В одном из самых молодых микрорайонов Минска Веснянка грядут перемены. Здесь нет частного сектора, дома никто не собирается сносить, существующую застройку не уплотняют. При этом по замыслу градостроителей население района к 2030 году должно сократиться на 3 тысячи человек, а количество машино-мест наоборот вырасти в несколько раз. «Что же они такое для нас придумали, что нас станет меньше?» — спрашивали друг у друга перед началом общественного обсуждения жители Веснянки в актовом зале администрации Центрального района.





Что предлагают изменить

Обсуждение проекта «Детального планирования территории в границах пр. Победителей ул. Орловская — полоса отвода железной дороги — ул. Радужная» прошло при полном зале. Более 140 жителей Веснянки собрались вчера вечером в администрации Центрального района. О планах города им рассказывал Алексей Кашанский, главный архитектор проекта УП «Минскградо».





Сразу выяснилось, что району не грозит уплотнение и точечная застройка. Это сообщение подействовало на собравшихся успокаивающе. По крайней мере, люди дали возможность выступающему договорить.

Алексей Кашанский сообщил, что изменения практически не будут касаться планировочной структуры существующей жилой застройки. В микрорайоне появятся объекты общественного питания быстрого обслуживания на 100 посадочных мест, объект социального обслуживания до 2 тысяч метров квадратных. Между улицами Леси Украинки и Тимирязева проектом предусмотрены плоскостные автостоянки на 415 машино-мест.

В резерве остается территория между улицей Тимирязева и железной дорогой под строительство паркингов. Сейчас на этом участке находятся гаражи жителей микрорайона Веснянка. Архитектор уверил собравшихся, что сносить их будут лишь при наступлении «критической ситуации».

Другими словами тогда, когда во дворах и на существующих плоскостных стоянках не останется свободных мест.

— Сносить гаражи и строить паркинги государству экономически не выгодно, поэтому сейчас эти территории находятся в резерве. Они не имеют потенциальных инвесторов, и в детальном плане даже не обозначены как инвестиционный участок.

Некоторые здания по проекту предлагается реконструировать. Например, над Домом торговли «Рамонак» предлагается надстроить один этаж (изначально в пояснительной записке к проекту говорилось о 3-х этажах и подземном паркинге — прим. TUT.BY).

— Собственнику предоставляется возможность развивать свое предприятие, — пояснил архитектор. — Не захочет этого делать — это его право.

Под реконструкцию попадает и здание ЖЭС-97. К нему пристроят административное 5-ти этажное здание.

Предлагается также создание защитного зеленого ограждения вдоль территории гимназии № 16 по ул. Л. Украинки, чтобы снизить уровень загрязнения и шума от проезжей части.





В проекте также есть реконструкция проезда между ул. Л. Украинки и пр. Победителей с устройством тротуаров, озеленением, реконструкцией лестниц и пешеходных дорожек.

До 2030 года проектом предлагается снос боксовых гаражей по ул. Тимирязева и Лынькова для строительства многоуровневых паркингов.

Также планируется строительство паркинга с объектами общественного назначения в развязке ул. Тимирязева — ул. Радужной.

На месте существующей автостоянки «Парковая» по пр. Победителей, 71 планируется размещение объекта для детского творчества.

А теперь вопросы

Проект только на первый взгляд кажется «проходным». После выступления в архитектора «Минскградо» и чиновников администрации Центрального района посыпались вопросы. Оказалось, планы градостроителей по некоторым пунктам идут вразрез с интересами жителей Веснянки. И вопросы касались не столько судьбы их гаражей, но района в целом.

Например, «нет границ возмущения» у директора ЗАО «Рамонак». Новость о том, что магазин собирается прирасти еще на несколько этажей, вызвала у него «удивление и шок».





— Вы со мной и коллективом согласовали? Кто будет надстраивать? У нас денег нет. Тем более, как за год и три месяца, оставшихся до 2020 года, вы собираетесь надстроить «Рамонак» и сделать подземный паркинг, не закрывая магазин? Это беспредел! Нам не нужна такая реконструкция.

Представитель «Минскградо» уверил, что магазин никто закрывать не собирается.

— Предприятию дается возможность реконструкции, — попытался успокоить директора «Рамонка» представитель «Минскградо». — Нет возможности — будете работать так. Заставлять никто не будет.





Следующий вопрос касался планируемого сокращения численности населения:

— У вас написано в пояснительной записке к проекту, что сейчас в Веснянке проживает 18,6 тысяч населения, а после реализации проекта будет 15,5 тысяч. Количество машино-мест увеличится в 4 раза. Куда денутся 3 тысячи жителей и для кого все эти паркинги?





— Никто вас выселять не будет, — успокоил Алексей Кашанский. — Норматив обеспеченности жильем составляет 26,1 м² на одного жителя. Сейчас этот показатель равен 18,6 м², часть людей проживает в стесненных условиях. Предполагается, что к 30-му году каждый житель будет иметь 26,1 м². Поэтому такая разница. А количество машино-мест вырастет из-за потребностей живущих в вашем районе.





— Если вы ездите по Тимирязева, то видели, что там много плоскостных стоянок. Наверняка вы обратили внимание и на то, что они пустые. Зачем сносить гаражи и строить паркинги тогда? Где логика?

— У нас есть Царское село — давайте там построим паркинги. Оставьте в покое наши гаражи, среди их владельцев много пенсионерам, инвалидов. А у нас хотят забрать их. А у народа нельзя забирать.





— Зачем вдоль Тимирязева спилили все деревья? Почему вопрос об озеленении не стоит в плане? Когда начинали реконструкцию дороги, суточная проходимость была 4−5 тысяч автомобилей. Теперь — 60 тысяч. О какой экологии идет речь?





Выяснилось, что представленному проекту еще предстоит пройти экологическую экспертизу. Собравшихся уверили, что если выяснится, что нужно будет предусмотреть дополнительные меры, то «Минскградо» учтет замечания экспертизы при внесении поправок.

— Наша поликлинику перегружена, к врачам не попасть, — вспомнили и о других проблемах жители микрорайона. — Но в проекте ничего об этом не говорится. Зато там есть развлекательный центр.





— В 2015 году у нас во дворе по улице Радужной, не спросив мнения жителей, уже проводили реконструкцию — убрали детскую площадку и поставили рогачи для сушки белья. И до сих пор они стоят, занимают место. Кому они нужны были?

— Что нужно, так это поставить шумоотражающий экран вдоль дороги и посадить деревья. А нам предлагают никому не нужные паркинги.





Представитель администрации Центрального района предложил все пожелания и замечания к проекту излагать в письменной форме и оставлять в почтовом ящике администрации.

На что от жителей Веснянки под бурные аплодисменты поступило встречное предложение: отправить проект в мусорную корзину.





Директор «Рамонка» предложил жителям Веснянки встретиться в помещении магазина в пятницу, чтобы создать инициативную группу по отстаиванию интересов жителей микрорайона.