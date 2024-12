«Наш проект уже оценили в $ 4 миллиона». Белоруска прошла путь от простого учителя до основательницы перспективного AI-стартапа в Швейцарии

Сегодня белоруска Ксения Вогт — выпускница ETH-университета, входящего в топ-5 в сфере технологий в мире, основатель амбициозного AI-стартапа Identic и одна из самых перспективных венчурных предпринимательниц в Швейцарии. Хотя так было далеко не всегда: девушка родилась в простой семье из белорусской провинции, работала школьным учителем и в одиночку воспитывала ребенка, но в один момент все круто изменилось — и теперь ее проект вызывает интерес у крупнейших корпораций мира. «Проблема белорусов в том, что наш менталитет не дает нам развиваться. Мы просто привыкли жить в рамках, считать свои идеи слишком амбициозными, что нужно снизить планку — и это неправильно» — отмечает Ксения. Читайте в статье «Про бизнес» о подробностях ее истории, швейцарском бизнес-климате и мировых перспективах стартапа.

— Зачатки предпринимательства были во мне всегда. Даже в раннем детстве я пыталась организовать какие-то проекты во время школьных каникул, а позже, в университете, вместе с другом запустила небольшую логистическую компанию: она работает до сих пор, что можно назвать первым успехом. Но мои родители всегда настаивали на более спокойной жизни: стабильная работа, желательно в государственной организации, и понятная профессия. Поэтому я поступила в МГЛУ, а потом 3 года проработала учителем. Несмотря на большую любовь к детям, я не чувствовала себя в своей тарелке и продолжила искать пути самореализации. Тогда решила учиться на финансиста, прошла переквалификацию в БГУ и начала работать в Нацбанке, но судьба преподнесла сюрприз: я вышла замуж за иностранца — и мы переехали в Швейцарию.

Появилось ощущение, что теперь я смогу спокойно устроить свою жизнь, но реальность оказалась совсем другой. В Швейцарии огромное число предрассудков и культурных барьеров. Например, существует достаточно обманчивое мнение о русскоговорящих женщинах. Их часто воспринимают как «голддиггеров», или просто жен, которые были «импортированы» в страну. Общество не готово видеть в таких девушках образованных, амбициозных и самодостаточных личностей. И вообще, женщины здесь получили право голосовать только в 1971 году — это показатель. В том же СССР, при всех недостатках, давалось гораздо больше возможностей для самореализации: женщины могли учиться, работать, занимать руководящие позиции. А в Швейцарии я почувствовала резкий разрыв: несмотря на высокий уровень жизни, свободы выбора здесь меньше. Особенно для женщин. К слову, примечательно, что почти все мои будущие одногруппницы по университету приехали из Восточной Европы.

Первые годы в Швейцарии оказались непростыми. Я начала активно искать работу, бралась за любые предложения, потому что воспитывала двоих детей и не могла позволить себе роскошь ждать «идеальной» возможности. Пришлось даже пройти обучение в PMI-университете на Agile Coach и Scrum Master (специалисты, которые помогают организациям, командам и отдельным сотрудникам переходить на Agile-методологии: Scrum, Kanban или SAFе, — прим. «Про бизнес»), чтобы быстрее войти в местный IT-бизнес и сфокусироваться на управлении интересными проектами. Менеджемент — моя сильная сторона, и я всегда организовывала разные аспекты жизни как своеобразные проекты: будь то строительство дома, воспитание ребенка или моя собственная карьера.

