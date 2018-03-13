«В Беларуси если делать хорошо свое дело, то и здесь заработаешь. Здесь хорошо вести бизнес, налогами не душат», — в один голос говорят супруги Лилит Акопян и Джан Йылдырым, которые три года назад открыли в Минске свою первую кофейню. Сейчас у них уже две точки и строится третья. Со временем пара планирует открыть целую сеть таких заведений. Молодые бизнесмены рассказали FINANCЕ.TUT.BY про то, как открыть свое дело и не прогореть, а также про налоговую нагрузку.





Лилит живет в Беларуси с самого детства. Ее семья иммигрировала сюда из Армении еще в 90-х.

— Папа у меня инженер-строитель, мама- химик. Но когда мы приехали в Беларусь, самым оптимальным вариантом для заработка было открыть свой бизнес, — рассказывает девушка. — У нас были продуктовые магазины. Сейчас родители уже на пенсии. Сдают помещение магазина, живут на деньги от аренды и на пенсию.





Джан приехал в Беларусь из Турции 8 лет назад, чтобы получить образование. Учился как и Лилит в БГУ (девушка получила образование дизайнера).

— Мне всегда хотелось жить в стране, где уютно и спокойно, — говорит молодой человек. — У меня здесь был друг, он мне рассказывал, как в Беларуси хорошо, поэтому я в 23 года прилетел сюда. Здесь и люди добрые, и Европа близко. Если хочешь куда-то съездить или слетать, то очень удобно перемещаться: три часа на поезде — и ты уже в Вильнюсе.





Лилит говорит, что подбивала Джана открыть кофейню, когда они еще не были женаты, а только встречались.

— Говорила: «Давай я буду заниматься маркетингом, а ты кофейным бизнесом». Но Джан не соглашался, тогда еще это было ему не интересно. А потом он уехал в Турцию, — рассказывает девушка. — А я тем временем открыла здесь кофейню. Потом он вернулся, мы поженились и стали заниматься этим вместе.

Первую кофейню Лилит и Джан открыли в декабре 2015 года в столичном жилом комплексе «Парус» в декабре 2015 года. Потом появилась еще одна в торговом центре «Глобо». В скором времени заработает третья в «Маяке Минска». Там сейчас строится помещение площадью 34 квадратных метра.

— В Беларуси если делать хорошо свое дело, то и здесь заработаешь. Здесь хорошо вести бизнес, налогами не душат, — в один голос говорят супруги. — Подоходный налог — всего 5% от прибыли. Мы на упрощенной системе налогообложения. На сотрудников идет ФСЗН — это более ощутимо. В совокупности сумма получается немаленькая, но мы к этому готовы. У нас работает три человека — сам Джан, а также Марина и Руслан, — говорит Лилит.





Но есть в Беларуси и свои сложности с налогами, говорят молодые люди.

— Допустим мы живем в Беларуси, у нас есть вид на жительство, поэтому мы платим такие же налоги, как и все белорусы. Но, к примеру, чтобы обратиться за помощью в поликлинику, нам нужно заплатить. А в Турции такого нет. Там если ты работаешь, платишь налоги, то получаешь страховку и можешь обращаться, допустим, к стоматологу бесплатно, — рассказывает Джан.

Молодые бизнесмены отмечают, что очень важно выбрать подходящее место для кофейни, чтобы «был большой поток людей». Лучше всего для этого подходят торговые центры.

— Сразу в «Парусе» дела шли не слишком хорошо, здание долго строилось, долго сюда люди заезжали, — рассказывает Лилит. — В торговом центре найти место довольно сложно. Даже в торговом центре «Глобо» отыскать площади было непросто. Поток людей там большой, но тех, кто готов платить за кофе, не так уж много. Хорошо что рядом бизнес-центр, оттуда люди к нам ходят. Жалеем, что место в «Дана молле» нам не досталось. Мы сразу не серьезно отнеслись к этому торговому центру. Подумали, что у нас в «Маяке» строится помещение. Но сейчас жалеем. Мест уже нет, там была огромная очередь из желающих.

«Чтобы открыть кофе-поинт, нужно где-то 7 тысяч долларов»

Лилит говорит, что стартовый капитал зависит от уровня кофейни, которую хочешь открыть.





— Мы не стали брать оборудование в аренду, купили все свое. Во-первых, арендовать дороже, во-вторых, в аренду сдают, как правило, старое оборудование, которое часто ломается, — рассказывает девушка. — Очень важно, чтобы была качественная кофемолка, чтобы она не обжигала зерна. Не менее важна хорошая кофемашина. Если с таким подходом, то для открытия кофе-поинта в торговом центре понадобится тысяч 7 долларов. Где-то 3 тысячи стоила наша кофемашина, 600 долларов кофемолка. Презентабельная красивая барная стойка — мы хотели обязательно из натурального дерева, другие мелочи.

