|
Ищете работу? Для строителей и работников торговли в Бресте в декабре пройдут ярмарки вакансий
В Бресте для желающих трудоустроиться состоятся в декабре две ярмарки вакансий,
Работников строительной отрасли приглашают на мероприятие 13 декабря. На 20 декабря назначена ярмарка вакансий для подбора кадров в торговые предприятия города. Специалисты в этих двух видах деятельности наиболее востребованы нанимателями областного центра.
«Если предыдущие ярмарки вакансий были вызваны спросом со стороны безработных, то сейчас ситуация противоположная. В частности, к нам обращаются руководители предприятий с просьбой о содействии в подборе специалистов строительного профиля: инженерных должностей и квалифицированной рабочей силы. Мы решили провести ярмарку, поскольку организации ощущают острую нехватку кадров», — отметила Инна Новожилова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 декабря в банке вакансий Бреста насчитывается 1585 предложений для трудоустройства.
|
Архив (Разное)
Комментарии