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Водитель Audi, который на огромной скорости влетел в Volkswagen в Бресте, был сильно пьян

13.12.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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Водитель Audi, на огромной скорости протаранившей на перекрестке в Бресте Volkswagen, был пьян. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Следователи продолжают расследование ДТП, которое произошло 27 ноября на перекрестке улицы 28 Июля и Варшавского шоссе. «В настоящее время получены результаты исследования крови водителей-участников ДТП, которая была забрана у них при доставлении в учреждения здравоохранения. Лабораторными исследованиями установлено наличие в крови водителя Audi этилового спирта в концентрации 2,58 промилле. В крови водителя VW алкоголь не обнаружен», — рассказал Дмитрий Иванюк.

Напомним, водитель Audi ехал по улице 28 Июля со стороны улицы Московской в направлении улицы Луцкой. На перекрестке с улицей Октябрьской Революции он совершил столкновение с поворачивающим налево Volkswagen Passat. ДТП попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

В результате ДТП водитель Audi и двое его пассажиров, а также 22-летний водитель VW и две 19-летние пассажирки из этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По информации Следственного комитета, на сегодняшний день один из участников происшествия — пассажир VW — выписан из учреждения здравоохранения. Водитель и один из пассажиров Audi находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Состояние еще одного пассажира Audi, а также водителя и второго пассажира VW оценивается как стабильное.

 
Теги: Брест
 
 
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Водитель и один из пассажиров Audi до сих пор находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

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