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Заработок на тротуарной плитке, новшества для риэлтеров и секреты увеличения конверсии: новости бизнеса за 19-25 мая 2025 года
25.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нюансы работы с ФСЗН, демографические проблемы и отрицательное сальдо внешней торговли товарами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В Беларуси принят закон «О риэлтерской деятельности». Теперь рынок ждет перестройка под новые правила. Директор агентства недвижимости «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев
В первом чтении Палата представителей приняла проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения». Идет подготовка ко второму чтению. В этом документе
Экономика для бизнеса
Экономика Беларуси, ориентированная на внешние рынки, сильно зависит от успешности внешнеэкономической деятельности. Любые колебания конъюнктуры оказывают значительное влияние на ее состояние. По итогам первого квартала 2025 года, ситуация на внешних рынках для Беларуси значительно ухудшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что негативно сказалось на экономических показателях страны.
Полезное для бизнеса
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Истории бизнеса
За годы в бизнесе предприниматель и совладелец производственной компании «Gard» Иван Шнарский пробовал, кажется, все: продавал польские елки, возил вагонами цемент, запускал интернет-магазины строительной тематики — всего около 20 ниш… Но разброс направлений тормозил общий рост, поэтому Иван вместе с партнeром решили сосредоточиться на тротуарной плитке и заборных блоках, выбрав путь жесткого фокуса. Первое производство с ручным вибролитьем провалилось: ошибки в расчетах и низкая маржа привели к кассовому разрыву, который пришлось закрывать через продажу машины и собственные накопления. Но вместо того, чтобы сдаться, ребята взяли долгов и кредитов на $ 200 тысяч и запустили 2 линии вибропрессования, чтобы производить более сложные изделия из бетона с повышенной добавленной стоимостью. Жeсткий фокус, управленческие решения и высокие требования к себе и команде привели к результату — пропускная способность производства увеличилась в 3 раза, а заказы в нише тротуарной плитки расписаны до осени без подключения рекламы. Сейчас GARD растeт х3 ежегодно, стремясь к $ 9 миллионам выручки в конце года и лидерству в СНГ в долгосрочной перспективе.
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Заработок на тротуарной плитке, новшества для риэлтеров и секреты увеличения конверсии: новости бизнеса за 19-25 мая 2025 года
Нюансы работы с ФСЗН, демографические проблемы и отрицательное сальдо внешней торговли товарами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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