ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Неман" проводит гостевой матч в Лиге чемпионов с "Ювяскюлей". Онлайн TUT!

03.10.2017 19:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гродненский «Неман» сыграет сегодня в гостях с финской «Ювяскюлей» в матче пятого тура хоккейной Лиги чемпионов.


Фото: ХК «Неман-Гродно»

Гродненцы имеют в своем активе четыре очка, а это значит, что команде Сергея Пушкова сегодня необходимо побеждать. Другой исход лишит их шансов на выход в плей-офф.

Финский клуб выиграл три матча из четырех, практически обеспечив себе выход в плей-офф. «Ювяскюля» также закрепилась в лидирующей группе финского чемпионата.

В составе клуба есть ряд хоккеистов, хорошо знакомых белорусским болельщикам по выступлениям в КХЛ: Микко Мяенпяя, Яркко Иммонен, Юха-Пекка Хютонен, Миика Лахти и Янни Туппурайнен.

Положение команд после четырех туров:

1. «Ювяскюля» — 9 очков.

2. «Цуг» — 8.

3. «Неман» — 4.

4. «Вена» — 3.

В последнем туре на следующей неделе «Неман» примет дома «Ювяскюлю», а «Цуг» сыграет с «Веной».

SPORT.TUT.BY рассказывает о матче «Ювяскюля» — «Неман».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский "Неман" сыграет сегодня в гостях с финской "Ювяскюлей" в матче пятого тура хоккейной Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Переплата за увеличение груди - до 950 рублей. Медцентр заманивает на пластику рассрочкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика