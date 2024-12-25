«Разумеется, такой подход не дает гарантий успеха». Владислав Бермуда рассказал, за что берет с компаний несколько тысяч евро за тренинги

Источник материала: ProBusiness



Владислав Бермуда.

Владислав Бермуда сам себя называет «специалистом в области креативного маркетинга» — с чеком от 6 тысяч евро за 3-дневный групповой тренинг. Кто и за что платит такие деньги? Можно ли реально продвигать бизнес без бюджета? В чем плюсы и минусы такого подхода? И как он относится к критикам? Владислав ответил на эти вопросы «Про бизнес».

«Многим маркетологам это не нравится, потому что моя работа часто снижает их бюджеты»

— Я один из немногих специалистов, кто подсвечивает компаниям зоны роста, показывает как можно развиваться без больших затрат. Обычно, когда маркетолог приходит к клиенту, первый вопрос — какой у вас бюджет? И уже исходя из этой цифры предлагаются маркетинговые решения. У меня все наоборот. В моем кодексе прописано: никогда не спрашивать про бюджет. Наша задача — сделать все возможное либо вообще без бюджета, либо с минимальными вложениями. Я не про баннеры, не про телевизионную рекламу и не про «деньги в трафик». Моя работа связана с поиском нестандартных решений: креатив, коллаборации, гроус-хакинг, трабл-шутинг. Это те подходы, которые позволяют бизнесу находить скрытые возможности. Именно поэтому я никогда не называю себя маркетологом в классическом понимании. Я, скорее, эксперт по увеличению прибыли без рекламных бюджетов. Эту роль в Америке называют Chief Revenue Officer — специалист по дополнительным источникам дохода, директор по доходам. Я прихожу в компанию, изучаю ее внутренние процессы, ресурсы, которые уже есть, и нахожу скрытые источники. В СНГ мало кто работает в этой нише. Наверное, что-то похожее делал Левитас со своим «маркетингом без бюджета», но у меня методология все же другая. Многим маркетологам это не нравится, потому что моя работа часто снижает их бюджеты. Собственники компаний, напротив, ценят такой подход. Их мышление настроено иначе: для них важен результат, а не процесс.





До пандемии я проводил около 150 выступлений в семи странах за год. Это 30−35 перелетов в месяц. Если бы мы встретились 6 лет назад, то я бы, наверное, и представить не мог, что стану востребованным бизнес-спикером и буду консультировать крупный бизнес. Я всегда хотел быть предпринимателем и запускал проекты, которые казались многим невозможными. Например, создал сервис бесплатных авиаперелетов «ЛетайБесплатно»: люди могли летать на самолетах за счет грамотных коллабораций с партнерскими организациями и использования кросс-маркетинга, который компенсировал стоимость перелетов. Тогда я понял, как работают нестандартные идеи. Люди начали спрашивать «Как вы это сделали?», приглашали на конференции, чтобы поделиться опытом. И я решил строить карьеру бизнес-спикера и консультанта. Изначально многим помогал бесплатно, но это слабо ценилось. Когда люди начали платить, ценность стала на порядок выше, так как теперь они относились к информации с большим уважением.

«Идея должна быть простой, внедряемой и сразу давать результат»

Моя работа во многом строится на постоянном поиске идей. За три года я поработал с более чем 300 компаниями, и каждая из них делилась своими процессами, инструментами, решениями. Это позволяет собирать огромный массив знаний, смешивать их, компилировать и адаптировать под нужды конкретных бизнесов. По сути, мой мозг уже заточен на то, чтобы видеть нестандартные решения в самых разных ситуациях, исходя из накопленного опыта. Источники идей могут быть самыми разными. Например, во время поездки в Японию, моя команда собрала 950 креативных решений для бизнеса за два месяца. Это статьи, видео, отчеты, исследования. Все эти материалы переводятся на русский язык и структурируются по категориям: общепит, отели, ритейл и так далее. Далее я погружаюсь в массив информации, изучаю его и выбираю то, что может подойти для моих клиентов. Из 950 решений я выбрал около 20, которые показались действительно интересными. Остальные были «ни о чём». И это важный момент: не каждое креативное решение имеет реальную ценность.





В процессе выбора у меня есть ключевой критерий: вызовет ли эта идея у собственника или клиента мысль «А что, так можно было?». Если я не верю, что решение способно вызвать такой эффект, оно мне неинтересно. Это не строгая методология. Скорее, интуиция, которая формируется благодаря опыту. Идея должна быть простой, внедряемой и сразу давать результат. Что касается самого процесса, то мои стратегические сессии длятся 3−4 часа. Мы генерируем в среднем 13−14 бизнес-решений. Конечно, не все из них внедряются. Собственник выбирает 3−4 ключевых варианта. Но тут важно понимать, что моя задача — дать инструменты и идеи, а реализация зависит от самой компании. Это бывает сложно, потому что все новое вызывает стресс, а команды внутри компаний часто сопротивляются изменениям. Но одновременно это также помогает собственникам понять, где слабые места, кто тормозит развитие и какие изменения нужно сделать.

Я горжусь многими кейсами. Один из недавних связан с сетью ресторанов «Италика» . У них около десятка заведений. Мы вместе разработали и внедрили несколько маркетинговых решений, которые позволили увеличить выручку на 25% за пару месяцев. Это наглядный пример того, как грамотный подход к внутренним ресурсам и использование креативных инструментов может дать впечатляющий результат без больших затрат.



