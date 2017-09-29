Финал по драг-рейсингу прошел на аэродроме Липки

Соревнования продлились несколько часов. Участие в них мог принять каждый желающий после уплаты взноса.

Гонщики соревновались в скорости в заездах на классической дистанции – 402 метра.

Для гостей гонок организаторы предусмотрели различные развлечения, музыкальную зону и конкурсы с призами.