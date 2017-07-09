ПДП Копища выставили на обсуждение: вокруг Новой Боровой построят офисы, паркинги и магазины

На общественное обсуждение вынесли проект детального планирования (ПДП) Копища. Как указано на сайте Минского райисполкома, это «корректировка детальной планировки жилого района «Копище». Организатор проведения общественного обсуждения — Минский районный исполнительный комитет .





Общественное обсуждение будет проходить по 24 июля. О презентации проекта на сайте Минского райисполкома ничего не сказано. То есть проводить ее не планируют.

Согласно представленным картинкам, которые можно посмотреть в Боровлянском сельсовете, Копище будут застраивать основательно. Напомним, здесь уже строится жилой комплекс «Новая Боровая», в котором введено около 60 тысяч квадратных метров жилья. Как планирует застройщик, весь микрорайон будет состоять из 830 тысяч жилых «квадратов».

Жители Новой Боровой уже не раз говорили, что инфраструктуры микрорайону не хватает. А ПДП заложены школы, детсады, магазины, паркинги в самой «Новой Боровой».

Кроме того, детсады и школы построят и на других улицах Копища. Также в пригороде архитекторы предлагают возвести паркинги со встроенным автосервисом, магазины, гипермаркеты и даже культурный центр с выставочным залом и школой искусств для взрослых.

На перспективу проектировщики зарезервировали несколько участков: вдоль улицы Гинтовта под возведение административно-офисной застройки, торговых центров. На улице Подгорной — под частную застройку и многоквартирное жилье.





Посмотреть проект в большом размере можно ТУТ .

Проектные предложения выглядят так:









Если проект будет реализован в том виде, в котором предложили архитекторы, жилищный фонд вырастет на 838 тысяч квадратных метров, а численность населения увеличится на 32 тысячи человек.





Посмотреть проект в большом размере можно ТУТ .

Экспозиция проекта будет представлена по 24 июля (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) в здании Боровлянского сельского исполнительного комитета по адресу: Минский район, аг. Лесной, 21.

Замечания и предложения будут приниматься по 24 июля (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) письменно, путем занесения в журнал по общественному обсуждению, в здании Боровлянского сельского исполнительного комитета по адресу: Минский район, аг. Лесной, 21, и с 30 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. с использованием электронных средств связи (e-mail: oais_mrik@mail.ru). Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены архитектурно-градостроительным советом Минского областного исполнительного комитета.