Молодые бизнесмены отмечают, что в Минске «дорого арендовать помещение». «Аренда одного места в среднем в месяц стоит около 700 евро. В торговых центрах где-то 100 евро квадратный метр. В менее проходимых — 50 евро. Но меньше цен нету», -говорят Джан и Лилит.





— Это помещение (в жилом комплексе «Парус») мы купили, аренду за него не платим. Если бы арендовали, нам было бы здесь невыгодно работать, потому что здесь довольно мало людей — жильцы, офисные работники и студенты иногда заходят.

Владельцы кофейни говорят, что в «Парусе» к ним заходит около 100 клиентов в день. В торговом центре «Глобо» людей больше.

— Но в «Парусе» у людей чек больше. Поскольку тут офисы, люди покупают и что-то перекусить. В «Глобо» берут только кофе. Но сумма, заработанная за день здесь и в «Глобо», выходит примерно одинаковая, — прикидывает Лилит. — Цены на кофе мы не задираем. Они, конечно, зависят от затрат. Мы ориентируемся на качество, правильную дозировку кофе. Но также мы стараемся сделать напитки по такой цене, чтобы их мог оплатить наш покупатель, чтобы каждый мог купить себе кофе.

Порция капучино, например, в кофейне стоит 2,5 рубля.





— Это чуть ниже, чем в среднем по Минску, — говорит девушка. — Лучше пусть к нам гость зайдет два раза и купит кофе на 5 рублей в день, поскольку люди здесь работают, чем один раз за 3 рубля. Человек зашел за кофе, он купил себе пирожное. Кстати, мы стараемся, чтобы у нас всегда была свежая выпечка. В Минске на самом деле проблема с десертами. В кондитерских они есть, но мало компаний, которые доставляют десерты в мелкие заведения.

Джан рассказывает, что в Турции кофе стоит немного дороже, чем у нас. К примеру, в Стамбуле где-то 2,5 доллара за чашку.





К слову, в кофейнях у Джана и Лилит тоже можно попробовать турецкий кофе, но его мало кто берет, для белорусов он непривычен. У минчан самый популярный капучино.





«Это не тот бизнес, с которого ты сразу можешь купить себе хорошую машину, квартиру»

В кофейнях нет большого выбора моносортов кофе, здесь работают с одним, зато из профессиональной линейки. Килограмм зерен стоит 27 рублей.

— На одну порцию идет 10 грамм кофе, то есть из килограмма выходит 100 чашек, — подсчитывает Джан.

Чтобы привлечь клиентов, молодые бизнесмены придумывают для посетителей бонусные программы.





— Чтобы кофе получался вкусным и правильным, а техника долго служила, за ней нужно ухаживать. Кофемашину нужно мыть каждый день. Чтобы не было паленого привкуса, — говорит Лилит. — Органическая химия для этого стоит дорого. Приходится брать два средства по 32 рубля каждое, хватает чуть больше чем на месяц.

Ну и конечно же важно мастерство человека, который готовит кофе.

— Когда мы покупали технику, нам с Джаном провели курсы бариста. А сотрудники наши уже были обучены, когда мы их взяли.

Лилит говорит, что сейчас денег на жизнь им хватает. Но чтобы достичь успеха в бизнесе, «нужно очень много работать».

— Это прибыльный бизнес, но в то же время кофеен сейчас очень много. Многие приходят в этот бизнес и довольно быстро уходят. Остаются только те, кто относятся к делу с умом. Не просто открывает для того, чтобы заработать денег по-быстрому. Иногда в бизнесе поначалу зарабатываешь меньше, чем за восьмичасовой рабочий день в какой-то организации. Здесь очень долго нужно терпеть, чтобы подняться, — рассказывает хозяйка кофеен. — Это не тот бизнес, с которого ты сразу можешь купить себе хорошую машину, квартиру. В бизнес нужно постоянно вкладывать.





— Мы каждый день посещаем наши кофейни. Даже в отпуск не можем уехать, — с улыбкой констатирует Джан. — Потому что не можем оставить дело. Лилит больше занимается бухгалтерией, заказами. А я работаю в кофейне. Жена тоже периодически готовит кофе. Но она паникер и очень переживает, чтобы все было идеально. Когда очередь, она волнуется, чтобы все остались довольны.

Лилит добавляет, что «свой бизнес — это очень большая ответственность». Причем не только материальная.





— Нужно понимать, что открывая свое дело, ты берешь на себя большую ответственность — перед работниками, перед клиентами. Зарплату мы платим всегда вовремя, никогда не задерживали, налоги тоже. Зарплаты для этой сферы у наших работников немаленькие, хорошие. Сотрудникам нужно платить так, чтобы они с удовольствием ходили на работу, чтобы они с радостью встречали своих гостей, — уверена Лилит. — В перспективе мы будем стараться открывать еще кофейни, расти. Мы хотим, чтобы у нас была сеть.

К слову, раньше у молодой семьи были мысли об иммиграции. Они хотели уехать в Европу. У Джана родная сестра живет в Лондоне, она звала их к себе. Но Лилит и Джан все-таки решили остаться в Беларуси.