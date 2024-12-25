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«Разумеется, такой подход не дает гарантий успеха». Владислав Бермуда рассказал, за что берет с компаний несколько тысяч евро за тренинги
25.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Владислав Бермуда сам себя называет «специалистом в области креативного маркетинга» — с чеком от 6 тысяч евро за 3-дневный групповой тренинг. Кто и за что платит такие деньги? Можно ли реально продвигать бизнес без бюджета? В чем плюсы и минусы такого подхода? И как он относится к критикам? Владислав ответил на эти вопросы «Про бизнес».
«Многим маркетологам это не нравится, потому что моя работа часто снижает их бюджеты»
— Я один из немногих специалистов, кто подсвечивает компаниям зоны роста, показывает как можно развиваться без больших затрат. Обычно, когда маркетолог приходит к клиенту, первый вопрос — какой у вас бюджет? И уже исходя из этой цифры предлагаются маркетинговые решения. У меня все наоборот. В моем кодексе прописано: никогда не спрашивать про бюджет. Наша задача — сделать все возможное либо вообще без бюджета, либо с минимальными вложениями. Я не про баннеры, не про телевизионную рекламу и не про «деньги в трафик». Моя работа связана с поиском нестандартных решений: креатив, коллаборации, гроус-хакинг, трабл-шутинг. Это те подходы, которые позволяют бизнесу находить скрытые возможности. Именно поэтому я никогда не называю себя маркетологом в классическом понимании. Я, скорее, эксперт по увеличению прибыли без рекламных бюджетов. Эту роль в Америке называют Chief Revenue Officer — специалист по дополнительным источникам дохода, директор по доходам. Я прихожу в компанию, изучаю ее внутренние процессы, ресурсы, которые уже есть, и нахожу скрытые источники. В СНГ мало кто работает в этой нише. Наверное, что-то похожее делал Левитас со своим «маркетингом без бюджета», но у меня методология все же другая. Многим маркетологам это не нравится, потому что моя работа часто снижает их бюджеты. Собственники компаний, напротив, ценят такой подход. Их мышление настроено иначе: для них важен результат, а не процесс.
До пандемии я проводил около 150 выступлений в семи странах за год. Это 30−35 перелетов в месяц. Если бы мы встретились 6 лет назад, то я бы, наверное, и представить не мог, что стану востребованным бизнес-спикером и буду консультировать крупный бизнес. Я всегда хотел быть предпринимателем и запускал проекты, которые казались многим невозможными. Например, создал сервис бесплатных авиаперелетов «ЛетайБесплатно»: люди могли летать на самолетах за счет грамотных коллабораций с партнерскими организациями и использования кросс-маркетинга, который компенсировал стоимость перелетов. Тогда я понял, как работают нестандартные идеи. Люди начали спрашивать «Как вы это сделали?», приглашали на конференции, чтобы поделиться опытом. И я решил строить карьеру бизнес-спикера и консультанта. Изначально многим помогал бесплатно, но это слабо ценилось. Когда люди начали платить, ценность стала на порядок выше, так как теперь они относились к информации с большим уважением.
«Идея должна быть простой, внедряемой и сразу давать результат»
Моя работа во многом строится на постоянном поиске идей. За три года я поработал с более чем 300 компаниями, и каждая из них делилась своими процессами, инструментами, решениями. Это позволяет собирать огромный массив знаний, смешивать их, компилировать и адаптировать под нужды конкретных бизнесов. По сути, мой мозг уже заточен на то, чтобы видеть нестандартные решения в самых разных ситуациях, исходя из накопленного опыта. Источники идей могут быть самыми разными. Например, во время поездки в Японию, моя команда собрала 950 креативных решений для бизнеса за два месяца. Это статьи, видео, отчеты, исследования. Все эти материалы переводятся на русский язык и структурируются по категориям: общепит, отели, ритейл и так далее. Далее я погружаюсь в массив информации, изучаю его и выбираю то, что может подойти для моих клиентов. Из 950 решений я выбрал около 20, которые показались действительно интересными. Остальные были «ни о чём». И это важный момент: не каждое креативное решение имеет реальную ценность.
В процессе выбора у меня есть ключевой критерий: вызовет ли эта идея у собственника или клиента мысль «А что, так можно было?». Если я не верю, что решение способно вызвать такой эффект, оно мне неинтересно. Это не строгая методология. Скорее, интуиция, которая формируется благодаря опыту. Идея должна быть простой, внедряемой и сразу давать результат. Что касается самого процесса, то мои стратегические сессии длятся 3−4 часа. Мы генерируем в среднем 13−14 бизнес-решений. Конечно, не все из них внедряются. Собственник выбирает 3−4 ключевых варианта. Но тут важно понимать, что моя задача — дать инструменты и идеи, а реализация зависит от самой компании. Это бывает сложно, потому что все новое вызывает стресс, а команды внутри компаний часто сопротивляются изменениям. Но одновременно это также помогает собственникам понять, где слабые места, кто тормозит развитие и какие изменения нужно сделать.
