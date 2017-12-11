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"Так клеить обои или нет?". На торги выставили часть "Розочки" с пятью двухэтажками под снос
Участок площадью в два гектара, который расположен по ул. Р. Люксембург выставили на торги. Потенциальному инвестору предлагают тут построить многоэтажку и паркинг на 300 машино-мест. Но для начала отселить и снести восемь зданий по улице Розы Люксембург: 161, 163, 167А, 179,181, 181А, 191 и 191А. Пять из них — жилые двухэтажки. Заметим, что на
REALTY.TUT.BY побывал в квартале, обреченном на снос, и узнал, что по этому поводу думают его жильцы.
В конце сентября Нине Ивановне пришло письмо от столичных землеустроителей. Там сообщалось, что ее дом № 191 по Розы Люксембург пойдет под снос.
— Замуж сюда пришла в 1972 году, хочу здесь и умереть, — говорит Нина Ивановна. — Этот дом от «Луча» строили «горьковским» методом. Тут сначала было печное отопление, вода из колонки и единственное удобство — унитаз, над ним — душ. Ванная, которую еле втиснули, батареи — все появилось годами позже. Но уезжать отсюда не хочу. Единственный вопрос, который меня волнует после этого письма: клеить обои или нет? Если снесут через года два, клеить есть смысл…
Впрочем, квартира у Нины Ивановны и так неплохо выглядит, а вот в подъезде можно рассмотреть все тренды 60-х: двери с «родной» ручкой, плитка двухцветная, узкий звонок с ячейкой под фамилию. Видно, что капремонтом дом не балован, и его видимо проще снести, чем восстановить.
В соседнем доме № 187А, который также пойдет под снос, жильцы и вовсе считают, что живут в аварийном здании. Такое мнение высказали жительницы коммунальной квартиры на первом этаже — Светлана и Нина Николаевна.
- Дом расколот пополам трещиной, весь гнилой, в плесени, а его не хотят признавать аварийным, — начинает рассказ Светлана (фотографироваться отказалась). Женщина занимает одну из комнат коммунальной «двушки». На подоконнике со стороны улицы хозяйка хранит кочан кольраби, пакет с почерневшей от влаги фасолью, полутора литровую банку с водой — сказывается нехватка балкона. Но балконов в двухэтажках нет ни у кого.
Светлана и Нина Николаевна приглашают на общую кухню. Видно, что отношения у женщин далеко не родственные, но беда объединяет. Обе приносят документы с заключениями о том, что в их квартире проводилась экспертиза на наличие плесени. И в обеих комнатах, как установили специалисты, несколько ее разновидностей.
— Самая опасная из них — Aspergillus versicolor, — показывает заключение экспертов Светлана. — Я узнала, что эта плесень поражает легкие вплоть до рака. Относится к виду сухих, живущих в слое штукатурки. Эта плесень незаметная, в отличие от черной. Хотя и последняя тоже у нас есть. И такое в каждой квартире нашего дома! ЖЭУ за свой счет переклеил нам обои, в прихожей и двух комнатах, а кухню не тронул. Так вот оттуда плесень никуда не исчезла. Так и живем. Здесь капремонт числится только на информационной табличке дома, но на самом деле его не было. Коммуникации такие гнилые, что когда установили новый унитаз, труба отвалилась и прошила его насквозь. Хорошо, что в это момент там никого не было…
Светлана также рассказала, что им недавно обрезали газовую колонку, но счет за газ выставляют такой, как будто колонка еще действует.
— Из-за этой оплошности нет и горячей воды. За комнату плачу 80 рублей в месяц: из них 25 арендная плата, а все остальное — коммуналка.
Соседка по квартире Нина Николаевна показала свою комнату. Женщине 85 лет, живет одна.
— Столько проблем с этой квартирой, что сил больше нет. Особенно сырость донимает, даже после ремонта комнаты. Как отключают отопление, становится невыносимо тут жить. Но даже не в этом дело. Очень уж я на этот снос надеюсь. Хочу хоть немножко пожить одна. Уже больше десяти лет стою в исполкоме на очереди на улучшение жилищных условий, но дождусь ли? Так может из-за сноса нас расселят? У меня же, в отличие от Светланы, комната приватизирована.
Мы прогулялись по кварталу. Мнения местных жителей в основном не сильно расходятся. Их дома, по большому счету, все требуют ремонта. Но столичные власти намерены решать этот вопрос через снос, поскольку неоднократно заявляли, что «двухэтажная застройка морально и физически устарела».
Торги намечены на 17 января 2018 года в «Минском городском центре недвижимости». Начальная цена предмета аукциона — 968,8 тысячи рублей. Ориентировочный размер убытков, которые понесет инвестор, оплатив снос и расселение оценен в почти 6 миллионов рублей.
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Мы узнали, что думают жители по поводу сноса их домов.
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