Участок площадью в два гектара, который расположен по ул. Р. Люксембург выставили на торги. Потенциальному инвестору предлагают тут построить многоэтажку и паркинг на 300 машино-мест. Но для начала отселить и снести восемь зданий по улице Розы Люксембург: 161, 163, 167А, 179,181, 181А, 191 и 191А. Пять из них — жилые двухэтажки. Заметим, что на общественном обсуждении , которое бурно проходило летом, ни одно из перечисленных зданий не было названо как идущее под снос до 2020 года.

REALTY.TUT.BY побывал в квартале, обреченном на снос, и узнал, что по этому поводу думают его жильцы.



Яркая двухэтажка слева — дом № 187 А, справа от него — дома № 181 и 179. Все они пойдут под снос.

В конце сентября Нине Ивановне пришло письмо от столичных землеустроителей. Там сообщалось, что ее дом № 191 по Розы Люксембург пойдет под снос.





— Замуж сюда пришла в 1972 году, хочу здесь и умереть, — говорит Нина Ивановна. — Этот дом от «Луча» строили «горьковским» методом. Тут сначала было печное отопление, вода из колонки и единственное удобство — унитаз, над ним — душ. Ванная, которую еле втиснули, батареи — все появилось годами позже. Но уезжать отсюда не хочу. Единственный вопрос, который меня волнует после этого письма: клеить обои или нет? Если снесут через года два, клеить есть смысл…





Впрочем, квартира у Нины Ивановны и так неплохо выглядит, а вот в подъезде можно рассмотреть все тренды 60-х: двери с «родной» ручкой, плитка двухцветная, узкий звонок с ячейкой под фамилию. Видно, что капремонтом дом не балован, и его видимо проще снести, чем восстановить.





В соседнем доме № 187А, который также пойдет под снос, жильцы и вовсе считают, что живут в аварийном здании. Такое мнение высказали жительницы коммунальной квартиры на первом этаже — Светлана и Нина Николаевна.



Нине Николаевне — 85 лет. Она мечтает жить отдельно от соседей по коммуналке.

- Дом расколот пополам трещиной, весь гнилой, в плесени, а его не хотят признавать аварийным, — начинает рассказ Светлана (фотографироваться отказалась). Женщина занимает одну из комнат коммунальной «двушки». На подоконнике со стороны улицы хозяйка хранит кочан кольраби, пакет с почерневшей от влаги фасолью, полутора литровую банку с водой — сказывается нехватка балкона. Но балконов в двухэтажках нет ни у кого.





Светлана и Нина Николаевна приглашают на общую кухню. Видно, что отношения у женщин далеко не родственные, но беда объединяет. Обе приносят документы с заключениями о том, что в их квартире проводилась экспертиза на наличие плесени. И в обеих комнатах, как установили специалисты, несколько ее разновидностей.

— Самая опасная из них — Aspergillus versicolor, — показывает заключение экспертов Светлана. — Я узнала, что эта плесень поражает легкие вплоть до рака. Относится к виду сухих, живущих в слое штукатурки. Эта плесень незаметная, в отличие от черной. Хотя и последняя тоже у нас есть. И такое в каждой квартире нашего дома! ЖЭУ за свой счет переклеил нам обои, в прихожей и двух комнатах, а кухню не тронул. Так вот оттуда плесень никуда не исчезла. Так и живем. Здесь капремонт числится только на информационной табличке дома, но на самом деле его не было. Коммуникации такие гнилые, что когда установили новый унитаз, труба отвалилась и прошила его насквозь. Хорошо, что в это момент там никого не было…



Светлана показывает, как гнилая труба развалила санузел.

Светлана также рассказала, что им недавно обрезали газовую колонку, но счет за газ выставляют такой, как будто колонка еще действует.

— Из-за этой оплошности нет и горячей воды. За комнату плачу 80 рублей в месяц: из них 25 арендная плата, а все остальное — коммуналка.

Соседка по квартире Нина Николаевна показала свою комнату. Женщине 85 лет, живет одна.





— Столько проблем с этой квартирой, что сил больше нет. Особенно сырость донимает, даже после ремонта комнаты. Как отключают отопление, становится невыносимо тут жить. Но даже не в этом дело. Очень уж я на этот снос надеюсь. Хочу хоть немножко пожить одна. Уже больше десяти лет стою в исполкоме на очереди на улучшение жилищных условий, но дождусь ли? Так может из-за сноса нас расселят? У меня же, в отличие от Светланы, комната приватизирована.



Дом № 161 тоже в перспективе сноса.



В здании по улице Розы Люксембург, 163 — продуктовый магазин. Его тоже снесут.

Мы прогулялись по кварталу. Мнения местных жителей в основном не сильно расходятся. Их дома, по большому счету, все требуют ремонта. Но столичные власти намерены решать этот вопрос через снос, поскольку неоднократно заявляли, что «двухэтажная застройка морально и физически устарела».





Торги намечены на 17 января 2018 года в «Минском городском центре недвижимости». Начальная цена предмета аукциона — 968,8 тысячи рублей. Ориентировочный размер убытков, которые понесет инвестор, оплатив снос и расселение оценен в почти 6 миллионов рублей.



Участок, который выставили на торги (границы обозначены условно).