Крупнейший торрент трекер стал использовать компьтеры пользователей для майнинга

The Pirate Bay (TPB) стал добывать криптовалюту, используя мощности компьютеров своих посетителей. Как сообщает Рамблер-Новости со ссылкой на TF, для этого крупнейший в мире торрент-сайт использует встроенный майнер.

Многие пользователи сайта 16 сентября начали замечать, что использование мощности компьютера резко возросло, когда они зашли на TPB. Позднее выяснилось, что это связано с майнингом криптовалюты.

Администрация сайта сообщила, что на TBP действительно появилась такая функция. Владельцы сайта планируют использовать добычу криптовалют как основной источник дохода.

Как сообщалось ранее, кибермошенники для майнинга криптовалют научились использовать браузеры пользователей .