсия, покупка жилья или сохранение средств? Разные цели требуют разного подхода к срокам инвестирования.

2. Допустимый риск. Определившись с целями, нужно понять свою готовность к риску. Можете ли вы без паники пережить просадку портфеля на 10−20%? Или принципиально не хотите терять ни копейки? От ответа зависит выбор инструментов.

3. Структура портфеля. Исходя из целей и приемлемого риска, можно формировать структуру. Какую часть капитала разместить в консервативные инструменты (50−60%), а какую — в более рискованные (10−20%)? Правильный баланс — основа устойчивого портфеля.

4. Ликвидность. Подумайте, какая сумма может вам понадобиться срочно, на непредвиденные расходы. Определите эту часть заранее и держите ее в активах, которые легко продать или вывести без потерь. Это ваша финансовая подушка.







5. Географическая диверсификация. Если все активы в рублях, вы подвержены риску ослабления курса. Стоит рассмотреть валютные инструменты или активы из дружественных стран — например, Китая, Индии. Это снижает зависимость от одного рынка.

6. Налоговые последствия. При расчете доходности не забывайте про налоги. Всегда закладывайте НДФЛ (13%), иначе реальная прибыль может оказаться иллюзорной.

7. Эмоциональная дисциплина. Даже идеально выстроенная стратегия не работает без дисциплины. Частая ошибка — поддаться панике и продать активы на спаде или купить на пике ажиотажа. Долгосрочная стратегия и выжидательная позиция надежнее следования за толпой.

Новые возможности и ключевые риски

Ответив на семь вопросов, инвестор получает основу для стратегии. Но важно понимать не только инструменты и цели, но и то, какие возможности открываются в 2026 г., а какие риски могут помешать реализации планов.

Одна из заметных возможностей — развитие технологий. Многие ожидают от искусственного интеллекта готовых инвестиционных решений, но его реальная сила — в анализе больших данных, а не в прогнозах. Настоящий прорыв происходит в другом направлении: растут платформы прямых инвестиций — P2P и краудинвестинг. Они позволяют вкладываться в конкретный бизнес, получать долю в выручке и видеть, куда идут деньги. Прозрачность и личный контакт с предпринимателем делают этот инструмент привлекательным для тех, кто готов вникать в проекты.

Однако наряду с возможностями есть и риски, которые нельзя игнорировать. Первый — излишний геополитический оптимизм. Многие рассчитывают на быстрое улучшение ситуации, но даже в позитивном сценарии отмена санкций и перестройка логистики займут время. Позитив возможен, но кардинальным образом ситуация не изменится. Второй риск — высокая долговая нагрузка бизнеса. На фоне дорогих денег часть компаний может не выдержать кассовых разрывов, особенно те, кто работает с тендерами и госзакупками. Третий риск — ослабление рубля. Эксперты прогнозируют эту тенденцию, и портфель, полностью состоящий из рублевых активов, может обесцениться в валютном выражении.

Практические шаги на 2026 год

Понимание макроэкономики и знание инструментов — это фундамент. Но портфель не строится сам по себе. Пять практических шагов помогут превратить анализ в действия и подготовить капитал к вызовам 2026 г.

1. Примите высокую инфляцию как данность. Заложите в планы рост цен примерно на 10%.

2. Укрепите консервативную часть. Больше половины портфеля распределите в надежные и ликвидные инструменты: валюту (включая юань), недооцененные ОФЗ.

3. Ищите рост на понятных направлениях. Вторую половину портфеля направьте в растущие сегменты: технологии (включая утилитарный AI), сырьевые и редкоземельные компании. Инвестируйте в то, в чем разбираетесь.

4. Используйте новые платформы с умом. Рассмотрите краудинвестинг для доступа к прямому бизнесу, но тщательно диверсифицируйте вложения и изучайте проекты.

5. Избегайте крайностей. Криптовалюты из-за непредсказуемости — не инструмент защиты капитала. Не гонитесь за нереальной доходностью. Главный актив в 2026 г. — собственная экспертность. Роль личного понимания рынка никто не отменял.

2026 год — время для осознанных решений, а не для ставок на удачу. Консервативная стратегия, разумная диверсификация и опора на собственное понимание рынка станут главными инструментами защиты капитала. В условиях нестабильности выигрывает не тот, кто рискует больше всех, а тот, кто действует системно.