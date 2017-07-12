Журавель перед стартом в Лиге Европы: Сложно предположить, как будет играть соперник

Главный тренер «Динамо-Брест» Владимир Журавель ответил на вопросы австрийских журналистов накануне матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы против «Альтаха», сообщает официальный сайт брестского клуба.



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

— Недавно вашу команду пополнил черногорский нападающий Александр Вуячич. Расскажите о нем подробнее.

— Надеемся, он добавит нам в плане роста, потому что парень высокий. Мы закончили первый круг в национальном чемпионате и на этой позиции у нас был один футболист. С приходом Вуячича мы надеемся разнообразить игру, изменить тактику.

— Какова стратегия на эти матчи? Вы выложитесь в гостях или оставите что-то на ответную игру?

— Определенная стратегия есть. К сожалению, недостаточно информации о вашей команде. По двум матчам, которые «Альтах» провел в Лиге Европы, очень сложно предположить, как соперник будет играть. На одну игру ездил наш представитель, вторую изучали по видео. Есть закономерности, но два матча — это слишком мало. Мы видели, что состав был один и тот же в двух этих играх против грузинской команды, видели, что камерунский футболист вернулся с Кубка Конфедераций. Предполагаем, что если и будут изменения, то небольшие.

— Андрей Лебедев, который ранее играл в Австрии, разговаривал с вами по поводу матча?

— Мне Андрей ничего не говорил. Спросите у него, что он знает.

Первый матч против «Альтаха» состоится сегодня на стадионе «Кэшпойнт» в 19.30 по белорусскому времени, ответный поединок пройдет в Бресте 20 июля.

Выездной матч с "Альтахом" будет показан на большом экране в центре Бреста

Напомним, что в СМИ настойчиво циркулирует Брест">информация о том, что Владимира Журавля у штурвала брестского «Динамо» сменит поляк Мацей Бартошек.