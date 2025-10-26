Итоги недели: новости бизнеса за 20—26 октября 2025 года

Источник материала: ProBusiness

Техники для успешных переговоров, решения для собственника бизнеса в управлении командой и личные истории бизнеса из глубинки: новости за 20 октября — 26 октября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

Формула переговоров, о которой не пишут в книгах: почему не работают классические техники

Классические «бери больше, давай меньше» часто проваливаются, потому что не учитывают главного — человеческих эмоций и контекста. В статье предлагается модель, основанная на диагностике истинных потребностей второй стороны и поиске «третьего пути», который не является компромиссом, а создает новую ценность для обоих участников.

Для большого бизнеса нужно лишь найти большую проблему: топ-5 растущих бизнес-моделей со всего мира

Обзор глобальных трендов , которые определяют будущее предпринимательства. Среди них: платформы для «экономики долголетия», решения в области психического здоровья и экологичное производство мяса из грибов. Для каждой модели приведены примеры успешных компаний и объясняется, какую именно «большую проблему» она решает.

Условия для бизнеса

Как сохранить результат и не сжечь команду, если в компании «ключевая звезда» портит жизнь нытьем и интригами

Проблема токсичных высокопроизводительных сотрудников разобрана с практической точки зрения. Эксперт Алексей Немкович объясняет , почему нельзя закрывать глаза на такое поведение ради KPI, и предлагает пошаговый план действий для руководителя: от личной беседы и четких KPI до жесткого решения, если ситуация не меняется. Главный вывод — долгосрочный ущерб для команды всегда перевешивает краткосрочную выгоду от «звезды».

Истории бизнеса

«Самая критичная публика — подростки»: как психологический центр достиг 90% удержания клиентов-родителей

Кейс из сферы психологических услуг, где лояльность клиента особенно важна. Секрет успеха центра — работа не только с детьми, но и с их родителями. Через обратную связь и включенность в процесс центр создает доверительную среду. Родители видят результат и чувствуют поддержку, что и позволяет удерживать 90% клиентов в долгосрочной перспективе.

«Справляюсь, потому что нет вариантов: поплакать и двигаться дальше»: как минчанка построила аутентичный дом для отдыха на природе

История кардинальной смены жизни. Героиня переехала из Минска в деревню, чтобы создать гостевой дом с уникальной атмосферой. Карина честно описывает все сложности: от проблем со строительством и продвижением до кредитов, которые «съедают» все ресурсы. История при этом все равно вдохновляющая — настоящая предпринимательская жилка проявляется не когда все хорошо, а когда «нет вариантов, кроме как идти вперед».