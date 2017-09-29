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Финал по драг-рейсингу прошел на аэродроме Липки
30.09.2017 18:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Соревнования продлились несколько часов. Участие в них мог принять каждый желающий после уплаты взноса.
Гонщики соревновались в скорости в заездах на классической дистанции – 402 метра.
Для гостей гонок организаторы предусмотрели различные развлечения, музыкальную зону и конкурсы с призами.
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Финальные соревнования по драг-рейсингу состоялись в субботу на аэродроме Липки в Минске. Смотрите на видео Sputnik, как проходили заезды.
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