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Ищете работу? Для строителей и работников торговли в Бресте в декабре пройдут ярмарки вакансий

07.12.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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В Бресте для желающих трудоустроиться состоятся в декабре две ярмарки вакансий, сообщила БЕЛТА замначальника управления по труду и социальной защите горисполкома Инна Новожилова.

Работников строительной отрасли приглашают на мероприятие 13 декабря. На 20 декабря назначена ярмарка вакансий для подбора кадров в торговые предприятия города. Специалисты в этих двух видах деятельности наиболее востребованы нанимателями областного центра.

«Если предыдущие ярмарки вакансий были вызваны спросом со стороны безработных, то сейчас ситуация противоположная. В частности, к нам обращаются руководители предприятий с просьбой о содействии в подборе специалистов строительного профиля: инженерных должностей и квалифицированной рабочей силы. Мы решили провести ярмарку, поскольку организации ощущают острую нехватку кадров», — отметила Инна Новожилова.

На 1 декабря в банке вакансий Бреста насчитывается 1585 предложений для трудоустройства. Около 15% от общего количества рабочих мест относятся к профессиям и специальностям строительного профиля, торговли — 18%.

 
Теги: Брест
 
 
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На 1 декабря в банке вакансий Бреста насчитывается 1585 предложений для трудоустройства.

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