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Здоровья и удачи: новогоднее поздравление гребца Дмитрия Довгаленка
31.12.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать крепкого здоровья, удачи в 2018 году", — сказал спортсмен.
Довгаленок также отметил, что новый год будет насыщен спортивными событиями, а в 2019-м году в Беларуси
"Я думаю, у нас все получится", — подчеркнул спортсмен.
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Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке Дмитрий Довгаленок поздравил белорусов с наступающим Новым годом и Рождеством. Смотрите на видео...
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