Я горжусь многими кейсами. Один из недавних связан с
Для
Еще один кейс связан с производственной компанией, которая ежедневно получала 40 заявок на свои услуги, но обрабатывала только 5 из них, считая остальные «мелкими». Остальные 35 заявок просто игнорировались. Мы предложили передавать эти «мелкие» заказы другим компаниям по агентскому соглашению. Это позволило создать новый источник дохода и сохранить связь с потенциальными клиентами, которые могли со временем вырасти в крупных заказчиков. Особенно интересным был проект, связанный с объединением потребительского рынка и онлайн-образования. Мы создали систему, в рамках которой все деньги, потраченные на покупки товаров или услуг, возвращались клиентам в виде бонусов для оплаты образовательных курсов. Например, человек покупает салфетки в магазине, а полученные бонусы тратит на изучение английского языка. Производители, в свою очередь, получали мощный маркетинговый инструмент, а клиенты — ощутимую выгоду.
«Компании часто упираются в потолок: рост становится прямо пропорционален затратам на маркетинг»
Я никогда не утверждаю, что традиционные методы бесполезны. Это тот самый интернет-маркетинг, реклама на телевидении, баннеры, таргетинг, SMM, SEO и другие понятные инструменты. Эти процессы дают компании устойчивость и стабильный поток клиентов. Но его основная проблема — зависимость от бюджета. Чтобы получить больше трафика или охватов, нужно вкладывать больше денег. Компании, которые ориентированы только на традиционные методы, часто упираются в потолок: рост становится прямо пропорционален затратам.
В креативном маркетинге совершенно другой подход. Здесь акцент делается не на бюджете, а на нестандартных решениях, которые могут дать взрывной рост. Это про деньги, которые не нужно тратить, и про ресурсы, которые у компании уже есть. Здесь важно не сколько денег вы вложите, а насколько оригинально подойдете к задаче. Разумеется, такой подход не дает гарантий успеха. Вы можете внедрить пять креативных идей, и только одна из них сработает. На мой взгляд, действительно хороший маркетинг — это комбинация двух подходов. Вместе они создают синергию, которая помогает бизнесу расти, даже если ресурсы ограничены. Важно понимать, что оба подхода не конкурируют друг с другом, а дополняют, позволяя компании использовать максимум своего потенциала.
«Такой подход исключает конфликты, а доверие остается на высоте»
Меня часто спрашивают, считаю ли я себя инфобизнесменом. Да, считаю. Если говорить о том, что инфобизнес — это продажа информации, то в какой-то мере им занимается даже книжный магазин. Там продаются книги, в которых упакована информация, точно так же, как ее можно упаковать во флешку или онлайн-курс. Между инфобизнесом и «инфоцыганством» есть принципиальная разница. Инфоцыганство — это, по сути, стремление заработать на человеке в моменте, без какой-либо ответственности за результат. Продукт продается, а что дальше с ним будет — не важно. Хороший инфобизнес, напротив, — это системный подход, где присутствует работа на долгосрочную перспективу, возвраты денег за неудовлетворительный результат и ориентированность на ценность для клиента.
Например, у меня есть правило: если клиент остался недоволен стратегической сессией, он может сразу получить полный возврат. Это происходит в моменте, сразу после сессии. Такой подход исключает конфликты, а доверие остается на высоте. Бывает, что кто-то воспринимает инфобизнес как инструмент, чтобы заработать, быстро продав знания, которые он только что услышал. Например, человек приходит на мое выступление, слышит идею и уже на следующий день продает ее за деньги. Это плохо? Возможно, кто-то скажет, что да, но я так не думаю. Если этот человек приносит реальную пользу своим клиентам, если его идеи действительно работают, то почему бы и нет? Здесь важно не только, откуда взята информация, но и как она используется.
Скепсис по отношению к инфобизнесу — это то, с чем приходится сталкиваться многим специалистам в этой сфере, и я не исключение. Да, в комментариях иногда пишут, что «он только говорит и зарабатывает на этом деньги». Но меня это особо не трогает. Когда под моими видео 2000 негативных комментариев и миллион лайков, я считаю это нормальным балансом. Если пропорция станет обратной, тогда можно задуматься. Но пока тысячи людей пишут, что мои идеи полезны, благодарят за инструменты и внедряют их, я уверен, что двигаюсь в правильном направлении. Одновременно я понимаю, что не всем мои методы кажутся необходимыми, и не все смогут их применить. Это нормально. Кому-то проще работать в привычной системе, а кто-то ищет нестандартные подходы и готов экспериментировать. Если вам не подходит одна идея — найдите другую, которая «зайдет». Мне важно не бороться с хейтом, а продолжать приносить пользу тем, кто готов работать с предложенными инструментами.
Я занимаюсь предпринимательством, чтобы решать проблемы и задачи людей с целью заработка денег. Деньги в бизнесе первичны, потому что если в деятельности нет прибыли, это уже не бизнес, а хобби. Но есть и более глубокий смысл. Предпринимательство для меня — это процесс, который приносит удовольствие. Моя цель — строить благодарное бизнес-окружение. Это не просто сеть контактов, а среда, в которой я могу максимально быстро реализовывать свои идеи. Например, если я захочу организовать мероприятие, построить коттеджный поселок или запустить другой проект, у меня должны быть для этого ресурсы: финансы, связи, команда, подрядчики. Все, что я делаю, направлено на то, чтобы этот процесс был максимально эффективным. У меня нет мечты, которая кажется недостижимой. Для меня цель — это удовольствие от процесса и новые возможности.
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«Разумеется, такой подход не дает гарантий успеха». Владислав Бермуда рассказал, за что берет с компаний несколько тысяч евро за тренинги
Владислав Бермуда сам себя называет «специалистом в области креативного маркетинга» - с чеком от 6 тысяч евро за 3-дневный групповой тренинг. Кто и за что платит...
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