|
Состоялась интеллектуальная игра "Финансовый Брейн ринг" - фото
16.03.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
12 марта 2018 года в УО "Брестский торгово-технологический колледж", в рамках всемирной Недели финансовой грамотности (Global Money Week), состоялась интеллектуальная игра "Финансовый Брейн ринг" "Учись. Сберегай. Зарабатывай" среди учащихся учреждений обеспечивающих получение общего среднего образования.
I место заняла команда ГУО "Средняя школа №9 г. Бреста"
Цель мероприятий, проводимых в рамках Недели финансовой грамотности – познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить их знания о возможностях получения дохода, а также обеспечить финансовую безопасность и благополучие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 марта 2018 года в УО "Брестский торгово-технологический колледж", в рамках всемирной Недели финансовой грамотности (Global Money Week), состоялась интеллектуальная игра...
|
Архив (Разное)
Комментарии