7 июля определились еще два обладателя путевок в 1/8 финала Кубка Беларуси. Компанию счастливчиков пополнили БАТЭ и брестское «Динамо», разгромившие соперников из первой лиги.



Фото: АБФФ

«Неман-Агро» (Столбцы) (Д2) — БАТЭ (Борисов) — 1:5

Голы: 0:1 — Рушевич (26), 0:2 — Рушевич (27), 1:2 — Тишко (45), 1:3 — М. Володько (61), 1:4 — Мухамедов (64), 1:5 — Рушевич (72).

«Сморгонь» (Д2) — «Динамо» (Брест) — 1:4

Голы: 0:1 — Легчилин (16), 0:2 — Осучукву (21), 0:3 — Фамейе (24), 1:3 — Ганич (52), 1:4 — Фамейе (69).

Напомним, что в предыдущие дни путевки в 1/8 финала обеспечили футболисты еще трех команд. Главный сюрприз преподнесла перволиговая «Орша», которая в серии послематчевых пенальти выбила из турнира представителя элитного дивизиона.

6 июля

«Орша» (Д2) — «Славия» — 1:1, пенальти — 4:3

Голы: 1:0 — Ходневич (72, с пенальти), 1:1 — Котляров (90+1).

Послематчевые пенальти: Шевченко — 0:1, Гигевич — 1:1, Хадаркевич — 1:2, Щербаков — 2:2, Жук — 2:3, Прокопчик — 3:3, Мелесси — 3:3 (мимо), Китаев — 4:3, Котляров — 4:3 (мимо).

5 июля

«Волна» (Пинск) (Д2) — «Минск» — 0:1

Гол: 0:1 — Омельянчук (40).

СДЮШОР-8 (Гомель) (Д3) — «Неман» (Гродно) — 0:7

Голы: 0:1 — Бомбель (33), 0:2 — Яблонский (40), 0:3 — Журневич (51), 0:4 — Хлебосолов (67), 0:5 — Коваленок (70), 0:6 — Хлебосолов (77), 0:7 — Журневич (84).

Остальные поединки 1/16 финала запланированы на 8−18 июля.

8 июля

«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк)

«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Витебск»

«Торпедо» (Минск) (Д2) — «Гомель»

ЮАС (Житковичи) (Д3) — «Слуцк»

«Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3) — «Крумкачы» (Минск)

«Гранит» (Микашевичи) (Д2) — «Городея»

9 июля

«Слоним-2017» (Д2) — «Днепр» (Могилев)

«Чисть» (Д3) — «Динамо» (Минск)

«Луч» (Минск) (Д2) — «Шахтер» (Солигорск)

«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н)

18 июля

«Смолевичи-СТИ» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).