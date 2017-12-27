В Гомельской области пешеход несколько раз ударил в лицо сотрудника ГАИ

В городском поселке Октябрьский (Гомельская область) местный житель несколько раз ударил сотрудника ГАИ. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Как рассказали в милиции, мужчина шел по проезжей части улицы Кирова в темное время суток, не обозначив при этом себя световозвращающими элементами. Когда для разбирательства по факту нарушения ПДД его остановил инспектор ДПС, пешеход несколько раз ударил его в лицо, тем самым причинив сотруднику ОВД телесные повреждения.

В отношении 54-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 364 УК Республики Беларусь (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). За данное деяние мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Также сообщается, что в 2003 году этот мужчина уже был осужден по этой же статье.