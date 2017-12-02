Сегодня жители Колодищ, Михайлова Кута, Городка, ближайших дачных массивов ждали приезда министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка. Люди выстроились с плакатами вдоль улицы Минской — по ней, мимо школы и поликлиники, под окнами жилых домов, должен пойти основной грузовой поток на завод Амкодор. Министр проехал мимо без остановок.













Напомним, в конце улицы Минской-Промышленной есть участок, который давно принадлежит Амкодору. Завод на этот участок перенесет часть производства и достроит новые корпуса — на это уже одобрен кредит. Ради завода улицу превратят в четырехполосную дорогу — по ней на завод пойдут грузовики. Три гектара леса у Михайлова Кута вырубят и выкопают там пруды-испарители для завода. А само производство (тут будут выпускать по 500 погрузчиков ежемесячно), по мнению жителей, обеспечит экологический Армагедон .

Масштабы нагрузки на экологию люди только предполагают — окончательной экологической экспертизы им не предоставили. На стадии обсуждения проекта прислали выписки из предварительной экспертизы. Из них следовало, что производство будет выбрасывать в атмосферу все — от банальной сажи до формальдегидов, диоксинов, свинца, ртути — 127,57 тонн в год. Только диоксида азота — высокотоксичного газа — больше 23,6 тонн в год. А рядом — жилые дома, дачные массивы, центр реабилитации для онкобольных.



В руках у Ирины Протасевич — тысячи подписей против строительства завода именно тут.

Люди собрали уже 3 тысячи подписей против строительства тут завода. Информация, что в субботу приедет министр природных ресурсов, жителей обнадежила. Но помощники министра предупредили представителей инициативной группы: толпу не собирать, министр не намерен общаться с жителями, это рабочая поездка. Люди рассудили: если нас не увидят, то и не поймут, что мы против, и нас не три человека. Вечером нарисовали плакаты и утром выстроились вдоль домов по Минской.



Машина министра двигалась медленно — плакаты он видел.

Министерские машины проследовали мимо на Амкодор. Люди свернули плакаты и поехали за министром.



Андрей Худык — не стал общаться с людьми в рамках рабочей поездки. Он на фото — за Ириной в оранжевой куртке.

Наш корреспондент сфотографировал министра, но тот заявил, что «фотографа не приглашал», «это обычная рабочая поездка». И на территорию завода пошел без представителей инициативной группы.



Инициативную группу на завод не пустили, хотя, по совам Ирины, обещали.

Представители инициативной группы остались у проходной Амкодора ожидать министра.

Остальные решили присоединится ко второй группе желающих объяснить министру, почему они против строительства тут завода. Вторая группа собралась со стороны леса в Михайловом Куте.

Люди не знали, сколько придется ждать, и, чтобы не замерзнуть, организовали «полевую кухню» с ухой и безалкогольным глинтвейном. Грелись, беседовали, ждали.









Обсуждали: вот дом, который недавно продали. Новый владелец не знал о том, что тут захотят строить завод, он покупал жилье у грибного леса… А тот дом все еще продают. Но жить рядом с заводом вряд ли кому-то захочется.

— Мы 60 лет владеем участком в садовом товариществе «Трактор», — рассказывает свою историю Владимир. — Еще дед, участник войны, участок получал. Рассчитывали построить дом для постоянного проживания — на квартиру в Минске накопить не получается. Конечно, мы против завода…

— Мы в низине, все стоки с завода, все тяжелые выбросы будут на наших участках, — продолжает Ирина, тоже владелица участка в садовом товариществе.





Собравшиеся в Михайловском Куте министра не дождались.

— Министр вышел из «Амкодора», уделил нам пару минут, — рассказала Ирина Протасевич. — Сказал что «заводу быть», правда, пообещал посодействовать в предоставлении нам хотя бы документов по экологической экспертизе… И уехал.