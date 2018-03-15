12 марта 2018 года в УО "Брестский торгово-технологический колледж", в рамках всемирной Недели финансовой грамотности (Global Money Week), состоялась интеллектуальная игра "Финансовый Брейн ринг" "Учись. Сберегай. Зарабатывай" среди учащихся учреждений обеспечивающих получение общего среднего образования.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54077.php

Читать полностью в источнике с фото:





I место заняла команда ГУО "Средняя школа №9 г. Бреста"

II место ГУО "Средняя школа №18 г. Бреста"

III место ГУО "Брестский областной лицей им. П.М. Машерова"



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54077.php

Читать полностью в источнике с фото:







Организаторами игры выступили: Ленинский районный комитет ОО "БРСМ" г. Бреста и ОАО «АСБ Беларусбанк».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54077.php

Читать полностью в источнике с фото:







Проходящая во всем мире каждую весну Неделя финансовой грамотности (Global Money Week) – глобальная кампания по повышению осведомленности детей и молодежи о финансах, которая проводится по инициативе международной партнерской сети CYFI (Международной организации финансового образования детей и молодежи по Центральной/Восточной Европе и странам СНГ).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54077.php

Читать полностью в источнике с фото:





Цель мероприятий, проводимых в рамках Недели финансовой грамотности – познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить их знания о возможностях получения дохода, а также обеспечить финансовую безопасность и благополучие.