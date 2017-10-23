Четвертьфинал ЧМ по программированию в Минске

1\4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов Западного региона пройдет в Белорусском государственном университете 1 и 2 ноября. Этот сезон станет юбилейным, соревнования пройдут уже в двадцатый раз. Для участия в соревнованиях соберутся более 55 студенческих команд из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области РФ.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится ежегодно, начиная с 1977 года, международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. Белорусские команды принимают участие в этом первенстве с 1995 года. В этом году финальные игры пройдут в апреле 2018 года в Пекине.

Подробнее о правилах проведения соревнований, о командах, принимающих участие, и заданиях, которые стоят перед участниками, расскажут:

декан факультета прикладной математики и информатики БГУ Павел МАНДРИК;

директор соревнований, старший преподаватель кафедры технологий программирования факультета прикладной математики и информатики БГУ Екатерина ПАЗЮРА;

председатель научного комитета соревнований, старший преподаватель кафедры вычислительной математики факультета прикладной математики и информатики БГУ Алексей ТОЛСТИКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 25 октября, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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