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Финал по драг-рейсингу прошел на аэродроме Липки

30.09.2017 18:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Соревнования продлились несколько часов. Участие в них мог принять каждый желающий после уплаты взноса.

Гонщики соревновались в скорости в заездах на классической дистанции – 402 метра.

Для гостей гонок организаторы предусмотрели различные развлечения, музыкальную зону и конкурсы с призами. 

 
 
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Финальные соревнования по драг-рейсингу состоялись в субботу на аэродроме Липки в Минске. Смотрите на видео Sputnik, как проходили заезды.

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