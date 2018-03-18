Какие технологии изменят мир в ближайшие пять лет?





Компания IBM представила рейтинг технологий, которые окажут самое сильное влияние на мир в ближайшие пять лет.

Как сообщает ТАСС, к таким технологиям отнесены роботоы-микроскопы на основе искусственного интеллекта, непредвзятый искусственный интеллект, блокчейн и квантовые вычисления.

Первое место в списке занимает технология, позволяющая улучшить защиту окружающей среды, - роботы-микроскопы на базе искусственного интеллекта. Они помогают фиксировать уровень загрязнения океанов. Специалисты компании полагают, что вскоре такие автономные микроскопы с использованием искусственного интеллекта и облачных вычислений будут использоваться повсеместно.

Ожидается, что активно будет развиваться непредвзятый искусственный интеллект. Важно, что эффективность систем искусственного интеллекта напрямую зависит от качества данных, на базе которых происходит их обучение. Предвзятый подбор данных может привести к искажению конечного результата.

Большое влияние на мир окажут инновации, связанные с криптографией. В первую очередь это криптографические якоря и блокчейн. Одна из самых актуальных технологий в этой сфере - криптография на решетках. Принцип этой новой базовой архитектуры связан с внедрением сложных алгебраических структур, так называемых решеток, внутри которых хранятся данные.

По прогнозам IBM, через пять лет широкое распространение получат квантовые вычисления. В связи с этим возникнут новые категории профессионалов и разработчиков IT-продукции. В ближайшем будущем от специалистов по вычислительной технике будет требоваться умение работать с квантовыми вычислениями.