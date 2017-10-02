Гродненский «Неман» сыграет сегодня в гостях с финской «Ювяскюлей» в матче пятого тура хоккейной Лиги чемпионов.



Фото: ХК «Неман-Гродно»

Гродненцы имеют в своем активе четыре очка, а это значит, что команде Сергея Пушкова сегодня необходимо побеждать. Другой исход лишит их шансов на выход в плей-офф.

Финский клуб выиграл три матча из четырех, практически обеспечив себе выход в плей-офф. «Ювяскюля» также закрепилась в лидирующей группе финского чемпионата.

В составе клуба есть ряд хоккеистов, хорошо знакомых белорусским болельщикам по выступлениям в КХЛ: Микко Мяенпяя, Яркко Иммонен, Юха-Пекка Хютонен, Миика Лахти и Янни Туппурайнен.

Положение команд после четырех туров:

1. «Ювяскюля» — 9 очков.

2. «Цуг» — 8.

3. «Неман» — 4.

4. «Вена» — 3.

В последнем туре на следующей неделе «Неман» примет дома «Ювяскюлю», а «Цуг» сыграет с «Веной».

SPORT.TUT.BY рассказывает о матче «Ювяскюля» — «Неман».