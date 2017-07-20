Люди не хотят школу у кладбища и паркинг вместо сосен: презентовали ПДП деревни Копище

Обсуждение «корректировки корректировки плана детального планирования (ПДП)» деревни Копище должно закончится 24 июля. 20-го общественности, изучавшей будущее своей деревни, устроили презентацию проекта. До этого наглядные материалы и пояснительная записка к ним находились в помещении Боровлянского сельсовета — их многие успели изучить. И на презентацию в ДК пришло больше 150 человек — едва вместились в зал.





Начала презентацию председатель боровлянского сельисполкома Жанна Воробей. Она сообщила, что в деревнях Боровая и Копище сейчас проживают 8 тысяч человек, еще пять лет назад тут жили 1,5 тысячи. Напомним, после реализации предложенного ПДП Копище станет спальным районом столицы без статуса «город Минск», на этой территории будут жить боле 30 тысяч человек.





Представители застройщика, как и все районные главы структур — от землеустроителей и архитектора до санитарных врачей — на встрече присутствовали.

Главный архитектор проекта Вячеслав Евсеев попытался рассказать о результате проделанной работы. Называется она «корректировка корректировки ПДП» потому, что предыдущая корректировка ПДП была утверждена в 2011 году. Но с тех пор планы на эту территорию существенно изменились. О том, что ее нужно перекраивать под застройщиков, говорилось без стеснения.





— За эти годы на территории появились застройщики, которые имеют инвестиционные договора по этой территории — А-100 (которое строит Новую Боровую) и СИ-трейдинг, — напомнил Евсеев. — И таким образом деревня оказывается…

— Между двух огней! — хором продолжили собравшиеся.

Главный архитектор проекта рассказал, зачем нужно развивать транспортную сеть, что А-100 кроме жилья на пустырях аэродромов построит всю необходимую инфраструктуру. Собственно, то, что будет строить А-100 на пустырях, собравшихся мало интересовало — детсады, школы на 1200 и 350 мест, поликлиника — всего этого ждут, место есть, никого под это сносить не планируют. Единственный нюанс показался жителям возмутительным — это размещение здания школы.

— Здание школы расположено возле зеленой парковой зоны…, — пытался объяснить Евсеев.

— Там не зеленая зона, это — кладбище! - хором напоминал зал. — Это вы кладбищенскую зелень парком называете?!

— Будут соблюдена защитная зона в 50 метров, там же костел со своей защитной зоной.



Жители не уверены, что архитектор был на участках, которые проектировал.

— То есть вы запланировали школу в 50 метрах от кладбища. И дети во вторую смену будут ходить зимой в темноте мимо кладбища! — резюмировала женщина из зала.

— Месторасположение школы можно пересмотреть, мы укажем это в замечаниях и предложениях к проекту, — пообещала председатель сельисполкома.

Рощу вырезали без обсуждений

Сейчас деревенская часть улицы Гинтовта представлена усадебными домами, в перспективе, по предложенному ПДП, она будет жилая многоквартирная. В пятне застройки под угрозой сноса оказались 24 дома, по старому ПДП их было 8. Часть домов — в красных линиях (попадают под снос из-за расширения дороги или прокладки сетей, — TUT.BY).

— Там есть дома и 2007 года постройки — причем они стоят на красных линиях, их нужно попытаться вписать в застройку, — размышлял вслух Вячеслав Евсеев. — Хотя я не понимаю, как человек мог строить дом в красных линиях…

— Там все дома построены с разрешением от районного архитектора! Там не самострои! — возмутились люди в зале.

Районный архитектор тут же отмахнулся — мол, я тогда не работал, разрешения не давал.

По Гинтовта, по плану архитектора проекта детального планирования, можно будет пустить в достаточных объемах городской транспорт.

— Подгорная-Лопатина, про этот угол расскажите! — потребовал зал.

— Это овраг, кусты, и несанкционированная свалка, неорганизованный перекресток, эту территорию планируют облагородить: сделать нормальную дорогу, за ней паркинг, спортивную площадку…

— Нормальный там перекресток. И для кого вы будете делать площадку, — кто детей пустит играть между двумя дорогами! И там кусок нормального леса, а не кустарник. Этот лес защищает наш угол от магистрали Колодищи-Заславль, а вы его вырубить хотите!

