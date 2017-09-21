Хорошо вычистить зубы без пасты невозможно. 9 мифов о гигиене полости рта

Завкафедрой стоматологии детского возраста БГМУ, профессор Тамара Терехова рассказала GO.TUT.BY, что в таком, казалось бы, банальном вопросе, как гигиена полости рта, белорусы частенько недорабатывают. И это одна из причин страшной распространенности кариеса в нашей стране — он есть у 99% взрослых и даже у каждого третьего малыша до 3 лет.

Тамара Терехова. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Тамара Терехова советует каждому выполнить простой тест, позволяющий оценить, достаточно ли хорошо вы чистите зубы. После окончания процедуры возьмите зубочистку и проведите ею по пришеечной части зубов (ближе к десне), не забыв об отдаленных коренных. Если не осталось следов, эту статью можно не читать: с гигиеной у вас порядок, и вероятно, что во рту все тридцать два, а пломб, максимум, одна-две. Если на зубочистке собралось мягкое отделяемое, значит, ваш уровень гигиены оставляет желать лучшего и разоблачение этих мифов может быть для вас полезным.

Миф 1. Щетка и паста важнее того, как долго и насколько правильно вы чистите зубы

Главная цель чистки зубов — как можно тщательнее убрать со всех поверхностей, в том числе труднодоступных, зубной налет. Именно в нем активно размножаются бактерии — возбудители кариеса и болезней десен.

Качественно вычистить зубы, по убеждению профессора Тереховой, можно самой обычной щеткой и вообще без зубной пасты. Последняя предназначена больше для лечебно-профилактических целей — питает зубы микроэлементами, обладает противовоспалительным эффектом для десен, снижает микробную обсемененность полости рта, способствует восстановлению рН-баланса…

Одна из причин, по которой качество зубной гигиены сегодня страдает, в том, что люди это делают на скорую руку. Исследования, проводимые в разных странах, подтверждают: вместо рекомендованных 2 минут в среднем на чистку зубов тратится 44 секунды.

Кстати, эти 2 минуты — всего лишь обобщенная рекомендация. По разным источникам, продолжительность чистки должна составлять 3, 5 и даже 7 минут. Почему такая разбежка? Во-первых, некоторые специалисты учитывают обязательное использование дополнительных средств гигиены — зубных нитей (флоссов), а также ополаскивателей. А во-вторых, имеет значение, какие соединения фторидов входят в состав зубной пасты. У разных соединений фторида разная скорость выхода в ротовую полость фтор-ионов, которые должны проникнуть в зубную эмаль, чтобы ее укрепить.

Чаще всего в зубной пасте присутствует фторид натрия, из которого ионы фтора высвобождаются в течение 2 минут. Больше времени требуется на высвобождение фтора из монофторфосфата — 5 минут. И меньше всего — из аминофторида — всего 20 секунд.

Если чистить зубы с использованием пасты быстрее, чем происходит процесс высвобождения ионов, зубная эмаль не получит желаемой защиты.

Миф 2. Для качественной гигиены нужно много пасты

Если вы щедры душой и выдавливаете пасту во всю длину щетки, как это позиционируется в рекламных роликах, производитель будет очень рад — паста у вас быстрее закончится и вы пойдете покупать новый тюбик. Однако, по убеждению профессора Тереховой, чтобы зубная паста выполнила свое лечебное и профилактическое предназначение, ее нужно совсем немного. Держите тюбик отверстием вверх, слегка надавите, чтобы вышло немного пасты, и смоченной водой щеткой проведите по ней один раз. Что на щетине задержалось — того и достаточно.

Более того, избыток пенообразующих и других добавок пасты может спровоцировать у чувствительных людей и детей рвотный рефлекс, а также другие дискомфортные ощущения, чреватые развитием отвращения к чистке зубов.

Миф 3. Все члены семьи могут пользоваться одной и той же пастой

Нередко название пасты подчеркивает ее универсальность. Но это, как считает профессор стоматологии, всего лишь продуманный ход производителя. Средств, которые подходили бы и взрослому, и ребенку, и пенсионеру, не существует. «Общак» в зубной пасте допустим, если все члены семьи трудоспособного возраста и у них одна и та же проблема полости рта, например кровоточивость десен или пигментированный налет на зубах.

Детям надо покупать пасту строго по возрасту — 3+, 7+, 16+. В первую очередь это обусловлено разной концентрацией фторидов, которые для зубов полезны, но при переизбытке могут быть токсичными. По сравнению со «взрослой» пастой, содержание фторидов в пасте для дошкольников должна быть в 3 раза меньше (до 500 ррm). Уважающий себя производитель указывает эти значения на коробке или тюбике пасты в разделе «состав». Если такой информации нет, есть основания усомниться в качестве продукции.

Малыш, регулярно пользуясь «взрослой» пастой, может отравиться, особенно при случайном заглатывании. Кроме того, в пасте, предназначенной для взрослых, содержатся абразивы, антисептики, которые тоже вредны для ребенка.

