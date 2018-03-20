Брест: бизнесмену на машину закрепили муляж взрывного устройства

Брестские правоохранители выясняют обстоятельства случившего накануне инцидента: неизвестные закрепили на автомобиль местного бизнесмена муляж взрывного устройства, о чем 21.03.2018 проинформировали в Брестском областном УВД.

20 марта утром мужчина подошел к своему авто марки «Мерседес», который был припаркован рядом с ЦУМом в областном центре, и обнаружил, что к машине прикреплен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Он незамедлительно вызвал представителей правоохранительных органов. На место прибыли оперативные работники и саперы, которые установили, что к авто бизнесмена был прикреплен муляж бомбы, не представляющий опасности

В УВД уточнили, что кто-то к ручке авто привязал картонную коробку с проводами, которую передали экспертам для снятия отпечатков пальцев и потожировых следов.

После проведения предварительных оперативных мероприятий правоохранители установили, что возможно данный хулиганский поступок мог совершить страдающий психическим заболеванием местный житель. Обстоятельства инцидента выясняются, как отметили в УВД.