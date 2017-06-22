Деньги из розетки. Как живут майнеры, которые обрушили рынок видеокарт

Видеокарты в дефиците: мощные модели купить крайне сложно, цены на них взлетели. В этом обвиняют майнеров — людей, которые добывают криптовалюты из производственных мощностей компьютеров. При этом курсы «виртуальных денег» регулярно бьют рекорды, одна из криптовалют с начала года подорожала на 2000%. 42.TUT.BY нашел трех белорусских майнеров и расспросил о прибыльности «железного» бизнеса. Одни сумели согласовать свою деятельность с законом, другие согласились говорить только на условиях анонимности.





О чем речь? Биткоины — это виртуальные деньги, их можно переводить между кошельками. У системы нет центра, в каждом биткоин-кошельке хранятся копии базы всех транзакций. Каждый новый «блок» с данными «крепится» к предыдущему с помощью сложных алгоритмов. Система надежно зашифрована для изменений, зато просмотреть ее содержимое может любой. Каждую транзакцию проверяют майнеры. Их компьютеры решают определенную математическую задачу по шифрованию — на этих решениях основана устойчивость всей сети. В награду они получают новые «монеты». Общее количество монет ограничено. Постепенно вознаграждение для майнера за каждый завершенный блок уменьшается, а сложность майнинга возрастает и требует все больших ресурсов.

Так выглядит расчет хэша биткоина вручную (это, конечно, намного медленнее, чем на компьютере). Изображение: Ken Shirriff / youtube.com Майнить биткоины сейчас почти невозможно — для этого нужны устройства невероятной мощности. Однако в последнее время резко вырос курс других криптовалют с теми же принципами — Ethereum, Monero, Zcash. Многие принялись майнить их.

«Просыпаюсь — смотрю, чтобы фермы работали»

Анатолий — «всю жизнь с компьютерами». Закончил БГУИР, перепробовал много профессий — проводил интернет, работал системным администратором. Сейчас он — владелец трех ферм по добыче криптовалют. Одна из них находится в гараже, который он нам показывает. «Видите, как моргает свет?»



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Внутри очень тепло, гудит блок питания. Мощности сети немного не хватает, и иногда лампочка тускнеет. На полу — компьютер с несколькими видеокартами, подключенный к старенькому монитору. Сам гараж охраняется сигнализацией, перезагружать компьютер можно удаленно через смартфон.

— Я сейчас телефон не выпускаю из рук, — рассказывает Анатолий. — Просыпаюсь, первым делом смотрю, чтобы все фермы работали, потом смотрю курсы криптовалют. Даже если куда-то еду, например, на дачу — все равно постоянно с телефоном.

Компьютер для майнинга («риг», или «ферму») собирают из нескольких видеокарт, материнской платы и блока питания. Корпус — из дерева или металла. Видеокарты сильно греются, поэтому от них нужно постоянно отводить тепло.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Ферма «тянет» примерно один киловатт электричества и работает круглосуточно, счета за электроэнергию приходят немаленькие. Однако прибыли, по утверждениям майнера, все равно получаются выше.

«За эту коробку сейчас готовы голову отгрызть»

Анатолий давно интересовался криптовалютами и, когда накопил на ферму, собрал ее практически за день.

— Я начал заниматься этим в сентябре прошлого года, купил сразу шесть карт. В ферму вложил 2500 долларов, рассчитывал на доход в 10 долларов в сутки. А пару месяцев назад курс поднялся и она начала приносить уже 20 долларов.

Ферма в гараже каждый месяц приносит владельцу 600−700 долларов «грязными» — без учета налогов и комиссий систем переводов. На оплату электричества он тратит 80−90 долларов. Еще две фермы — в квартире. Самая свежая приносит примерно 900 долларов в месяц и забирает 50 долларов за электричество.

— Она окупит себя месяцев за пять, — рассуждает Анатолий. — Мы эти карты взяли еще по 940 рублей до того, как начался ажиотаж. Сейчас они стоят 1400 рублей — и то, если получится найти в Минске. За эту коробку сейчас готовы голову отгрызть.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Майнеров в мире сейчас настолько много, что в последние месяцы они оптом скупают мощные видеокарты. На рынке оборудования начался острый дефицит, цены взлетели. Некоторые модели видеокарт стало невозможно найти и у белорусских продавцов. «Но если не первый месяц в майнинге — то это не особая проблема, были бы финансы», — отмечает Анатолий.

