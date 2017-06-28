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В Тракторном поселке начался снос двухэтажных домов
В Тракторном поселке начался снос двухэтажных домов. Пока УКС Заводского района сносит лишь те дома, которые давно отселили.
Напомним, вопрос сноса квартала двухэтажных домов, расположенного в границах улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева, несколько лет обсуждался городскими архитекторами, проект меняли или откладывали на время из-за отсутствия финансирования. В итоге решение было принято: дома пустить под снос. На месте двухэтажек должны появиться новые жилые дома не выше семи этажей. Городские активисты, общественные кампании собирали
Местные жители, которые, конечно же, категорически против того, чтобы их дома сносили, просили Мингорисполком пересмотреть проект. К тому же он был разработан 10 лет назад, в него вносили корректировки, после которых его должны были отправить на общественное обсуждение. Но этого не случилось. Чтобы как-то снизить градус возмущения, администрация Партизанского района на среду, 29 июня, назначила встречу с жителями поселка, чтобы еще раз поговорить о судьбе их домов.
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Пока под бульдозер пустили отселенные дома. А сегодня вечером местная власть встретится с жителями остальных двухэтажек, которые тоже идут под снос.
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