О начале общественного обсуждения градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая стало известно в середине июня . По проекту, который разрабатывал "Минскградо" по заданию Комитета архитектуры и градостроительства, двухэтажные дома в Осмоловке должны пойти под снос.

На их месте появятся новые жилые дома с подземными автостоянками. По центру Осмоловки собираются разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными парковками. Появятся и детские садики — на 90 и 70 мест.

Двор возле школы № 188 хотят уплотнить еще одним жилым домом со встроенными офисами и подземными автостоянками. А рядом со школой планируют построить офисное здание.

Споры вокруг двухэтажных домов в Осмоловке идут не первый год. Горожане, архитекторы, историки — все убеждали городские власти, что застройку надо сохранить и придать ей статус историко-культурного наследия. Вопрос поднимали и в Минкульте. Но главный архитектор города Павел Лучинович отмечал, что остается неясным вопрос, какое будущее у объектов этого района в случае придания ему статуса историко-культурной ценности.

Когда стало известно о начале общественного обсуждения проекта, общественные деятели, активисты и простые минчане начали активную кампанию в интернете: была создана петиция за сохранение Осмоловки, которая на сегодня набрала уже больше 6 тысяч подписей. Собирали их в том числе и к презентации проекта, чтобы показать чиновникам, сколько неравнодушных горожан, помимо жителей Осмоловки, против ее сноса.

«Зачем нам знать, что вы здесь будете строить, если мы хотим здесь жить?»

Презентация проекта была назначена на вечер понедельника в актовом зале исполкома Центрального района. Собралось на нее, ожидаемо, немало людей: всех желающих вместить актовый зал не смог, люди стояли за дверью и в проходах.





— Это просто безобразие, — возмущались присутствующие еще до начала собрания. — Нас хотят снести ради чего? И главное, нам ведь не говорят, куда нас хотят выселить. У нас высокие потолки, стены толстые — дома в прекрасном состоянии, их еще немцы строили.





Начали презентацию с опозданием — в зале шумели и говорить чиновникам не давали.

— Спасибо вам большое, что вы пришли на презентацию проекта. Заказчиком по разработке детального плана выступает Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчиком — "Минскградо", — начала мероприятие начальник Управления архитектуры и строительства администрации Центрального района Виктория Долговская. — Регламент нашей встречи такой: сначала главный архитектор проекта расскажет вам о проекте, а потом мы постараемся ответить на ваши вопросы.





— Один вопрос, — встал в зале мужчина. — Зачем нам знать, что вы здесь будете строить, если мы хотим здесь жить?

В зале зааплодировали.





— Мы категорически против сноса, считаем действия этих архитекторов неправильными и незаконными, — поддержал другой мужчина.

Кто-то из присутствующих предложил перенести собрание — в зале было душно, мест всем не хватало. Кто-то и вовсе — в качестве протеста всем встать и уйти.





— Уважаемые присутствующие, среди вас есть и желающие послушать, давайте все-таки дадим выступить архитектору проекта, — попытался успокоить людей глава района Игорь Бузовский.

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Краткая версия попытки общественного обсуждения проекта застройки Осмоловки.

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Но собравшиеся не унимались. Глава района предложил провести стихийное голосование: за и против проведения презентации. Руки подняли и «за», и «против», но посчитать их никто не потрудился. Но и из тех, кто выступил против, из зала никто не вышел.

Главный архитектор проекта, когда ему все-таки дали микрофон, пытался рассказать присутствующим, что предлагается построить в квартале на месте жилых домов.





— Вы нам расскажите, что нас ждет! Где мы будем жить, покажите! — кричали в зале.

— У меня только один вопрос, — подошла к архитектору проекта девушка. — Мы будем жить в этих домах, которые вы тут построите? Нет? Или я буду жить в этом вашем торговом пассаже? Когда вы скажете, что ждет нас, тогда мы сюда и придем! Ваш торговый центр, парковка, детсады меня не интересуют. Меня интересует, где буду жить я! И этим людям тоже интересно. Мы пять раз попросили: скажите, что будет с нами? Зачем мы сюда пришли, если вы все равно молчите?





— Эту квартиру мой дедушка получал. Мы поколениями тут живем. Мне все равно, что здесь будет какой-то пассаж. Я куда уеду? — подхватила другая местная жительница. — Вот когда у вас информация будет для нас, тогда мы и придем.

Обстановка в зале была очень нервная. Женщины обмахивались блокнотами, мужчины терпели духоту как могли.





— Этот проект был разработан еще в 2014 году. Задержка в согласовании была связана с попыткой решить в Минкульте вопрос о придании кварталу статуса историко-культурной ценности. Но, к сожалению, вопрос так и не был решен, — рассказал главный архитектор проекта Александр Бондарчик. — На сегодня население квартала составляет чуть больше 800 человек, 355 квартир. Планируется, что жилфонд увеличится на 1400 квадратных метров жилья. Должен подчеркнуть, что по проектам детального планирования, которым является этот проект, никто не строит. Проект пойдет на дальнейшее согласование, далее будут разработаны детальные планы. Но если не будет инвестора, сносить и строить никто не будет.