«Не шикую, не ем икру»

Курсы криптовалют постоянно меняются. За последний год биткоин заметно вырос: одна монета взлетела в цене с 713 долларов до 2713. Ближайший конкурент биткоина — Ethereum («эфир») — подорожал за год с 14 долларов до 337.



Динамика курса биткоина за последний год. Изображение: coinmarketcap.com



Динамика курса Ethereum за последний год. Изображение: coinmarketcap.com

— Я посчитал и немного расстроился. Я начал жить на эти деньги — снимаю постоянно на карточку. А если бы я с сентября прошлого года хранил биткоины, уже насобирал бы 4 тысячи долларов к этому времени только за счет роста курса.

Большую часть денег Анатолий вкладывает в новое оборудование, часть хранит в биткоинах. «Я не шикую, не езжу на „мерсе“, не ем икру, но на жизнь хватает», — говорит он.

«Если биткоин не принадлежит никому, кто выдаст чек?»



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

В США, Германии и Японии биткоины легальны как платежное средство. В России за легализацию криптовалют активно выступает глава Сбербанка Герман Греф, в начале июня Владимир Путин встретился с основателем одной из крупнейших в мире блокчейн-платформ Ethereum. В Беларуси у биткоинов нет правового статуса. Расплачиваться ими точно нельзя, так как у криптовалюты официально нет статуса средства платежа. А вот чем считать майнинг, пока точно неясно.

С января Анатолий занимается только майнингом, другой работы у него нет. «Если попросят заплатить налог „на тунеядство“ — я заплачу без проблем», — говорит он. Пока с полученных сумм майнер платит налоги как физическое лицо.

— Я майню Zcash (одна из криптовалют), но переключаться между добычей разных криптовалют не составляет труда. Потом перевожу все в биткоины, из биткоинов через сервисы — в WebMoney, оттуда — на карточку белорусского банка. Я заплатил налог за прошлый год. Узнавали, как под это открыть ИП, но никто не знает. Там нужны подтверждающие документы — чеки и все такое. А если биткоин не принадлежит никому, кто выдаст чек?

«Иногда можно с ума сойти от денег из ниоткуда»

Свои фермы нам показал еще один белорусский майнер — автор телеграм-канала о блокчейне и криптовалютах BTC4BRO , пожелавший не называть свое имя. Первую ферму он собрал по роликам на YouTube, на настройку ушло два дня.





— О майнинге я узнал год назад, когда это еще не было мейнстримом, — рассказывает собеседник. — Тогда без проблем можно было купить подходящее оборудование для изготовления фермы. Цены на видеокарты были не такими, как сейчас.

Сейчас он майнит на пяти компьютерах, которые расставлены в одном из гаражей. В помещении — круглосуточное видеонаблюдение и идеальная чистота.

— Чистота — это первое правило. Иначе пылью уничтожится железо, — объясняет он.

Самыми прибыльными валютами майнер считает Ethereum, Ethereum Classic и Zcash. По словам собеседника, суточный доход для них составляет 23 — 25 долларов, стоимость фермы окупается за 5−6 месяцев, годовая прибыль составляет 4500 — 5300 долларов.

















— Иногда можно с ума сойти от денег из ниоткуда и в таком количестве, — рассуждает собеседник. — Я не вывожу, живу скромно. Коплю биткоины. Единственное, о чем сейчас жалею, — это о продаже своих ферм осенью, когда эфир, который мы майнили, упал в цене почти в 2 раза. Как видите, на сегодняшний день он вырос в 30 раз.

Анатолий — наш первый собеседник — не переживает из-за того, что не видит источника дохода.

— Да, пускай это деньги из воздуха. Но ведь приходит доход. Я не говорю, что хочу этим заниматься всю жизнь, но пока это работает, почему этим не воспользоваться?



