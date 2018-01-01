Журналист Алексей Шевченко рассказал историю из жизни казахстанского клуба «Барыс» из Астаны, где решили принести в жертву барана в надежде на улучшение результатов команды в Континентальной хоккейной лиге.

— Год для «Барыса» начался неожиданно. Руководство клуба решило уволить Евгения Корешкова с поста главного тренера. И это решение никак нельзя поддержать. Смешно и то, что на его место назначили местного специалиста. Типа, так решили выйти из положения?

Падение клуба и тренера было стремительным. Перед первым этапом Евротура клуб из Казахстана занимал первое место в конференции, а ко второму этапу вылетел из восьмерки и сейчас рискует не попасть в плей-офф. Причин неудач много, мы их описывали в обзорах. И тренер виноват в том, что у него прекратили работать второе-четвертое звенья, и хоккеисты, безусловно, должны были нести ответственность за результат.

Но «Барыс» был обречен только потому, что там происходят совершенно дикие истории. Совсем недавно до начала тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята держались бодрячком, но не все. Если клуб идет на такие меры, чтобы получить результат, то даже хорошо, что Корешков ушел, — написал Алексей Шевченко.

Титульное фото: «Селяночка» .