Сейчас в Минске на Калинина, 18 идет не совсем обычный капитальный ремонт. В стране это первый дом, где «шубу» — утепление стен снаружи — делают за счет жильцов. Мы решили узнать, во сколько людям обошлась тепловая модернизация и через что им пришлось пройти, чтобы все сделали по проекту.





На прошлой неделе на сайте « Минск-Новости » вышел материал, где главный инженер ЖКХ Первомайского района Сергей Жаховский рассказывает об уникальном капитальном ремонте. В материале пишут, что «жителям предложили внести свою лепту в уменьшение теплоотдачи стен».

Жаховский говорит, что поучаствовать в утеплении своих домов во время капремонта предлагают на собраниях и другим жителям района. Пока единого мнения среди них нет, а необходимо, чтобы владельцы абсолютно всех квартир дали добро.

Но уже разрабатывается нормативный документ, который подразумевает следующее: если больше половины собственников и нанимателей жилых помещений в доме согласны оплатить часть расходов на утепление фасада, эту работу выполнят, а оплату выставят на все квартиры пропорционально занимаемой площади.

Как мы узнали у жильцов дома на Калинина, 18, скинулись они в среднем по 100−130 рублей с каждой из 48 квартир — по 3,20 рубля за «квадрат».

«Никакой инициативы Первомайского ЖКХ не было»

С капитальным ремонтом в этом доме не все так гладко. По паспорту работы начались в октябре 2015-го, а закончить ремонт должны были в декабре 2016 года. «Шубу» начали делать с середины ноября этого года.





Уполномоченная по дому, которую выбрали для представления интересов жильцов, — Наталия Купревич. Два года она добивалась, чтобы для их дома сделали тепловую модернизацию.

— Никакой инициативы Первомайского ЖКХ не было. Они, наоборот, всячески этому препятствовали. Мы уже дошли до самого верха, пытаясь убедить чиновников, что государство несет огромные убытки, «отапливая улицу». Это так нас возмущает! — говорит Наталия, показывая две папки с перепиской по вопросам капитального ремонта.





Сам же дом на Калинина построили почти 60 лет назад. По словам Наталии, капитальный ремонт обещали начать в 1988 году.

— Начиная с этого времени нам каждый год обещали, что ремонт у нас будет в следующем году. Из-за этих отстрочек необходимых работ в доме не проводили, ссылаясь на предстоящий капремонт. Некоторые жильцы до капитального ремонта так и не дожили.

«По утвержденному проекту все было — и „шуба“, и окна»

В 2014-м старый проект адаптировали к современным условиям и пообещали провести ремонт в 2015-м. Но, как выяснилось, без утепления фасада.

— Было сказано, что заказчик будет выполнять не весь проект, а только часть работ. У нас по утвержденному проекту изначально все было — и «шуба», и окна, и замена системы отопления. Мы много лет ждали этого ремонта. Есть проект, который прошел экспертизу. По смете первоначальная стоимость ремонта составляла 18 миллиардов (до деноминации), в итоге договор они заключили на 5.



Ссылаясь на пересмотр проектно-сметной документации, а также на некое распоряжение администрации Первомайского района № 319р, жильцам и отказались делать «шубу» за счет капремонта

На обращения в инстанции всех уровней вплоть до президента жильцы получали ответы о том, что стоимость капитального ремонта дома на квадратный метр превышает норматив.

— Выяснилось, что чиновники ссылались на неверные цифры, посчитанные по утвержденной Минстройархитектуры и Минжилкомхозом методике. Я сама нашла эту методику и пересчитала. После чего направила запрос в Минстройархитектуры с просьбой расписать все по нашему дому. Мои расчеты подтвердились.





Но никакой реакции на это не было. В ответах на обращения фигурировали старые цифры счетов за капремонт.

Как не совпадали расчеты на «шубу» ЖКХ и уполномоченной по дому

После этого Наталия обратилась в расчетно-справочный центр и сделала расчеты: она сравнила расход энергии на отопление своего дома и соседнего, где есть утепление. Получилось, что на дом без «шубы» уходит на 70% больше тепловой энергии. Так она смогла экономически обосновать службам ЖКХ, департаменту по энергоэффективности, исполкому, министерству, почему так важно сделать утепление.





Потом специалисты тепловизором проверили, из каких мест в доме идет утечка тепла. Наталия говорит, что от ЖКХ таких результатов они не дождались.

— Стены нуждались в дополнительной защите. Коммунальщики хотели сделать нам трехсантиметровый пенопласт на фасаде, в то время как у нас по проекту была минеральная шуба в 11 сантиметров. По расчетам института НИПТИС, пенопласт помог бы нам сэкономить 20% тепла, а на 50% мы по-прежнему отапливали бы улицу. Тем более что пенопласт — пожароопасный и экологически вредный. И они хотели сделать это без утвержденного проекта и экспертизы.





Переписываясь с чиновниками, жильцы отстояли свое право на минераловатную «шубу». Они разработали свой вариант договора на капремонт.

— Ответственности ЖКХ не было никакой. Теперь там хоть есть за что с них спрашивать, — говорит Наталия Купревич. — Начальник управления госстройэкспертизы Селезнев предложил помочь решить вопрос с утеплением, если люди скинутся сами на материал.

Наталия ходила по квартирам и опрашивала жильцов дома. Убедить их было непросто, но в итоге все согласились на утепление. Потом председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассмотрел этот вопрос и разрешил сделать утепление дома с минеральной шубой.