Миф 4. Электрическая зубная щетка очищает зубы лучше, чем обычная

На самом деле не лучше, просто техника чистки электрической щеткой в корне отличается от мануальной. Первую прикладывают на одну из трех поверхностей (жевательную, наружную или внутреннюю) одного зуба, прижимают и просто удерживают в одном положении 5 секунд. После очистки зуба то же самое проделывается с остальными.

Обычной щеткой делают разные движения — круговые, выметающие, горизонтальные. Распространенная ошибка — двигать электрической щеткой так, как и обычной. Люди думают, что так эффективнее, а на самом деле зубы остаются невычищенными.

Электрическая щетка — прекрасная альтернатива для инвалидов, детей, плохо владеющих навыками ручной чистки, и, конечно, для тех, кто по разным причинам не хочет тратить усилия на выполнение этой гигиенической процедуры вручную.

Миф 5. Вместо чистки зубов можно пользоваться ополаскивателем

Использование ополаскивателей полости рта — дополнение к чистке зубов, а не ее замена. Есть ополаскиватели, которые применяют до начала процедуры, чтобы разрыхлить зубной налет, сделать его более податливым для удаления. Но большинство предназначено для использования после того, как зубы уже вычищены. Они призваны уменьшить число микроорганизмов в полости рта и повысить устойчивость зубов, сделать его более крепким: в чистую эмаль зуба питательные вещества проникают легче.

Ополаскивание специальными средствами после чистки также помогает восстановить нарушенный рН-баланс.

Миф 6. Покупая средства гигиены, достаточно посоветоваться с продавцом

Ваш стоматолог даст гораздо более грамотный и профессиональный совет по этому вопросу. Ведь, чтобы выбрать щетку, пасту и другие гигиенические принадлежности, важно знать актуальное состояние полости рта: степень устойчивости эмали, крепость десен, много ли запломбированных зубов. Не всегда на пасте четко обозначено, какую именно дополнительную функцию она выполняет (противовоспалительную, антисептическую и т.д.). Чаще этот вывод можно сделать, проанализировав состав. А разобраться в хитроумных названиях химических соединений непрофессионалу тяжело. Кстати, чем более подробная информация о составе пасты присутствует на тюбике или коробке (особенно в цифрах), тем больше оснований доверять производителю.

Например, во многих зубных пастах содержится антисептик: хлоргексидин, цитилперидиния хлорид, триклозан. Они уменьшают число патогенных микроорганизмов в полости рта. Если у вас здоровые десны и пролеченные зубы, такая паста вам не нужна. И даже если проблемы есть, длительное применение может спровоцировать дисбактериоз полости рта. Пастами, содержащими антисептики, рекомендуется пользоваться не более 1 месяца, а если желаемый эффект, например прекращение кровоточивости десен, проявился раньше — следует тут же перейти на пасту, не содержащую антисептика.

Важно учитывать и такой показатель, как степень абразивности. Пасты с низкой абразивностью предназначены для детей, средней — для взрослых, высокой — для людей с проблемными зубами, например курильщиков и людей, склонных к образованию темного пигментированного налета. О том, что паста высокоабразивная, производитель обязательно должен информировать на упаковке.

При этом любой высокоабразивной пастой можно пользоваться не чаще раза в неделю. И даже среди курильщиков она далеко не всем подходит. Если у любителя табака много пломб и устойчивость эмали оставляет желать лучшего, высокоабразивная паста спровоцирует разрушение зуба. В таких случаях лучше провести отбеливание зубов в стоматологическом кабинете.

Миф 7. Щетка с жесткой щетиной — самая эффективная

Тамара Терехова рекомендует покупать зубные щетки мягкой или средней жесткости. Использовать жесткую можно только пациентам с повышенным образованием пигментированного налета, у которых при этом отличная устойчивость эмали, крепкие десны, единичные пломбы. У остальных она будет травмировать слизистую полости рта и способствовать стиранию эмали.

Если вы чувствуете проблемы с очисткой межзубных промежутков и труднодоступных мест, предпочтение следует отдавать щеткам с филированными кончиками. Они легко проникают во все участки зуба и при этом не травмируют десны.

Миф 8. С покупкой первой зубной щетки для ребенка можно не спешить

В действительности первую щетку надо покупать детям до 3 лет. Как только малыш научился пользоваться ложкой, ему пора давать в руки и зубную щетку. До этого времени молочные зубы должен чистить родитель — вначале специальным напальчником, а затем специальной мягкой детской щеткой.

Миф 9. Детям можно пользоваться отбеливающими пастами

На самом деле нельзя. До 16 лет происходит формирование твердых тканей зуба. Абразивы и перекисные соединения, входящие в состав отбеливающих паст, у детей и подростков способствуют истончению эмали, делают зубы крайне чувствительными и подверженными внешним воздействиям.

ОПРОС Мы хотим узнать вас получше. Расскажите, каких статей вам не хватает на GO.TUT.BY? Про здоровое питание

Про активный отдых

Про спорт и тренировки

Про лишний вес

Про психологию

Про людей, которые вдохновляют

Другое

Всего хватает, спасибо 822 голоса Результаты