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"Неман" проводит гостевой матч в Лиге чемпионов с "Ювяскюлей". Онлайн TUT!
Гродненский «Неман» сыграет сегодня в гостях с финской «Ювяскюлей» в матче пятого тура хоккейной Лиги чемпионов.
Гродненцы имеют в своем активе четыре очка, а это значит, что команде Сергея Пушкова сегодня необходимо побеждать. Другой исход лишит их шансов на выход в плей-офф.
Финский клуб выиграл три матча из четырех, практически обеспечив себе выход в плей-офф. «Ювяскюля» также закрепилась в лидирующей группе финского чемпионата.
В составе клуба есть ряд хоккеистов, хорошо знакомых белорусским болельщикам по выступлениям в КХЛ: Микко Мяенпяя, Яркко Иммонен, Юха-Пекка Хютонен, Миика Лахти и Янни Туппурайнен.
Положение команд после четырех туров:
1. «Ювяскюля» — 9 очков.
2. «Цуг» — 8.
3. «Неман» — 4.
4. «Вена» — 3.
В последнем туре на следующей неделе «Неман» примет дома «Ювяскюлю», а «Цуг» сыграет с «Веной».
SPORT.TUT.BY рассказывает о матче «Ювяскюля» — «Неман».
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Гродненский "Неман" сыграет сегодня в гостях с финской "Ювяскюлей" в матче пятого тура хоккейной Лиги чемпионов.
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