Но в итоге, по словам Наталии, выставленной специалистами ЖКХ стоимости за оплату минеральной ваты не дождались.

— Все мы разработали сами. ЖКХ согласился и на расчетах поставил штамп «проверено технадзором». В итоге вышло по 3,20 рубля на метр квадратный.

Мертвые души в протоколах с собраний ЖКХ

У Наталии Купревич есть и другие претензии к работе коммунальников. Например, специалисты ЖКХ с жильцами дома должны были провести предремонтное собрание. Но его, по словам уполномоченной, никто не проводил. Зато по документам собрание прошло, и Министерство ЖКХ уведомило об этом уполномоченную.

В другой раз в списки жильцов, которые якобы были на собрании, вписали тех, кто страдает слабоумием, несколько лет не выходит из квартиры или передвигается по квартире, опираясь на поручни.



Протокол собрания. Обращаем внимание на фамилии Ковалевский и Фадеева

Выдержка из заявления Ковалевской — жены «присутствовавшего» на собрании Ковалевского К. Г. «Мой муж Ковалевский К. Г. не мог участвовать в этом собрании. С марта месяца 2017 года он был прикован к постели и даже не мог двигаться по квартире. Длительное время у него было состоянии деменции (слабоумия). Ни о каком выходе из квартиры без посторонней помощи в его 86-летнем возрасте не могло быть и речи»

Выдержка из заявления Фадеевой Я. Б. «Участия в собрании 25.04.17 г. не принимала и не могла принимать по состоянию здоровья. Более 2-х лет я страдаю заболеваниями, которые не позволяют покинуть пределы моей квартиры. В квартире у меня установлены на стенах поручни, за которые я держусь при ходьбе в квартире, т.к. ничего не вижу»

Есть претензии у Наталии и к работе строителей. Например, в подвале протекает канализационная труба. И это после капитального ремонта.





За ходом капремонта Наталия продолжает следить. Говорит, что кладут «шубу» с нарушениями.

— Если бы у нас была возможность изначально самим работать с проектным институтом и выполнять функции заказчика, мы бы давно закончили ремонт с нормальным качеством.

18 декабря, как рассказала Наталия, «Госстройнадзор» остановил работы на объекте из-за нарушений. Специалист «Госстройнадзора» пояснила, что предписание по данному объекту было выдано, но подробно ситуацию не комментировала.

ЖКХ: препятствий с нашей стороны не было

Позицию коммунальников по ситуации на Калинина, 18 нам рассказал главный инженер ЖКХ Первомайского района Сергей Жаховский.

— Мы отдали в экспертизу вариант утепления с тремя сантиметрами. Уполномоченная обратилась в экспертизу и сказала, что на наше предложение экспертиза не проводилась, поэтому они с жителями будут объединяться и делать утепление за свой счет, то есть — с долевым участием.

Жаховский говорит, что в ЖКХ на это согласились и дали людям время собрать подписи.

— Собственников последних четырех квартир, которые были против, мы совместно с уполномоченной уговорили заключить договор на утепление. Чтобы не начислять остаток суммы на всех оставшихся, как это пришлось бы сделать по договору.

Что же касается завышенных расчетов, которые уполномоченная получила как счет за «шубу», Жаховский поясняет, что это были предварительные суммы.

— Конечно, цифры были выше. Мы тогда еще не заказывали материал, не знали, как будем это все выполнять. Поэтому совместно с жильцами дома эта смета уточнялась и перепроверялась после того, как заказали материал у изготовителя. Затем появилась эта финальная сумма в 3 рубля.

По словам Жаховского, столько вопросов возникает из-за того, что им с Наталией сложно работать.

— У нас есть отдельные люди, которые занимаются непосредственно капитальным ремонтом этого дома, — ведут и расчеты, и договоры. Чтобы закрыть этот вопрос, два человека из нашего штата занимались этим месяц. Очень долго обсуждался договор жителями.

А истории от уполномоченной с проведением собраний и составлением протоколов, как говорит Жаховский, — это «полное вранье».

— Если вы еще не знаете Наталию Юрьевну, она профессиональный обращенец. Еженедельно обращается по любым вопросам и к нам, и в другие инстанции. Из переписки уже можно собирать тома. Все собрания проводились по закону.

Что касается договора, который не устраивал уполномоченную, Жаховский говорит, что по нему ответственность у ЖКХ все равно была и документ был отработан с соседним домом. Главный инженер поясняет, что препятствий для инициативы жителей со стороны ЖКХ не было. Решить вопрос было сложно, потому что такой проект разработали впервые.

— Тяжело договаривались с «Госстройнадзором», проектным институтом. Много было сделано дополнительных документов, переписки. Теперь, конечно, будет проще, когда весь путь пройден. Но в первый раз нам действительно много времени понадобилось на документацию.

По словам главного инженера, капитальный ремонт еще не завершен потому, что многие работы можно закончить только после того, как сделают фасад. То есть примерно в конце января сдадут дом. Что же касается протекающей трубы, то это нарушение устранят после запуска комплекса сантехнических работ. Гарантия на этот комплекс — 7 лет.

Предписание или информационное письмо «Госстройнадзор» выдает в качестве рекомендации, поясняет Жаховский.

— Все работы продолжаются. Ничего не остановлено.