«Мой отец лично, своими руками, носил кирпичи, чтобы восстановить наш дом»

Глава района тоже пытался понизить градус обстановки в зале.

— Общественное обсуждение — процедура, которая идет 25 дней, — сообщил Игорь Бузовский. — Поймите правильно, у каждого местного жителя сегодня огромное количество желаний и замечаний. Но чтобы работа была более конструктивной, нужна инициативная группа от жителей. Все свои предложения и замечания вы можете бросить в опечатанный ящик, который стоит в администрации. Сегодня мне уже принесли пачку обращений. Но конструктива там немного. Я, как глава администрации Центрального района, искренне хочу вам помочь. Но для того чтобы вы правильно выступили со своими инициативами, подойти к ним надо конструктивно и по закону. Дальнейший шаг — надо собрать инициативную группу, которая выступит от вас в комиссии.

— А ваша позиция какая? — поинтересовались у главы района.

— Я не могу озвучивать свою личную позицию, — ответил Бузовский. — Даже в этом зале есть люди с разными мнениями: к нам сегодня приходили те, кто хочет переехать из Осмоловки, потому что дом обветшал, капремонта нет и так далее. Есть разные подходы и инициативы. Вот, могу зачитать первое попавшееся обращение: «Я не хочу, чтобы мой дом снесли, я не хочу никуда уезжать».

Все зааплодировали. К микрофону подошел один из местных жителей.





— Если вы действительно отстаиваете нашу позицию, то я предлагаю не просто говорить о хорошем или плохом. Вот у меня есть заключение, которое я сделал сам: о техническом состоянии балок, чердачных перекрытий, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Могу сказать, что мой отец лично, своими руками, носил кирпичи, чтобы восстановить наш дом. Он пережил бомбежку, выстоял. Мы не стали удалять следы войны, мы любим свой дом и вкладываем в него свои деньги. И то, что Минкульт не придал этому ансамблю зданий статус историко-культурной ценности, — это халатность. Это место для привлечения туристов: я сам привел сюда около 50 туристов, чтобы показать уцелевшие после войны здания.

Среди присутствующих было и много общественников из разных городских организаций и инициатив. Член кампании «Генплан — для минчан!» Денис Кобрусев попытался перевести очень эмоциональный разговор в конструктивное русло.





— Хочу сказать, что весь наш протест, горе и негодование, которые мы можем излить в этом зале, не приведет к результату, — сказал активист. — Нам надо готовить конкретные замечания и предложения по всем нарушениям, которые мы выявили, касательно экологии, транспорта, градостроительных регламентов и так далее. Под этим обращением надо очень много подписей собрать и доказать администрации района, Минкульту, Администрации президента, если надо будет, доказать, что этот район очень важен не только местным жителям, но и всем минчанам. Давайте покажем Мингорисполкому, что нас много и мы хотим район сохранить.

— У людей только одна просьба: оставить нас в покое и не трогать. Вы говорите, ящик какой-то для предложений. Так мы можем на одном ватмане написать эту просьбу, собрать под ней подписи и бросить в него, — встал с места мужчина. — Не трогайте нас или объясните, что нас ждет.





— Да! — закричали в зале. — Есть инвестор? Кто он?

— Инвестора на сегодня нет. И вообще, такая большая территория под снос — большая проблема для любого инвестора. Если он не найдется, сносить и строить никто не будет, — еще раз подчеркнул архитектор проекта.





— Мы собрали под электронной петицией против сноса 6047 подписей и 29 подписей — за принятие этого проекта. Как вы можете прокомментировать? — обратился к главе района активист и блогер Антон Мотолько.

— Комментировать ничего сейчас не будем, — ответил Бузовский.

— Но ведь это официальное обращение, эти голоса должны быть учтены, — уточнил Мотолько.

— Да, конечно, — ответил Бузовский. — Но процедура обсуждения предполагает другую форму.

— Ящик подразумевает, да? — крикнул молодой человек из зала. — Идите все в ящик.

— Как ваша фамилия? Участвуйте в комиссии, чтобы ваш голос был учтен, — предложил ему глава района. — Еще раз повторю: сейчас вы должны выбрать инициативную группу, которая будет представлять ваши интересы в комиссии. Все пожелания и замечания будут учтены. А теперь официальную часть будем считать оконченной.

Расходиться люди не спешили. Все продолжали обсуждать проект и будущее своих домов.

— Знаете, что обидно? — шептала одна пожилая женщина своим соседкам по ряду. — Что нас не спросили. Почему? Это ведь наши дома, наше будущее. Почему они со своими домами так не поступают, а с нами легко и без зазрения совести? Пусть поставят себя на наше место, может, тогда поймут, насколько это обидно и больно.