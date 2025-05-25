Заработок на тротуарной плитке, новшества для риэлтеров и секреты увеличения конверсии: новости бизнеса за 19-25 мая 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Нюансы работы с ФСЗН, демографические проблемы и отрицательное сальдо внешней торговли товарами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В Беларуси принят закон «О риэлтерской деятельности». Теперь рынок ждет перестройка под новые правила. Директор агентства недвижимости «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев прокомментировал главные изменения.

В первом чтении Палата представителей приняла проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения». Идет подготовка ко второму чтению. В этом документе есть важные новшества для ИП и самозанятых.

Узнали , какие районы Беларуси теряют людей быстрее других и почему это влияет на бизнес.

Экономика для бизнеса

Экономика Беларуси, ориентированная на внешние рынки, сильно зависит от успешности внешнеэкономической деятельности. Любые колебания конъюнктуры оказывают значительное влияние на ее состояние. По итогам первого квартала 2025 года, ситуация на внешних рынках для Беларуси значительно ухудшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что негативно сказалось на экономических показателях страны. Посмотрели на статистику и сделали несколько выводов , которые важны для предпринимателей в сфере торговли.

Полезное для бизнеса

Рассказываем, как EdTech-компания справляется с низкой конверсией лидов , а компания, которая занимается оценкой имущества, увеличивает средний чек , когда конкуренты наполовину снизили стоимость услуг.

Истории бизнеса