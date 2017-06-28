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В Тракторном поселке начался снос двухэтажных домов

29.06.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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В Тракторном поселке начался снос двухэтажных домов. Пока УКС Заводского района сносит лишь те дома, которые давно отселили.


Напомним, вопрос сноса квартала двухэтажных домов, расположенного в границах улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева, несколько лет обсуждался городскими архитекторами, проект меняли или откладывали на время из-за отсутствия финансирования. В итоге решение было принято: дома пустить под снос. На месте двухэтажек должны появиться новые жилые дома не выше семи этажей. Городские активисты, общественные кампании собирали подписи против сноса, создали петицию и даже решили привлечь к этому вопросу внимание через бесплатные экскурсии по поселку, которые собрали несколько сотен минчан.


Местные жители, которые, конечно же, категорически против того, чтобы их дома сносили, просили Мингорисполком пересмотреть проект. К тому же он был разработан 10 лет назад, в него вносили корректировки, после которых его должны были отправить на общественное обсуждение. Но этого не случилось. Чтобы как-то снизить градус возмущения, администрация Партизанского района на среду, 29 июня, назначила встречу с жителями поселка, чтобы еще раз поговорить о судьбе их домов.


 
 
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Пока под бульдозер пустили отселенные дома. А сегодня вечером местная власть встретится с жителями остальных двухэтажек, которые тоже идут под снос.

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