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Четвертьфинал ЧМ по программированию в Минске

24.10.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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1\4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов Западного региона пройдет в Белорусском государственном университете 1 и 2 ноября. Этот сезон станет юбилейным, соревнования пройдут уже в двадцатый раз. Для участия в соревнованиях соберутся более 55 студенческих команд из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области РФ.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится ежегодно, начиная с 1977 года, международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. Белорусские команды принимают участие в этом первенстве с 1995 года. В этом году финальные игры пройдут в апреле 2018 года в Пекине.

Подробнее о правилах проведения соревнований, о командах, принимающих участие, и заданиях, которые стоят перед участниками,  расскажут:

  • декан факультета прикладной математики и информатики БГУ Павел МАНДРИК;
  • директор соревнований, старший преподаватель кафедры технологий программирования факультета прикладной математики и информатики БГУ Екатерина ПАЗЮРА;
  • председатель научного комитета соревнований, старший преподаватель кафедры вычислительной математики факультета прикладной математики и информатики БГУ Алексей ТОЛСТИКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 25 октября, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 25 октября, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов 1\4 финала чемпионата мира по программированию...

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