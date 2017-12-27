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Польша перебрасывает своих «Леопардов» к белорусской границе

28.12.2017 13:20 — Разное | БДГ  
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Самые совершенные танки Leopard 2A5 в составе танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады переброшены в населенный пункт Весола, находящийся в 189 км от Бреста.

Факты стали известны из сообщения министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича на информационном телеканале TVP Info.

После реорганизации 1-й танковой бригады в ее состав будут входить два танковых батальона, два механизированных, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО.

По словам Мацеревича, второй танковый батальон также вскоре будет сформирован и укомплектован танками Leopard 2.

Задействовано будет 116 танков, большая часть из которых - Leopard 2A5. Эти машины отличаются усиленной лобовой броней, способной выдерживать неоднократное попадание снарядов калибра 125 мм. Танк может развивать скорость до 72 км/ч по шоссе и обладает запасом хода в 550 км.

Такие действия в польской армии проводятся в целях усиления восточных рубежей Польши в рамках полномасштабного плана, сформулированного на основе «Стратегического оборонного обзора». Проект предполагает совместную с союзниками оборону в случае посягательства противника на польскую территорию.

Фото: politring.com

 
Теги: Брест
 
 
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Самые совершенные танки Leopard 2A5 в составе танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады переброшены в населенный пункт Весола, находящийся в 189 км от Бреста.

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