После получения диплома я устроилась руководителем IT-проекта в Базельском университете. До этого была неудачная попытка организовать свой стартап, хотя он и просуществовал несколько лет. Изначально мы с ребятами планировали создать инструмент «примерки» предметов мебели в дополненной реальности. Отчасти идея сохранилась в текущем проекте. Тогда у нас был неплохой продукт, но мы сделали стратегическую ошибку. Нашим клиентом стал крупный производитель, и, конечно, мы были очень рады и считали, что он поможет нам развиваться. Но для пилотного проекта необходимо брать несколько компаний, желательно одинакового размера, чтобы сформировать правильный продукт с перспективой на масштабирование. Мы этого не сделали, и, естественно, шли на поводу крупного клиента, активно пилили эксклюзивные фичи, не делая глубокий анализ рынка. В итоге не заметили, как стали просто компанией, предоставляющей аутсорс-услуги для конкретного заказчика. Да, мы зарабатывали деньги, но продукт не обладал ценностью для остального рынка.

Позже мне выпала удача попасть в молодую AI-компании с украинскими корнями. Там за время работы в моей голове созревала идея того, как мы можем допилить прошлый продукт с помощью ИИ. Но для прогресса мне не хватало технических знаний в области Data Science и Computer Vision. Пришлось снова стать студентом в ETH-университете (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха — один из самых престижных университетов в мире, специализирующийся на науке, технологии, инженерии и математике, — прим. «Про бизнес»), чтобы быть «hands-on» и понять, как можно обойти нерешенные проблемы технического характера. Мы начали с простого прототипа, который мог генерировать 3D-модели мебели из фотографий. Несмотря на изначальные ошибки и проблемы, профессор, курировавший нашу работу, увидел потенциал и предложил развивать эту идею дальше в стенах университета.

Швейцарская академическая система, в целом, предоставляет потрясающие возможности для стартапов. Любой студент после первого курса может открыть бизнес. Достаточно правильно запитчить свой проект, и тебя с высокой вероятностью поддержат. Нам дали небольшую стипендию на открытие компании, а также офисное здание — коворкинг на четыре этажа, где мы можем проводить презентации для своих клиентов, встречаться с потенциальными партнерами, общаться с профессорами. Еще один ключевой фактор развития — участие в швейцарских программах грантирования. Мы подали заявки в несколько фондов, включая Швейцарский фонд инновационного развития и местные центры поддержки технологий, и только за первый год получили помощь на 155 тысяч швейцарских франков, покрывающую расходы на консультации и услуги специалистов в области машинного обучения и компьютерного зрения.

Еще один весомый источник поддержки — сотрудничество с Amazon Web Services, (облачная платформа от компании Amazon, предоставляющая широкий спектр услуг для разработки, хранения данных, вычислений и анализа, — прим. «Про бизнес»). Компания увидела в нас перспективу превращения в крупного клиента. В рамках партнерских программ AWS предоставили грант в $ 100 тысяч на безвозмездные услуги по поддержке технической инфраструктуры и доступ к своим инструментам, а также экспертизе. С их помощью мы сократили свои расходы примерно на 20% и вышли на крупных игроков из e-commerce.

Но если говорить о швейцарской бизнес-тусовке вне кампуса и государственных инициатив, то ситуация кардинально иная. Местная корпоративная среда, как и общество в целом, достаточно закрытая и консервативная. Здесь существует негласное разделение на два типа бизнес-сообществ: одно объединяет местных швейцарских предпринимателей, а другое — экспатов. Взаимодействие между этими группами минимально, и влиться в швейцарскую бизнес-тусовку бывает крайне сложно. К тому же они принимают решения очень медленно. Я недавно приехала из Штатов и понимаю, почему Европу называют стагнирующим миром. Здесь все закрыто, очень сложно попасть к «decision-makers». А если ты туда попадаешь, то сроки все равно затягиваются из-за местной привычки минимизировать риски. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой — привело к тому, что мы сейчас видим: швейцарская экономика начинает стагнировать.

