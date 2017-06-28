В Тракторном поселке начался снос двухэтажных домов. Пока УКС Заводского района сносит лишь те дома, которые давно отселили.





Напомним, вопрос сноса квартала двухэтажных домов, расположенного в границах улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева, несколько лет обсуждался городскими архитекторами, проект меняли или откладывали на время из-за отсутствия финансирования. В итоге решение было принято: дома пустить под снос. На месте двухэтажек должны появиться новые жилые дома не выше семи этажей. Городские активисты, общественные кампании собирали подписи против сноса , создали петицию и даже решили привлечь к этому вопросу внимание через бесплатные экскурсии по поселку, которые собрали несколько сотен минчан.





Местные жители, которые, конечно же, категорически против того, чтобы их дома сносили, просили Мингорисполком пересмотреть проект. К тому же он был разработан 10 лет назад, в него вносили корректировки, после которых его должны были отправить на общественное обсуждение. Но этого не случилось. Чтобы как-то снизить градус возмущения, администрация Партизанского района на среду, 29 июня, назначила встречу с жителями поселка, чтобы еще раз поговорить о судьбе их домов.



