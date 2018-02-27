Сегодня Минский райисполком пытался провести повторное собрание с жителями Колодищей для обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства газопровода высокого давления от кольцевого газопровода в районе «Уручье» до газопровода в районе Королева Стана. Жители единогласно проголосовали за то, чтобы признать собрание несостоявшимся. Потому что так и не увидели ОВОС в том виде, в котором требовали. Заодно людям еще раз объяснили, что тянут газопровод не ради « Амкодора » (против него настроены жители Колодищей), — всему Минскому району необходима вторая «газовая кольцевая».





Выступление заместителя главного инженера УП Мингаз Александра Сазанчука звучало убедительно. Да, в Колодищах есть газ (есть газ и на «Амкодоре», который планируют реконструировать), но система во всем районе работает на пределе. К ней нельзя подключить будущую жилую застройку (между Колодищами и Минском в этом году должны начать строить минский микрорайон Ноттингем, позже рядом — Зеленый Бор). Она вряд ли выдержит дополнительные производства, которые планируют строить в свободных экономических зонах, и инфраструктуру при них. Планы по второй кольцевой появились еще в 2013-м году.



Александр Сазанчук

— В 2016 году был утвержден генплан Минска до 2030 года. Половина Минского района будет входить в черту Минска, — объяснял Александр Сазанчук. — Развитие системы газоснабжения было отражено именно в указе, утвердившем генплан. (…) В эти морозы минская ТЭЦ-3 получает только 70% запрашиваемого газа. Мы уже не можем обеспечить ее, и Газпром не может дать газ в наши сети (без «второй газовой кольцевой»). Для реализации указа были разработаны этапы строительства данной системы. Первый этап — от ГРС «Восточная» до кольцевого газопровода и ТЭЦ-3. Первым объектом, который мы должны поддержать, является ТЭЦ-3, обеспечивающая теплом четверть Минска.(…)

Второй объект, для развития которого мы это все предусматривали, — это ваше направление Колодищей. Потом мы направляемся к Острошицкому городку и дальше на ГРС «Северная» Газпрома, и запитываемся с ней. В той части тоже крайне слабая система газоснабжения. И после этих этапов мы решаем вопрос закольцовки.

Нам поставлена задача газоснабжения любых объектов, независимо от формы собственности.





Сазанчук показывает, кто получит газ от второй кольцевой: Белгипс, СЭЗы «Шабаны», «Обчак-», «Привольный» и т.д.

— Там будут предприятия, на которых будут работать белорусы, которые будут развивать нашу экономику и укреплять наш рубль. В направлении Колодищей будет застройка Ноттингема и Зеленого Бора. Так что этот газопровод, о котором мы говорим, строится в первую очередь для них, и уже в последнюю очередь — для «Амкодора». «Амкодору» нужно газа в разы меньше, чем будущим районам жилой застройки.





Следующим выступил Александр Демидов, разработчик ОВОС. Он рассказал колодищанцам, что были рассмотрены разные варианты прокладки газопровода, утвержден тот, что нанесет минимум потерь заказнику Стиклево. Просеки пойдут по лесной дороге — чтобы сократить вырубки. Растения-краснокнижники на пути прокладки уже определены, и большинство из них пересажено.





Людей возмутило, что второй раз представляют ОВОС, и второй раз — безальтернативный. (По закону экологи должны расписать несколько схем прокладки газопровода, с плюсами и минусами каждого.) После предыдущего собрания жители поселка отсылали в Минский район требование представить ОВОС в нормальном виде. Но на собрании выяснилось — до разработчиков запрос так и не дошел.





На всякий случай людей предупредили: собрания по поводу ОВОС делается, чтобы услышать пожелания местных. «Вторая газовая кольцевая» будет построена вне зависимости от того, хотят люди ее или не хотят.

Пожелания должны учесть (или не учесть) и скорректировать ОВОС перед подачей на государственную экологическую экспертизу.





«То есть мы ни на что повлиять не можем, — резюмировали присутствующие. — Вы не услышали даже нашу просьбу провести собрание в выходной день, чтобы все желающие услышать о проекте могли приехать».





И собравшиеся в зале единогласно проголосовали за то, чтобы считать собрание несостоявшимся.