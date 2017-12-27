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В Гомельской области пешеход несколько раз ударил в лицо сотрудника ГАИ
В городском поселке Октябрьский (Гомельская область) местный житель несколько раз ударил сотрудника ГАИ. Об этом
Как рассказали в милиции, мужчина шел по проезжей части улицы Кирова в темное время суток, не обозначив при этом себя световозвращающими элементами. Когда для разбирательства по факту нарушения ПДД его остановил инспектор ДПС, пешеход несколько раз ударил его в лицо, тем самым причинив сотруднику ОВД телесные повреждения.
В отношении 54-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 364 УК Республики Беларусь (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). За данное деяние мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Также сообщается, что в 2003 году этот мужчина уже был осужден по этой же статье.
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Возбуждено уголовное дело. В 2003 году этот мужчина уже был осужден по этой же статье.
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