— В 2030-м магистраль будет городской улицей, а вы хотите эту канаву сохранить, — сдавали нервы у архитектора.

— Мы хотим сохранить лес! — кричали из зала.

— Как вы не понимаете, я тоже з-а лес, — убеждал людей Евсеев. Но люди не верили.

— Я жилец 23 дома. Вы собираетесь продлевать Лопатина до магистрали. Это невозможно сделать, не вырубая лес. Зеленые насаждения защищают нас от дороги. Нам не нужно ни продление дороги, ни паркинг там!

Представитель СИ-трейдинг, которого обязывают строить паркинг, пытался объяснить, что лес рубить практически не будут, зато сделают недалеко от паркинга зону барбекю, велодорожки, спортплощадку. Но его слушать не хотели. Вырубка оказалась серьезной болевой точкой.

Люди рассказали, как за считанные дни исчезла березовая роща и на ее месте УКС строит дома. И никаких общественных обсуждений.

— Лес уже вырубили, а ПДП не утвержден еще. Это преступление!

— Эти дома строятся на участке, по согласованию с президентом, — заявила Жанна Воробей. — И строятся для нуждающихся.

— Для милиции!





— Подгорная и Лопатина — там не хватает магазинов и зелени. Но вы не говорите ничего о развитии нашего района. В садик наши дети не попали. Детей возят в Уручье. В школы дети ездят на автобусе. Не влез в автобус — стой и жди следующего! Что вы для нас запланировали?

Один из местных жителей, представившийся архитектором, объяснил людям: про картинки, нарисованные СИ-трейдингом, надо забыть — там нарушены масштабы. И переключил внимание на сам проект. В нем как уже существующий обозначен дом, которого нет.



Картинки, которые подготовил застройщик

— Через нас так пытаются узаконить уплотнение, — объяснял, — В ПДП уже заложена возможность для махинаций. Нет никакой необходимости такой плотной застройки на этой территории. Нам обещали уплотнение таунхаусной застройкой, и что видим? Будет многоквартирная.

— Никакого уплотнения нет! — парировал Евсеев. — Действительно, предусмотрено увеличение плотности застройки…

Люди, видимо, не уловили, в чем разница.





Пытался защититься и СИ-трейдинг, объясняя, что он не уплотняет, а строит кварталами:

— И паркинг — он вам же нужен!

Люди не согласились. Сейчас им мест хватает и бесплатных. Паркинг понадобится, когда застройщику нужно будет обеспечить машиноместами жителей своих новостроек.





Председатель сельисполкома неоднократно пыталась успокоить людей. Но тон, и выражение лица, с которым призывала послушать выступающих, собравшимся очевидно не нравился.

Один из жителей общее впечатление озвучил:

— Извините, но это фарс — устраивать обсуждение, когда и без него уже вырублена роща и дома уже строят, и показывать фантастические картинки, когда под паркинг будут рубить сосны. Вы не дали людям микрофон и упрекаете, что они кричат. Они вынуждены кричать с мест — иначе их просто не слышно. Вы представляете проект, который затрагивает наши интересы. Вы должны нас уговаривать, а не говорить с нами с таким выражением лица, будто мы мусор.

Председатель извинилась за то, что выражение лица и тон могли показаться несоответствующими мероприятию.





Обсудили и расположение детских садов. Градостроители запланировали их межу десятиэтажками — жители предлагали разместить их ближе к деревне. Чтобы детям хватало света, и чтобы десятиэтажки не «висели» над частным сектором.

Через два часа презентации выступил молодой человек — он собрал целую папку нестыковок между картинками-планами «Минскградо» и пояснительной запиской к ПДП. К микрофону подходили жители Копища, и в разных формулировках объясняли: ПДП делался без учета их интересов, делался для тех, кто купит тут квартиры в многоэтажках.





В это время на улице уставшие от духоты зала жители Копищ организовывали инициативную группу и обсуждали, что будут собирать подписи против этого ПДП.