|
#Подумайте5секунд: А1 поделился советами по кибербезопасности на Слёте «серебряных» волонтеров
10.12.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Минске состоялся Слет «серебряных» волонтеров — мероприятие, организованное Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Представители компании А1 провели обучающую сессию по кибербезопасности с фокусом на защите от интернет- и телефонного мошенничества. Обучение прошло в рамках проекта #яонлайн и общенациональной информационной кампании
Интернет- и телефонное мошенничество остается одной из наиболее заметных угроз в цифровой среде: злоумышленники постоянно обновляют свои схемы, сочетая психологические приемы, подмену номеров и фишинговые сообщения. В преддверии праздников такие попытки обмана становятся особенно активными, что делает вопросы цифровой грамотности и безопасного поведения в сети еще более актуальными. Именно поэтому тема кибербезопасности была включена в программу Слета «серебряных» волонтеров как часть работы по профилактике мошенничества.
Во время обучения эксперт А1 рассказал участникам встречи, как распознать мошенников в интернете, почему они представляются сотрудниками крупных компаний или государственных органов, чем могут быть опасны онлайн-розыгрыши и лотереи, как в преддверии новогодних праздников не купить ненастоящий билет на мероприятие и каких правил безопасности стоит придерживаться.
Чтобы важная информация всегда была у людей старшего возраста под рукой, компания A1 в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения и Министерством труда и социальной защиты разработала памятку, которую можно скачать на сайте
Осенью прошлого года А1 запустил общенациональную информационную кампанию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске состоялся Слет «серебряных» волонтеров - мероприятие, организованное Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с Фондом ООН...
|
Архив (Разное)