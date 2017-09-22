Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после поражения в Бресте в матче 23-го тура чемпионата Беларуси остался недоволен качеством поля и уровнем судейства бригады Сергея Лобацевича из Витебска.



Сергей Гуренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Поражения не заслуживали. Но в футболе побеждает тот, кто реализует свои моменты. В целом, ребятами доволен. Несколько игроков выпали, сыграли не в свою силу. Надо забивать свои моменты, свои эпизоды. Чемпионат продолжается, основные матчи впереди. Не надо зацикливаться на этом матче, а двигаться вперед.

— Сегодня судья установил высокий уровень дозволенности. Было мало слов и много борьбы. Как Вы относитесь к такой манере судейства?

— Чем определяется судейство? Последовательностью! Если в одних эпизодах он действует и смотрит так, то и в других должен расценивать одинаково. Но когда у судьи нет последовательности, то я не знаю, как это называется.

— Сарока перестал забивать после того, как вернулся из сборной. С чем связано?

— Ему сложно даются тяжелые поля. Он стягивает на себя много игроков, моменты создает. Будет забивать. Еще семь матчей.

— Ваш выход эмоций был на четвертого судью. Он просто был ближайшим?

— Мы с ним очень хорошо общались. Он тоже видел многие эпизоды и улыбался. Не хочу зацикливаться на судействе. Не судья нам помешал забить. Но, считаю, что на такие игры должны назначаться более квалифицированные арбитры. Этому мальчику еще много надо работать, даже не знаю кто он и откуда. Судья распустил игру. Жесткость и грубость — это две большие разности. Вот он допустил грубость.

— Готовясь к матчу, кого опасались из брестчан?

— Не сторонник оценивать, выделять кого-то из состава соперника. Про своих могу рассказывать, про других — неэтично.

— То, что команда находится на первом месте, как-то влияет на футболистов?

— Конечно, груз ответственности, груз очков. Многие ребята, может, в первый раз в жизни на первом месте идут. Конечно, это присутствует. Особенно в первом тайме чувствовалась нервозность. Было много хороших отборов, можно было хорошие атаки провести. Но было ужасное поле. Это болото! Тут нельзя играть в футбол. Понимаю, что идут дожди. В Англии, Норвегии или Швеции дождей нет? Там поля идеальные. Надо задуматься. Это не футбол, а какая-то … Мяч катится и подпрыгивает. Это не футбол, а нагрузка на паховые.

— Была информация, что Кисляк может перейти в «Динамо» Минск.

— Поживем — увидим.

— На 60-й минуте сделали двойную замену, чтобы оживить правый край?

— Хотел оживить игру. В итоге так и получилось. По правому флангу были хорошие атаки, стали там переигрывать соперника. Все замены я делал на усиление атаки, чтобы освежить игру. 3−4 хороших момента было в конце игры: выход один на один, Сарока головой бил. Замены усилили игру. Но нужно уметь контролировать эмоции. Футбол — это борьба за высокие места, борьба характеров. Эмоции должны быть, но много эмоций может быть и во вред.

— Глядя на то, как фан-сектор поддерживал брестское «Динамо», нет ли зависти, что минские фанаты могли бы стать ощутимым помощником в борьбе за первое место?

— Думаю, что они придут. Надеемся на это, хотим радовать своей игрой. Но это не от нас зависит. Конечно, приятно играть при поддержке, когда трибуны заводят игроков, гонят их вперед. Для этого должен быть уютный стадион, условия созданы. У нас этого нет. Будем ждать лучших времен.

— Является ли для «Динамо» преимуществом, что БАТЭ перед матчем с вами сыграет еще с «Арсеналом»?

— Даже не задумывался. Почему преимущество? Наоборот, могут быть в хорошем игровом тонусе, моральном подъеме. Не стоит задумываться над тем, что они могут быть уставшими. Игра с «Шахтером» это доказала.

— Сейчас будут игры с ближайшими конкурентами, борьба за шесть очков. Будете усиливать психологическую составляющую при подготовке команды?

— Наоборот, важно не загрузить их. Футболист может раскрыться в тот момент, когда над ним не довлеет груз ответственности. Каждый спортсмен по разному подходит к матчу: кто-то закрепощается, а другой показывает лучшую игру. Это все индивидуально. Моя задача — снять с ребят этот груз. Это такой же рядовой матч, за него дают три очка. Задача не загрузить футболистов, а их раскрепостить.