Фотографии из личного архива героя.

Для горнолыжного курорта Шерегеш проработали стратегию на 2025 год, которая потенциально поможет эффективно привлекать больше посетителей. Один из ключевых инструментов оказался на удивление простым. На территории курорта стоит арт-объект в виде большого сердца, с которым фотографируются почти все туристы. Но это сердце никак не используется для продвижения. Мы предложили нанести на него надпись с указанием сектора «Е», которому оно принадлежит. В результате объект может стать прямым рекламным инструментом, ежедневно привлекая внимание к нужной части курорта.

Еще один кейс связан с производственной компанией, которая ежедневно получала 40 заявок на свои услуги, но обрабатывала только 5 из них, считая остальные «мелкими». Остальные 35 заявок просто игнорировались. Мы предложили передавать эти «мелкие» заказы другим компаниям по агентскому соглашению. Это позволило создать новый источник дохода и сохранить связь с потенциальными клиентами, которые могли со временем вырасти в крупных заказчиков. Особенно интересным был проект, связанный с объединением потребительского рынка и онлайн-образования. Мы создали систему, в рамках которой все деньги, потраченные на покупки товаров или услуг, возвращались клиентам в виде бонусов для оплаты образовательных курсов. Например, человек покупает салфетки в магазине, а полученные бонусы тратит на изучение английского языка. Производители, в свою очередь, получали мощный маркетинговый инструмент, а клиенты — ощутимую выгоду.





«Компании часто упираются в потолок: рост становится прямо пропорционален затратам на маркетинг»

Я никогда не утверждаю, что традиционные методы бесполезны. Это тот самый интернет-маркетинг, реклама на телевидении, баннеры, таргетинг, SMM, SEO и другие понятные инструменты. Эти процессы дают компании устойчивость и стабильный поток клиентов. Но его основная проблема — зависимость от бюджета. Чтобы получить больше трафика или охватов, нужно вкладывать больше денег. Компании, которые ориентированы только на традиционные методы, часто упираются в потолок: рост становится прямо пропорционален затратам.

В креативном маркетинге совершенно другой подход. Здесь акцент делается не на бюджете, а на нестандартных решениях, которые могут дать взрывной рост. Это про деньги, которые не нужно тратить, и про ресурсы, которые у компании уже есть. Здесь важно не сколько денег вы вложите, а насколько оригинально подойдете к задаче. Разумеется, такой подход не дает гарантий успеха. Вы можете внедрить пять креативных идей, и только одна из них сработает. На мой взгляд, действительно хороший маркетинг — это комбинация двух подходов. Вместе они создают синергию, которая помогает бизнесу расти, даже если ресурсы ограничены. Важно понимать, что оба подхода не конкурируют друг с другом, а дополняют, позволяя компании использовать максимум своего потенциала.





«Такой подход исключает конфликты, а доверие остается на высоте»

Меня часто спрашивают, считаю ли я себя инфобизнесменом. Да, считаю. Если говорить о том, что инфобизнес — это продажа информации, то в какой-то мере им занимается даже книжный магазин. Там продаются книги, в которых упакована информация, точно так же, как ее можно упаковать во флешку или онлайн-курс. Между инфобизнесом и «инфоцыганством» есть принципиальная разница. Инфоцыганство — это, по сути, стремление заработать на человеке в моменте, без какой-либо ответственности за результат. Продукт продается, а что дальше с ним будет — не важно. Хороший инфобизнес, напротив, — это системный подход, где присутствует работа на долгосрочную перспективу, возвраты денег за неудовлетворительный результат и ориентированность на ценность для клиента.





Например, у меня есть правило: если клиент остался недоволен стратегической сессией, он может сразу получить полный возврат. Это происходит в моменте, сразу после сессии. Такой подход исключает конфликты, а доверие остается на высоте. Бывает, что кто-то воспринимает инфобизнес как инструмент, чтобы заработать, быстро продав знания, которые он только что услышал. Например, человек приходит на мое выступление, слышит идею и уже на следующий день продает ее за деньги. Это плохо? Возможно, кто-то скажет, что да, но я так не думаю. Если этот человек приносит реальную пользу своим клиентам, если его идеи действительно работают, то почему бы и нет? Здесь важно не только, откуда взята информация, но и как она используется.

Скепсис по отношению к инфобизнесу — это то, с чем приходится сталкиваться многим специалистам в этой сфере, и я не исключение. Да, в комментариях иногда пишут, что «он только говорит и зарабатывает на этом деньги». Но меня это особо не трогает. Когда под моими видео 2000 негативных комментариев и миллион лайков, я считаю это нормальным балансом. Если пропорция станет обратной, тогда можно задуматься. Но пока тысячи людей пишут, что мои идеи полезны, благодарят за инструменты и внедряют их, я уверен, что двигаюсь в правильном направлении. Одновременно я понимаю, что не всем мои методы кажутся необходимыми, и не все смогут их применить. Это нормально. Кому-то проще работать в привычной системе, а кто-то ищет нестандартные подходы и готов экспериментировать. Если вам не подходит одна идея — найдите другую, которая «зайдет». Мне важно не бороться с хейтом, а продолжать приносить пользу тем, кто готов работать с предложенными инструментами.



