Здоровья и удачи: новогоднее поздравление гребца Дмитрия Довгаленка

"Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать крепкого здоровья, удачи в 2018 году", — сказал спортсмен.

Довгаленок также отметил, что новый год будет насыщен спортивными событиями, а в 2019-м году в Беларуси пройдут Европейские игры , поэтому белорусский спорт ожидает много работы.

"Я думаю, у нас все получится", — подчеркнул спортсмен.