Мне как СЕО было легко прогрессировать, потому что я не боялась подходить к людям с каким-то запросом. За последние пять лет у меня сложились отличные отношения с швейцарскими менторами, успешными и достаточно известными предпринимателями, которые помогли пробиться в нужные сообщества. И то не сразу. Нужно было аккредитовать себя, показать, что мне можно доверять, и только после этого начиналось предметное общение. Но даже сейчас я не до конца вошла в круг своих. Тут присутствуют элементы кастовости. Есть отдельные сообщества, где крутятся и бизнес-элита, и крупные инвесторы, и люди из парламента. Я не думаю, что в ближайшее время туда попаду. Важно понимать, что, даже если вы становитесь частью сообщества, барьер все равно остается. Многие решения принимаются только через личные рекомендации знакомых, что здесь называют «витамином В» (от немецкого слова «Vitamin Beziehungen» — «витамин связей»). И еще одна местная особенность: хотя почти все швейцарцы разговаривают на английском, без знания немецкого языка тебя серьезно не воспримут. Швейцария — очень консервативная страна.

Психологически преодолевать барьеры было несложно, потому что у белорусской женщины, которая сама воспитывала ребенка и родилась в Советском Союзе, совершенно другая закалка. Мы привыкли сталкиваться со стрессом, и это наше преимущество за границей. В то же время, я поняла, что во мне очень много внутренних блоков, которые не дают пробить потолок и мешают развивать бизнес так активно и амбициозно, как хотелось бы. Всплывают внутренние страхи, что тебе откажут, что это слишком амбициозно, что нужно снизить планку — и это неправильно. Я выросла в деревне, в ста километров от большого города. Несмотря на то, что наша семья считалась средним классом, я теперь понимаю, что жить от зарплаты до зарплаты — это не средний класс. Это не потому, что возможностей нет, а потому что у нас во многом менталитет такой, который не дает нам развиваться дальше. Мы привыкли жить в рамках. Это мышление, которое мне пришлось менять. Я начала читать книги по личностному развитию, заниматься медитацией и даже гипнозом, чтобы проработать внутренние блоки и повысить уверенность в себе.

Список книг, рекомендуемых Ксенией:

Нассим Талеб — Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

(The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable)

Книга исследует влияние редких и неожиданных событий на жизнь, бизнес и мировую историю, предлагая свежий взгляд на неопределенность и риск.

Наполеон Хилл — Думай и богатей

(Think and Grow Rich)

Классическое руководство по достижению успеха, основанное на многолетних исследованиях привычек богатых и успешных людей.

Джек Шафер — Переключатель симпатий. Как нравиться людям, завоевывать доверие и понимать окружающих

(The Like Switch: An Ex-FBI Agent’s Guide to Influencing, Attracting, and Winning People Over)

Психологические стратегии общения, разработанные бывшим агентом ФБР, которые помогут завоевывать симпатию и строить доверительные отношения.

Стивен Кови — 7 навыков высокоэффективных людей

(The 7 Habits of Highly Effective People)

Пошаговое руководство для развития личной эффективности, лидерства и гармоничного взаимодействия с окружающими.

Джеймс Клир — Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих

(Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones)

Практическая книга о том, как небольшие изменения в поведении и привычках могут привести к большим результатам в жизни.

Дэн Мартелл — Верни своё время. Освободись, верни свободу и создай империю

(Buy Back Your Time: Get Unstuck, Reclaim Your Freedom, and Build Your Empire)

Руководство для предпринимателей по оптимизации времени и построению системы, которая позволит сосредоточиться на главном.

Джидду Кришнамурти и Дэвид Бом — Пределы мышления. Диалоги

(The Limits of Thought: Discussions)

Глубокая философская беседа между двумя выдающимися умами XX века о природе мышления, сознания и реальности.

Даниэль Канеман — Думай медленно… решай быстро

(Thinking, Fast and Slow)

Исследование двух систем мышления человека: интуитивного и логического, и их влияния на принятие решений.

Бодо Шефер — Законы победителей. 30 жизненных уроков, которые сделают вас сильнее, счастливее и успешнее

(The Winner’s Laws)

Инструменты и принципы, помогающие добиваться успеха в личной и профессиональной жизни.

Фёдор Достоевский — Преступление и наказание

(Crime and Punishment)

Классический роман о моральных дилеммах, вине и искуплении, исследующий глубины человеческой души.