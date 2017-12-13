В Санкт-Петербурге в диване бухгалтера нашли больше 10 миллионов долларов

Из квартиры 54-летней жительницы Санкт-Петербурга изъяли более полумиллиарда российских рублей, спрятанных внутри спального дивана. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «Фонтанка».

Крупная сумма была обнаружена накануне вечером, во время обысков по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в прошлом году через пять номинальных петербургских компаний провели свыше 650 миллионов российских рублей. По предварительным подсчетам, подпольные банкиры заработали на этом более 50 миллионов.

Обыски были проведены в нескольких квартирах и офисах. Из большинства помещений были изъяты лишь документы, печати, штампы и банковские карты, а в квартире дома на улице Гастелло, где проживала бухгалтер по имени Наталья, оперативники обнаружили несколько сотен пачек пятитысячных купюр. Деньги, расфасованные по миллиону рублей, были спрятаны в старом диване. С помощью специального устройства для проверки купюр полицейские определили точную сумму — 605 миллионов российских рублей (около 10,2 миллиона долларов).

Бухгалтер работает в одной из фирм, занимающихся реализацией сигарет. Со слов петербургских оперативников, это первое в городе место по неучтенной наличности от разного рода торговли.

Женщина проходит свидетелем по уголовному делу. Задержаны пять человек, в том числе предполагаемый организатор схемы. Один из подозреваемых отпущен под подписку о невыезде.