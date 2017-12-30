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Здоровья и удачи: новогоднее поздравление гребца Дмитрия Довгаленка

31.12.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать крепкого здоровья, удачи в 2018 году", — сказал спортсмен.

Довгаленок также отметил, что новый год будет насыщен спортивными событиями, а в 2019-м году в Беларуси пройдут Европейские игры, поэтому белорусский спорт ожидает много работы.

"Я думаю, у нас все получится", — подчеркнул спортсмен.

 
 
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Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке Дмитрий Довгаленок поздравил белорусов с наступающим Новым годом и Рождеством. Смотрите на видео...

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