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Вирус для майнинга

Не все майнеры используют для получения свою технику. Рост конкурентов биткоина вернул к жизни ботнеты по добыче криптовалют. Виктор (имя изменено) занялся майнингом полгода назад.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters / Thomas Peter

Он использует чужие выделенные серверы (dedicated server, или «дедик»). Майнер получает доступ к компьютерам по протоколу RDP и устанавливает небольшую программу-«майнер». Владельцы серверов об этом обычно не догадываются.

— Программа самописная, она работает как вирус и забирает всю мощность процессора, — объясняет собеседник. — Проводит анализ компьютера, выбирает самый прибыльный алгоритм для майнинга и начинает майнить по нему.

На «выходе» майнер получает биткоины. По словам собеседника, 10 серверов приносят порядка 150 долларов в месяц. У него самого их 20. При этом у Виктора есть основная работа, которую он не бросает по личным причинам.

Времени эта активность занимает немного. На поиск новых компьютеров уходит около 20 минут активной деятельности в день. От компьютера при этом нужна только высокая скорость интернета — от 100 мегабит в секунду.



Так происходит процесс майнинга

— Зашел на 5 минут, вставил диапазоны IP-адресов, программа начала сканировать, — описывает свою работу собеседник. — Через 2−3 часа она отсканировала определенную страну. Города сканировать уже нет смысла — этим занимается не один десяток тысяч человек. Дальше нужно отправить IP-адреса на подбор логина-пароля.

«По Беларуси подобрался только один пароль»

Эксперты по безопасности характеризуют такие программы как вредные для пользователя, а распространителей называют злоумышленниками. Сам Виктор не считает, что нарушает закон.

— Как сказать о законности. Вы не закрыли гараж — кто-то в него забрался. Кто виноват? То же и с компьютером: вы поставили пароль «12345», кто-то его подобрал. Есть много безалаберных людей, у который какой логин — такой и пароль. Однажды попалась клиника, где 150 компьютеров с одним логином и паролем.



Самые ненадежные пароли, с которых начинают подбор. Если ваш пароль в списке — лучше его поменять

Компьютеры попадаются из разных стран. Серверы белорусов майнер использует крайне редко.

— Как-то по Беларуси пробовал сканировать — подобрался только один пароль. Чаще всего попадаются компьютеры из Тайваня, Таиланда и Бразилии. Если взять Нидерланды за 12 часов работы — один хороший сервер (тот, на котором получается подобрать пароль). Взять Португалию — за час работы 30 серверов.

Если владелец компьютера-жертвы захочет найти, кто стоит за «кражей» мощностей, вряд ли у него это получится. Майнер подключается к другим компьютерам через серверы, которые расположены в других странах. С них происходит подбор паролей, вход на чужой компьютер и установка программы.

Как удалить чужой майнер

Обычно файлы-майнеры «подхватывают» люди, которые скачивают ненадежные программы в Сети.

— Вы ее скачиваете, делаете двойной клик, у вас на экране ничего не происходит. Но чувствуете — компьютер подтормаживает. Открываете «Диспетчер задач», там появляется процесс svсhost, который «жрет» 100% процессора. Это и есть майнер.



Фото: Hillary / flickr.com

Программы-майнеры, по словам Виктора, маскируются под системный процесс svchost, который есть на любом компьютере с Windows. Чтобы отличить вирус от «здорового» процесса, достаточно открыть его свойства и посмотреть на расположение. Путь к оригинальному процессу обычно выглядит так: C:\WINDOWS\system32. В случае с вирусом каталог может немного отличаться — например, C:\system.

Избавиться от нежелательного майнера можно с помощью антивируса или специальной чистящей утилиты. Важно удалить его и из папки «Автозагрузка». Виктору делать это приходится регулярно.

— Конкуренция очень большая. Часто нужно убирать с сервера чужие программы и ставить свои. Мой файл в среднем держится сутки-двое, пока его не удалит кто-то другой.

Чтобы компьютер не получилось взломать, собеседник скачивать программы с официальных сайтов и подбирать надежные пароли. Сам он использует 9-значный пароль с большими и маленькими буквами, цифрами и знаками препинания. Если же пароль совпадает с логином, на его взлом уйдет не больше пяти минут.