ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В "Барысе" зарезали барана и кровью окропили ворота. Легионерам стало плохо

02.01.2018 14:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журналист Алексей Шевченко рассказал историю из жизни казахстанского клуба «Барыс» из Астаны, где решили принести в жертву барана в надежде на улучшение результатов команды в Континентальной хоккейной лиге.

— Год для «Барыса» начался неожиданно. Руководство клуба решило уволить Евгения Корешкова с поста главного тренера. И это решение никак нельзя поддержать. Смешно и то, что на его место назначили местного специалиста. Типа, так решили выйти из положения?

Падение клуба и тренера было стремительным. Перед первым этапом Евротура клуб из Казахстана занимал первое место в конференции, а ко второму этапу вылетел из восьмерки и сейчас рискует не попасть в плей-офф. Причин неудач много, мы их описывали в обзорах. И тренер виноват в том, что у него прекратили работать второе-четвертое звенья, и хоккеисты, безусловно, должны были нести ответственность за результат.

Но «Барыс» был обречен только потому, что там происходят совершенно дикие истории. Совсем недавно до начала тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята держались бодрячком, но не все. Если клуб идет на такие меры, чтобы получить результат, то даже хорошо, что Корешков ушел, — написал Алексей Шевченко.

Титульное фото: «Селяночка».

 
 
Ссылка на источник 126
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Алексей Шевченко рассказал историю из жизни казахстанского клуба "Барыс" из Астаны, где решили принести в жертву барана в надежде на улучшение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Безрамочный смартфон Lenovo с двойной камерой стоит 150 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика