Мода на здоровый образ жизни добралась и до белорусских школ. Уже шестой год в младших классах изучают основы здорового питания на факультативных занятиях. GO.TUT.BY выяснил, как устроена программа этого факультатива и чем он полезен для учеников от первого до четвертого класса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Факультатив по здоровому питанию выбрали 74 тысячи детей

Еще в 2011 году Министерство образования утвердило программу факультативных занятий «По ступенькам правил здорового питания» для 1−4 классов. Авторами учебных пособий стали филологи и педагоги начальной школы, а рецензентами — специалисты Минздрава. В качестве эксперимента Минобразования подготовило тысячу учебных пособий и направило их в школы по всей Беларуси.

— Мы хотели понять, насколько факультатив будет востребован. Из-за отсутствия культуры питания у детей развиваются заболевания пищеварительного тракта и авитаминоз, появляется повышенная утомляемость и избыточный вес. Оказалось, что дети записываются на занятия целыми классами. В прошлом учебном году этот факультатив выбрали 74 тысячи детей по всей стране, — рассказывает один из авторов учебных пособий Лилия Кузнецова, начальник организационно-аналитического управления Национального института образования.

Всего в белорусских школах в 2016 году, по данным Белстата , учились 982 тысячи детей. То есть факультатив по здоровому питанию посещали около 7,5% школьников. Напомним, в отличие от уроков факультативы школьники могут выбирать и ходить на них по желанию.

«Все четыре года дети живут словно в сказке»



Столовая. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основа программы «По ступенькам здорового питания» — знакомство с правилами здорового образа жизни с учетом индивидуальных особенностей человека, семейных традиций, собственных предпочтений и национальной культуры.

— Все четыре года дети живут словно в сказке: их задача — перевоспитать неотесанного героя учебника Ням-Нямчика. В книжках для первоклашек, по легенде, Ням-Нямчик даже не знает, что перед едой надо мыть руки, и не отличает полезные продукты от не слишком полезных. Школьники учатся этому сами и «рассказывают» в учебных тетрадях Ням-Нямчику о культуре питания, правилах этикета, национальных белорусских традициях. В книге для четвертого класса Ням-Нямчик «улетает» обучать своих друзей, — говорит Лилия Кузнецова.

С каждым годом программа факультатива усложняется. Например, первоклассники лишь знакомятся с «пирамидой» полезности продуктов, витаминами и минералами, дарами лесов и садов Беларуси. Они изучают личную гигиену школьника, важность воды, хлеба и каш для организма. Во втором классе темы становятся более конкретными, например: летние и зимние режимы питья, закаливание и профилактика заболеваний, полезные свойства отдельных продуктов — рыбы, «молочки», белковой пищи.

В третьем классе школьники знакомятся с основами биологии — полезными свойствами жиров и углеводов, энергетической ценностью пищи. Они сами стараются планировать рацион питания на завтрак, обед и ужин. В учебном пособии для третьеклассников есть даже урок по правилам похода в магазин. Детям рассказывают, как ориентироваться в условных обозначениях на упаковке и обращать внимание на сроки годности. Ученики четвертых классов в комплексе рассматривают вопросы питания и физической активности.

«Никто не говорит, что чипсы нельзя даже пробовать»



Фото: Reuters

— Детям нравится запоминать продукты, чтобы потом использовать их в приготовлении блюд по рецептам. Дома они вместе с родителями, следуя записям в тетрадке, сервируют стол, готовят салаты, устраивают чаепития. Уникальность учебной программы в том, что в процесс обучения вовлечена вся семья, — делится наблюдениями Лилия Кузнецова.

Интересно, что в учебных пособиях нет выражения «вредные продукты», а только — «полезные» и «не очень полезные».

— Всего должно быть в меру. Например, никто не говорит, что чипсы нельзя даже пробовать. Мы объясняем: иногда вы можете съесть что-то не очень полезное, но не стоит каждый день сидеть у компьютера и хрустеть.

Программа факультатива по здоровому питанию построена так, чтобы дети не скучали. Например, на занятиях по теме «Цветы и плоды» четвероклассники знакомятся с натюрмортами известных художников, а на вебинарах белорусские школьники созваниваются по Skype со сверстниками из России и рассказывают друг другу про национальные кулинарные традиции.

— Иногда учителя проводят факультативы на свежем воздухе или водят детей на экскурсии. Например, тему «Поход в магазин» рассматривают именно на практике, — говорит Кузнецова.

Для педагогов, которые хотят преподавать курс «По ступенькам правил здорового питания», в Академии последипломного образования и Национальном институте образования проходят специальные семинары.

— Но это необязательно — любой учитель младших классов может вести такой факультатив. Программа доступна во всех школах Беларуси. Если минимум 5 человек из параллели хотят посещать занятия, для них уже могут организовать группу, — объясняет Лилия Кузнецова.